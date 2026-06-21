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Henry Martín podría dejar al América para reencontrarse con André Jardine en Emiratos Árabes

De acuerdo con medios deportivos, el delantero mexicano ha sido contactado para reforzar al Shabab Al Ahli Dubai FC

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Primer plano de un hombre con gorra de béisbol azul con logo Nike blanco, sudadera con capucha azul, barba y una correa de mochila negra
La imagen muestra a Henry Martín, jugador del Club América, en medio de los rumores sobre su posible traspaso a Emiratos Árabes Unidos. (Instagram: Henry Martín)

Los caminos de Henry Martín y el director técnico André Jardine podrían volver a cruzarse, ahora en Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con medios deportivos, el estratega brasileño propuso al delantero mexicano como una de sus opciones para reforzar al Shabab Al Ahli, su nuevo club.

Lo que se sabe del interés del Shabab Al Ahli

Henry Martín fue un jugador clave en la era dorada de André Jardine en Las Águilas, donde consiguió seis títulos y un histórico tricampeonato de la Liga MX.

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Aunque las lesiones lo relegaron en 2025 y gran parte del último torneo de liga, André Jardine no solo confía en su recuperación futbolística, sino que buscaría que esta se diera en las filas del club árabe.

De acuerdo con el diario Marca, directivos de Shabab Al Ahli establecieron una comunicación formal con el jugador, quien actualmente está en España, donde el equipo mexicano realiza su pretemporada.

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JuanFutbol, otro portal especializado, informó que el posible fichaje de Henry Martín podría concretarse debido a que el delantero mexicano tiene seis meses de contrato con el América.

André Jardine puso a Martín entre sus opciones para reforzar al club Shabab Al Ahli.
André Jardine puso a Martín entre sus opciones para reforzar al club Shabab Al Ahli.

A mediados de mayo, tras la eliminación del América de los Cuartos de Final del Clausura 2026, Récord y ESPN reportaron que el delantero mexicano externó a la directiva su deseo por ser colocado en la lista de jugadores transferibles.

Al tener contrato, su desvinculación derivaría en beneficio económico para el América. En ese entonces, Atlante, club histórico que regresa a la primera división, se perfilaba como su nuevo destino.

Hasta el momento, tanto Henry Martín como portavoces del América no han confirmado o negado mantener negociaciones con Shabab Al Ahli. Sin embargo, las versiones surgen en un momento de desgaste entre el futbolista y la afición del América.

Martín erró un penal clave en los cuartos de final ante Pumas, lo que generó presión de un sector de la afición que exigió su salida del club bajo el argumento de que su ciclo había terminado.

Tras la eliminación, Henry Martín ofreció una disculpa a los hinchas del América: “Me cuesta mucho encontrar las palabras. Han sido días muy difíciles y no hay un solo momento en que no piense en ese penal. No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad, como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente este club”, señaló en una carta difundida en sus cuentas oficiales.

Por el momento, el delantero se mantiene como una opción para el estratega uruguayo Guillermo Almada, quien durante su paso por la Liga MX se ha distinguido por conformar equipos con muchos jóvenes y jugadores de experiencia en posiciones clave.

Martín erró un penal clave en los cuartos de final ante los Pumas que derivó en presión de una parte de la afición que exigió su salida de la institución. REUTERS/Eloisa Sanchez
Martín erró un penal clave en los cuartos de final ante los Pumas que derivó en presión de una parte de la afición que exigió su salida de la institución. REUTERS/Eloisa Sanchez

Henry Martín, un histórico en el América

Henry Martín llegó al América en 2018 proveniente de Xolos de Tijuana, donde coincidió con el técnico Miguel Herrera, quien fue clave en su fichaje con Las Águilas.

Una década después, Martín ha hecho historia: superó la barrera de los 110 goles para ingresar al top 10 de máximos anotadores históricos de la institución, obtuvo el campeonato de goleo individual en el torneo Clausura 2023 y ha liderado al equipo en la conquista de múltiples títulos de liga.

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