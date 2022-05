Ricardo Monreal aseguró que “hay una oposición real” de cara a las elecciones presidenciales de 2024

Ricardo Monreal reconoció que la oposición tiene fuerza política rumbo a 2024 (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, volvió a reiterar sus aspiraciones políticas con respecto a las elecciones presidenciales de 2024 y aseguró que “hay una oposición real”.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo estar confiado en convertirse en un posible candidato a la presidencia por parte del partido guinda pese a no ser uno de los favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para aparecer en las urnas de 2024.

“No me voy a confrontar con el presidente (López Obrador), obviamente no me voy a pelear con la historia, pero voy a hacer mi lucha al interior, con los de abajo, con la gente de territorio, que estoy seguro que no debe de ofenderles que luche por profundizar el proceso de democrático en la selección de candidatos y dirigentes de nuestra organización política”, señaló Monreal Ávila.

Asimismo, pidió a los militantes de Morena a “mantenerse unidos” para evitar que “el partido imponga a nadie, sino que sea un proceso abierto que a todos nos una en la contienda del 2024″.

Monreal reconoció no ser favorito de AMLO para las elecciones de 2024 (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Aunado a ello, reconoció que quien represente al partido guinda en el proceso democrático con el que se elegirá el próximo o próxima representante del Ejecutivo tendrá que vivir una dura campaña electoral ya que “hay una fuerza real” por parte del bloque opositor.

“Soy de los que piensa que no va a ser un día de campo la elección de 2024 porque hay una oposición real, y hay una fuerza real que no coinciden con nosotros, y tenemos que estar unidos para enfrentarlos con éxito”, indicó el presidente de la Jucopo.

Ante las repetidas ocasiones en las que ha expresado sus intenciones de querer participar en las elecciones de 2024 como candidato de Morena, Ricardo Monreal reveló que no cuenta con un “plan B” en caso de no ser el que aparezca en las boletas.

“No estoy pensando en un plan B, quiero luchar dentro de Morena y por eso algunos compañeros de Morena que no simpatizan conmigo quisiera que saliera del partido y que ya aceptara ser postulado por otro partido para deshacerse de mi, pero no lo van a lograr, voy a luchar hasta el final en morena porque creo que les pedo ganar a la buena, dentro de Morena”, sentenció.

Monreal Ávila dijo no se "corcholata" de AMLO tras "destape" del titular de la Segob (Foto: Twitter / @RicardoMonrealA)

Cabe mencionar que tras el supuesto “destape” de Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), por parte de López Obrador, Monreal Ávila negó sentirse preocupado por la “exclusión” del tabasqueño.

“No soy parte del club, pero tampoco soy corcholata (...) No estoy preocupado. Aún con la exclusión, es un honor estar con Obrador”, aseveró en conferencia de prensa desde el Senado.

No obstante, descartó la opción de brincar a Movimiento Ciudadano (MC) u otro partido político para representarlos en las elecciones del 2024.

“Movimiento Ciudadano tiene sus propios candidatos, están muy bien. El PAN tiene buenos candidatos. El PRI tiene buenos candidatos. El PRD tiene buenos candidatos. Y seguramente no les hace falta de fuera nadie. Van a tener su proceso interno y vamos a esperar”, comentó.

