Joy Huerta: ser una orgullosa mamá LGBT+ y la voz de Jesse & Joy

Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, celebra este 20 de junio su cumpleaños 40 en un momento de plenitud artística y personal. - (Jovanni Pérez/ Infobae)

Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, celebró este 20 de junio su cumpleaños número 40 en una etapa de plenitud artística y personal.

Su trayectoria se consolidó entre las más relevantes del pop latino, gracias a la sensibilidad, la disciplina y la conexión genuina que mantiene con su público.

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Durante el Mes del Orgullo, su figura cobra relevancia al convertirse en una de las voces femeninas mexicanas más visibles dentro de la comunidad LGBT+. Ya que destaca por la coherencia entre su vida, música y discurso artístico.

Joy conmemoró la fecha especial en el concierto del 19 de junio, que representó la presentación número 27 de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional. En la velada, dedicó palabras emotivas a quienes asistieron y fue sorprendida con un pastel por parte de su hermano y equipo de trabajo, mientras 10,000 personas le cantaron “Las Mañanitas”.

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Un talento que trasciende fronteras: de Broadway a los premios internacionales

La cantante se consolida como una de las figuras del pop latino por su conexión con el público y una carrera construida con disciplina. - REUTERS/Jeenah Moon

Tirzah Joy Huerta Uecke nació el 20 de junio en la Ciudad de México, hija menor de Eduardo Huerta y Michell Lee Uecke. Desde su infancia mostró una inclinación natural por la música, aunque inicialmente soñaba con convertirse en veterinaria y mantenía su talento en un plano íntimo, marcado incluso por el pánico escénico que la llevaba a cantar en privado.

Su camino artístico cambió al comenzar a trabajar junto a su hermano Jesse Huerta, con quien dio forma a sus primeras composiciones. De ese proceso surgió “Llegaste tú”, tema que marcó el inicio de su descubrimiento creativo y el nacimiento de una carrera que más tarde se convertiría en internacional.

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Con el paso del tiempo, su trabajo trascendió el pop latino y en el entretenimiento, siendo la primera mujer mexicana nominada a un Tony por su labor como compositora del musical Real Women Have Curves, consolidando su presencia en el teatro musical internacional. Además, hace poco recibió el reconocimiento Espíritu de Cambio en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, distinción que destacó su impacto artístico y su papel como referente dentro de la comunidad latina.

Canciones que marcaron generaciones y una identidad emocional

Canciones como “¡Corre!”, “Dueles”, “Ecos de amor” y “La de la mala suerte” se han vuelto referentes del pop latino contemporáneo. - REUTERS/Ronda Churchill

La carrera de Joy Huerta ha estado definida por canciones que conectan con experiencias emocionales profundas. Temas como “¡Corre!”, “Dueles”, “Ecos de amor” y “La de la mala suerte” se han convertido en referentes del pop latino contemporáneo.

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Su estilo se distingue por letras que abordan el amor, la pérdida y la resiliencia desde una perspectiva íntima, lo que ha permitido que su música permanezca vigente a lo largo del tiempo y conecte con distintas generaciones.

Esa sensibilidad ha sido uno de los pilares que sostiene la identidad artística de Jesse & Joy, consolidándolos como uno de los proyectos más estables de la música en español.

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Amor, familia y una vida construida desde la discreción

Joy Huerta cobra relevancia en el Mes del Orgullo como una de las voces femeninas mexicanas más visibles de la comunidad LGBT+. - (Foto. Instagram/@joy)

En el plano personal, Joy Huerta ha formado una familia junto a su esposa Diana Atri, con quien comparte una vida estable y reservada, alejada de la exposición mediática constante. De esta relación nacieron sus hijos, Noah y Nour, quienes forman parte fundamental de su vida privada.

La cantante ha optado por una postura discreta respecto a su intimidad, compartiendo únicamente algunos aspectos que reflejan estabilidad, amor y construcción familiar, sin convertir su vida personal en centro del espectáculo.

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Esa coherencia entre su vida y su discurso artístico ha fortalecido su imagen como una figura auténtica, respetada tanto dentro como fuera del escenario.

“Love es nuestro idioma” y una etapa marcada por la sensibilidad

Joy y su esposa Diana - (IG: joynadamas)

En su etapa reciente, destacan canciones como “Love (es nuestro idioma)”, donde el amor se presenta como un lenguaje universal que trasciende etiquetas, culturas y contextos.

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También ha cobrado relevancia “Cuando estamos solas”, tema interpretado como una pieza íntima dedicada a su esposa, que refleja la cercanía emocional y la vida cotidiana dentro de una relación estable.

Ambas composiciones refuerzan una narrativa artística centrada en la emoción, la inclusión y la autenticidad.

Una voz representativa del pop latino y del Orgullo LGBT+

Joy Huerta tiene una familia con su esposa Diana Atri y sus hijos Noah y Nour - (IG: joynadamas)

En el contexto de su cumpleaños, Joy es reconocida como una importante voz pero también como una figura relevante dentro de la comunidad LGBT+ en México.

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Su trayectoria ha contribuido a ampliar la representación en la industria musical, mostrando que la identidad personal puede convivir con una carrera sólida.

Hoy, su trayectoria combina música, familia y autenticidad, consolidándola como una de las artistas más influyentes de su generación.