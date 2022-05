Fernández Noroña volvió a tundir a Jorge Ramos por insistir en que dictaduras no vayan a la Cumbre de las Américas

(Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins y MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), se lanzó una vez más contra el periodista, Jorge Ramos, por la segunda respuesta que emitió al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante su negativa por acudir a la Cumbre de las Américas.

Esto, luego que el tabasqueño respondiera a un primer Tweet del reportero para reiterar su ausencia al encuentro si Estados Unidos (EE.UU) insiste en excluir a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua por atentar en contra de “la carta democrática de las Américas”.

Ante ello, en un segundo pronunciamiento, Ramos también se mostró firme a que dichos regímenes “no deben ser un ejemplo a seguir” en razón de la violación a los derechos humanos que han perpetrado. Pero fue esta declaración con la cual Noroña desacreditó al reportero de Univisión tachándolo como “muñeco de ventrílocuo”.

“Naa, no piensas Gerogie Boy, eres un muñeco de ventrílocuo”

(Foto: captura de pantalla)

Y es que, según las diversas críticas, el reproche del presidente mexicano a EE.UU reflejaría una presunta solidaridad de México a las dictaduras de Miguel Díaz-Canel (Cuba), Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua). Esto, pese a que AMLO había asegurado “desconocer” cuáles eran las naciones excluidas.

Aún así, el 11 de mayo pasado López Obrador rechazó los calificativos que el Gobierno de su homólogo ha atribuido a dichas naciones, así como su postura de “juez supremo” que decide por los demás: “¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho?”, sentenció.

Bajo ese mismo sentido se expresó Fernández Noroña esa misma tarde ante la Cámara de Diputados donde, además de reconocer la decisión de AMLO, reprobó los reclamos opositores por “desnudar la hipocresía de Estados Unidos” quien, aseguró, ha respaldado “a los peores gobiernos; infames; asesinos; represores y violadores del mundo”: “Es el colmo de la desvergüenza”.

“Cómo le arde a la derecha que el compañero presidente se plante exigiendo soberanía e independencia de países hermanos de Latinoamérica. Desnudando la hipocresía de EE.UU que ha apoyado dictaduras militares”, declaró.

“Es correcta y dignísima la posición del presidente. ¿Qué derecho tiene (EE.UU), aunque la reunión sea en su territorio, de vetar a la representación institucional de pueblos como Venezuela que van y le compran petróleo, pero no quieren que vaya a la Cumbre de las Américas? Son simpáticos los estadunidenses”.

El diputado petista arremetió contra EE.UU llamándolo hipócrita

Pese a las diversas críticas que desató el posicionamiento Federal, López Obrador descartó un posible distanciamiento con Estados Unidos a raíz del rechazo para acudir personalmente la Cumbre - pues, es pertinente señalar, sería el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien acudiría a la reunión en Los Ángeles en junio próximo.

En conferencia de prensa, el mandatario también negó que el Gobierno de su homólogo, pudiera considerar como un boicot el hecho que otras naciones latinoamericanas hayan refrendado su eventual inasistencia bajo el mismo argumento que AMLO.

Incluso, expresó optimismo en la probabilidad de que Estados Unidos aún cambie de decisión pues, reveló, la Casa Blanca aún no habría girado ningún tipo de invitaciones formales.

““Yo no descarto que el presidente Biden haga la invitación a todos (...) A mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante”, expresó en su mañanera.

