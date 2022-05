“¿Les alcanzará el presupuesto?”: la ácida crítica de Noroña contra Ciro Murayama por elecciones 2024

Fernández Noroña arremetió en contra de Ciro Murayama por el presupuesto para las elecciones presidenciales del 2024 (Fotos: Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, arremetió en contra del consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, por el presupuesto para las elecciones presidenciales del 2024.

Y es que en una mesa de análisis, el consejero electoral subrayó que en México se tiene un conjunto de certeza de cómo se organiza la disputa por el poder y sólo hay una incertidumbre: el resultado electoral, ya que eso lo decide la gente votando en secreto y libertad.

“A mí me parece que en México, con el actual marco legal y constitucional, estamos en perfectas condiciones de ir a las complejas elecciones del 2024″, manifestó.

El comentario llamó la atención del fiel simpatizante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien a través de su cuenta oficial de Twitter cuestionó al funcionario electoral si de verdad les alcanzará el presupuesto para llevar a cabo el proceso electoral.

Noroña cuestionó al funcionario electoral si de verdad les alcanzará el presupuesto para llevar a cabo el proceso electoral (Foto: Twitter/@fernandeznorona)

“¡No me digan! ¿Les alcanzará el presupuesto o sólo pondrán un tercio de las casillas, INE?”

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios salieron en defensa del Instituto Nacional Electoral y aseguraron que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se está preparando para “robar votos”.

“Quiere decir que ahorita tienen margen de maniobra para el robo de votos e inflar urnas”, “Con el presupuesto adecuado, van a poner el 100% de las casillas listas para sacar al cabeza de pañal”, y “El presupuesto no depende de ellos... ignorante”, fueron algunos de los comentarios.

INE, listo para las elecciones 2024

Lorenzo Córdova afirmó que “podemos ir a las elecciones del 2024 con el sistema electoral que tenemos” (Foto: Mireya Novo/Cuartoscuro)

Ante la posible reforma electoral que ha promovido el presidente López Obrador, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que no es necesaria ni pertinente, ya que “podemos ir a las elecciones del 2024 con el sistema electoral que tenemos”.

Al participar en la mesa Agenda Electoral: Revocación de Mandato y ¿posible reforma? el pasado 2 de mayo, el consejero electoral manifestó que una reforma electoral tiene que ser resultado de un amplio consenso político, que mejore el sistema electoral y cuente con un buen diagnóstico.

“Si es para excluir y volver al sistema hermético y no incluyente, romper la equidad o concentrar al poder no vale la pena, porque podríamos volver a la época donde el problema eran las elecciones”

El funcionario señaló que una reforma electoral tiene que ser bien pensada, sustentada en datos y tiene que hacerse “con la suma de muchas cabezas, con la suma de muchos hígados”.

El funcionario señaló que una reforma electoral tiene que ser bien pensada (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Añadió que si el sistema electoral actual no funcionara, “no habría sido posible organizar 322 elecciones en estos ocho años y que no fueran problemáticas”.

Asimismo, el presidente del INE planteó que “¿si no hay reforma electoral la democracia mexicana está en riesgo en 2024?, la respuesta es clara y contundente: No”, y afirmó que lo único que sucederá “es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el INE, que las elecciones del 2024 serán mejores que las del 2021, porque la capacidad de mejorar de la autoridad electoral se va perfeccionando”.

Finalmente, Córdova Vianello dijo que todas las reformas realizadas desde 1996 en adelante se han llevado a cabo y puesto a prueba en una elección intermedia, no en una presidencial.

