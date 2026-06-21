El emotivo mensaje de Claudia Sheinbaum por el Día del Padre: “Construyen un mejor México”

La presidenta de México envió felicitaciones por el Día del Padre, donde se muestra rodeada de hombres y niños que portan carteles alusivos a la fecha en una ilustración de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los padres mexicanos con un mensaje por el Día del Padre: “Entregan lo mejor, sí”, a través de su cuenta oficial en ‘X’.

Sheinbaum Pardo envió una felicitación a “todos los papás en su día” y reconoció a quienes, “con amor, trabajo y esfuerzo”, aportan al bienestar de sus familias. En el mismo mensaje, deseó que la jornada transcurra con “alegría, abrazos y mucho cariño”.

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En su publicación, la presidenta vinculó esa celebración con la idea de “construir un mejor México”, al destacar el papel de los padres en la vida familiar y social.

La política mexicana Claudia Sheinbaum Pardo publica un mensaje en redes sociales para felicitar a los padres en el Día del Padre 2026, deseándoles alegría y cariño. (@Claudiashein)

El mensaje cerró con una felicitación directa: “¡Feliz Día del Padre!”.

México lidera el valor sentimental del Día del Padre

De acuerdo con un sondeo global realizado por YouGov en mayo de 2025, México es la nación que le otorga una mayor carga emocional a esta fecha. El 61% de los mexicanos conmemora este día por su profundo significado, una cifra que encabeza la lista mundial y supera a la de países como Australia (58%), India (54%) y Canadá (52%).

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Esta relevancia afectiva coincide plenamente con los deseos de los propios festejados. Una investigación elaborada por Drive Research en mayo de 2026 en Estados Unidos señala que la inmensa mayoría de los papás rechaza la idea de estar solos (apenas el 3% lo prefiere). En su lugar, el 88% anhela pasar la fecha junto a sus hijos y el 69% busca disfrutarla al lado de su pareja.

Un padre sonríe al recibir una tarjeta de "Feliz Día Papá" hecha por sus dos hijos, quienes lo abrazan cariñosamente en un momento de alegría familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hablar de los planes preferidos para celebrar, las opciones culinarias dominan: el 56% elige ir a un restaurante, mientras que el 48% se decanta por una comida en el hogar. Por otro lado, casi una tercera parte (32%) busca actividades diferentes como pescar, jugar golf o acampar, y un 28% se inclina por rutinas enfocadas en la salud física, como caminar o ejercitarse en el gimnasio.

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El hallazgo más llamativo es el cambio de perspectiva respecto a los obsequios tradicionales. A pesar de que el 51% recibió algún detalle material en la celebración anterior, actualmente solo el 36% espera recibir uno. Definitivamente, hoy en día los padres atesoran mucho más el tiempo de convivencia que cualquier artículo comprado.