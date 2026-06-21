De la compra de químicos a fabricar fentanilo: quién era “El Químico”, uno de los 37 narcos enviados a EEUU que murió en prisión

Envío de 37 narcos a Estados Unidos. Foto: SSPC

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”, fue uno de los 37 narcotraficantes enviados por las autoridades mexicanas a los Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2026, quien luego de permanecer poco más de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, murió a causa de un problema cardíaco.

Dicho traslado representa el tercer envío de narcos realizado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los cuales se caracterizaron por ser entregas y no procesos de extradición. Es así que hasta el momento han sido 92 los hombres trasladados a ese país.

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Aunque entre los perfiles integrados en ese paquete de 37 se encontraban líderes regionales, operadores financieros y familiares de figuras históricas del narcotráfico, como lo son Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla” (del Cártel de Sinaloa) o José Gerardo Álvarez Vásquez, alias “El Indio” el perfil criminal de ”El Químico" no era menor para los Estados Unidos.

De comprar precursores químicos a fabricar drogas: el perfil criminal de Guerrero Mercado

Capos históricos, herederos del narco y operadores de bajo perfil integraron la mayor entrega de criminales a Estados Unidos en años recientes. Este especial perfila, uno a uno, a los 37 narcos enviados en la tercera ola de traslados durante la actual administración. (Infobae)

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificó a “El Químico” por desarrollar un papel fundamental en la fabricación de fentanilo que finalmente era distribuido a ese país, así como de obtener sustancias químicas para fabricarlo.

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La acusación en su contra refiere que Guerrero Mercado, junto con otro hombre identificado como Guillermo Isaías Pérez Parra (también enviado en el paquete de 37 narcos), obtenían componentes químicos básicos del fentanilo de proveedores ubicados en China.

Una vez que los conseguían, los sujetos los transportaban principalmente a México a través de ciudades fronterizas en Estados Unidos. Al ingresar al país, convertían los precursores químicos en fentanilo que posteriormente distribuía y vendían en EEUU.

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De acuerdo con las autoridades, cuando se interrumpió el flujo de los precursores químicos procedentes de China, ambos hombres intentaron fabricar sus propios precursores químicos para continuar con sus actividades de trasiego de fentanilo.

(Foto: DEA)

“El Químico” se encontraba acusado de conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, conspiración para fabricar y distribuir sustancias químicas prohibidas y conspiración para el lavado de dinero. Por estos delitos enfrentaba una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.

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Así fue su muerte en MDC Brooklyn, prisión que compartía con narcos como “El Maya” Zambada

Carlos Alberto Guerrero Mercado murió el pasado mes de abril de 2026 en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn tras ser encontrado inconsciente en su celda.

De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, el hombre perdió el conocimiento el 18 de abril y fue localizado por elementos penitenciarios dentro de su celda. Luego de activar los protocolos de emergencia, “El Químico” fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado 10 días antes de fallecer.

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El expediente refiere que el deceso del hombre se debió a complicaciones cardiacas. Su muerte se convierte en la primera conocida sobre alguno de los presuntos criminales mexicanos trasladados a Estados Unidos en el marco de la actual etapa de cooperación bilateral.

Los delincuentes fueron llevados a diversas ciudades de EEUU. (x @OHarfuch)

Cabe señalar que en esa misma prisión se encuentra internado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de recibir sobornos de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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Además, están recluidos narcos como Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, cuya captura detonó la guerra interna de la organización criminal que provocó una ola de violencia en Sinaloa desde septiembre de 2024, así como Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara.

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn ha albergado a múltiples personas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado internacional, y se ha consolidado como uno de los puntos de reclusión que utilizan las autoridades estadounidenses para procesar a individuos señalados por delitos federales.

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