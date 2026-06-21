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Video capta a dirigente de Morena llamando a AMLO “el peor presidente” ante aplausos de militantes

El líder estatal desató la polémica al calificar a AMLO como “el peor presidente de México” en pleno evento partidista

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CIUDAD DE MÉXICO, 30SEPTIEMBRE2024.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, salió de Palacio Nacional para lo que fue alguna vez su casa, ubicada en Tlalpan en donde se quedará unos días, y luego ya de ahí partirá a su finca en Palenque. mañana entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados.

Un lapsus —o algo más— sacudió a Morena en Yucatán. Carlos Bojórquez Urzaiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido en la entidad, pronunció una frase que difícilmente podría esperarse de un dirigente de la Cuarta Transformación: calificó a Andrés Manuel López Obrador como “el peor presidente que ha tenido México”.

El comentario ocurrió durante una reunión oficial de la “Bancada del Pueblo” de Morena celebrada en el municipio de Tizimín, y quedó registrado en video. El fragmento circuló rápidamente en redes sociales.

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La frase se escucha durante un encuentro de la llamada “Bancada del Pueblo” en Tizimín y queda grabada en video, que se viraliza en redes tras difundirse desde la cuenta de X de Audelino Macario

¿Cómo reaccionó el público?

Lo que hace aún más llamativa la escena es la respuesta del auditorio. Lejos de generar silencio incómodo o muestras de inconformidad, la declaración fue recibida con aplausos y vitoreos por los asistentes, entre quienes se encontraban legisladores locales y militantes del partido.

Bojórquez Urzaiz no se corrigió de inmediato y continuó con su discurso ante un público que siguió la dinámica del presidium sin mayores interrupciones. Entre los presentes estaba el diputado Wilmer Monforte Marfil, legislador anfitrión del evento.

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El perfil del dirigente que complicó el contexto

La declaración resulta especialmente paradójica si se considera la trayectoria del propio Bojórquez Urzaiz. El dirigente —de formación antropológica e histórica, con vínculos documentados a movimientos de izquierda en el sureste— había manifestado en pronunciamientos previos un respaldo explícito al legado político de López Obrador.

Sus discursos habituales ante la militancia se centran en la defensa de la Cuarta Transformación y en críticas a la oposición, lo que llevó a distintos sectores locales a catalogar el episodio como una pifia involuntaria dentro de su intervención.

Claudia Sheinbaum - AMLO - México
Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años (@Claudiashein)

Las consecuencias al interior de Morena

El video no tardó en activar tensiones internas. Diversas corrientes dentro de Morena Yucatán comenzaron a manifestarse y algunas han solicitado una revisión sobre la conducción de la dirigencia estatal a raíz del incidente.

Vale recordar que López Obrador gobernó México entre 2018 y 2024, periodo en el que Morena se consolidó como la principal fuerza política del país e impulsó obras emblema en la región como el Tren Maya.

Hasta el cierre de esta nota, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Yucatán no ha emitido ningún comunicado oficial para aclarar o contextualizar las palabras de su dirigente.

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