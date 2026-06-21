Esto son los mejores memes por el Día del Padre 2026: “Voy por cigarros” (RS)

Este domingo 21 de junio del 2026 miles de familias en México se reunirán para celebrar a “papá”, pues el tercer domingo de dicho mes se festeja El Día del Padre en el país. Aunque algunos han externado en redes sociales su experiencia positiva, aquellos que aún recuerdan el popular dicho “salió a comprar cigarros y no regresó” también han provocado divertidos memes.

La tendencia se ha colocado en los principales buscadores del país, pues a diferencia de otras celebraciones en el hogar, como el Día de las Madres o el Día del Niño, esta celebración suele tener un tono mucho más ácido, pues la paternidad en cientos de mexicanos ha sido un tema delicado.

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Pese a ello, los divertidos memes han dejado ver que hasta de la tragedia se pueden sacar sonrisas, pues las historias que algunos no recuerdan de buena forma, otros las celebran con alegría, ya que el Día del Padre, que se celebra el tercer domingo del mes de junio de cada año, es un día donde el humor y el amor al “hombre de la casa” permite pasar un rato agradable en familia.

Foto: X: @VeritouVara

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Memes por el Día del Padre 2022: ríete con estas divertidas imágenes dedicadas a papá. Fuente: Twitter.

Memes Día del Padre 2022 / Fuente: Twitter.

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El Día del Padre en México: historia y humor del festejo familiar a papá

El Día del Padre es una fecha dedicada a honrar la figura paterna y su influencia en la familia y la sociedad. Surgió con la intención de reconocer el papel fundamental que los padres desempeñan en la crianza y formación de sus hijos.

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La historia de esta celebración se remonta a principios del siglo XX en Estados Unidos. En 1910, Sonora Smart Dodd impulsó la idea de establecer un día para rendir homenaje a los padres, inspirado por su propio padre, un veterano de la Guerra Civil que crio solo a sus seis hijos.

La propuesta de Dodd fue acogida y en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson proclamó el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Desde entonces, esta tradición se ha extendido a diferentes países, adoptando formas y fechas diferentes según cada cultura.

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Memes Día del Padre 2022 / Fuente: Twitter.

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En México, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio. Aunque no tiene la misma relevancia que el Día de la Madre, muchas familias aprovechan la ocasión para demostrar su cariño y aprecio hacia los padres. Las maneras de celebrarlo varían ampliamente: algunos optan por realizar reuniones familiares donde se comparten comidas típicas y se organizan actividades al aire libre, como asados o paseos.

Otros prefieren sorprender a sus progenitores con regalos que van desde artículos de uso personal, como ropa o relojes, hasta experiencias como cenas en restaurantes o escapadas de fin de semana. Además, en diversos lugares se llevan a cabo eventos deportivos y culturales dedicados a los padres, como torneos de fútbol, maratones y conciertos, entre otros.

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Las escuelas también juegan un papel importante, ya que muchos centros educativos preparan festivales y actividades donde los niños tienen la oportunidad de participar y mostrar afecto a sus padres a través de manualidades, tarjetas y presentaciones artísticas.

Memes Día del Padre 2022 / Fuente: Twitter.

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