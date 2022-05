Rafael Fernández de Castro criticó el apoyo de AMLO hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua: “No se les puede defender porque son tiranías”

Fernández de Castro comentó que la visión que tiene AMLO sobre esos países está anclada en el pasado (Fotos: Twitter@RafaelFdeC / REUTERS/Henry Romero)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tensado la relación de México con Estados Unidos debido a sus declaraciones emitidas en la conferencia mañanera de los últimos días en las que ha señalado que no asistirá a la Cumbre de las Américas en solidaridad con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, según el doctor Rafael Fernández de Castro.

El director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego, señaló que la manera en que el mandatario federal se ha referido a dicha Cumbre no es la más diplomática, pues en vez de redactar una carta en la que explique sus razones, utiliza las llamadas “mañaneras” para pronunciarse al respecto.

Además, advirtió que no se puede defender a Cuba, Venezuela o Nicaragua toda vez que se tratan de unas “tiranías”. Así lo señaló en una entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa “Así las cosas con Loret”.

Comentó que existe un “éxodo” en dichos países debido al desabasto de alimentos, al mal funcionamiento de los mercados y al “enorme sufrimiento de la gente”. Ante ello, indicó que nadie le puede dar lecciones de democracia a Estados Unidos.

AMLO confirmó que no irá a la Cumbre de las Américas en solidaridad con las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Y es que sobre la visita de AMLO a varios países de Centroamérica y Cuba, de Castro señaló que todo el tiempo el jefe del Ejecutivo se la pasó “picándole los ojos” al gobierno de Joe Biden, aún sabiendo que el país vecino necesita realizar trabajos en conjunto con México para ordenar el tema de la frontera y la crisis migratoria.

En ese sentido, destacó que el presidente López Obrador ha abusado de manera innecesaria su poder debido a sus comentarios y declaraciones emitidas en sus conferencias matutinas, lo que podría propiciar una tensión diplomática entre ambos países.

“Es nacionalismo puro y populismo puro”, sentenció el también analista y escritor. De igual manera, refirió que la visión que tiene AMLO sobre esos países (Venezuela, Cuba y Nicaragua) se encuentra anclada en el pasado y lo que él piensa sobre estas “tiranías” no tiene que ver con la realidad que viven sus pobladores.

Lo anterior se suma al posicionamiento “neutral” de México sobre la invasión de Rusia a Ucrania, pues la no condena enérgica “ha levantado muchas cejas en Washington”, señaló Fernández de Castro. Aunque, por otra parte, reconoció el apoyo del gobierno de AMLO al de Joe Biden en cuanto al tema migratorio, pues de acuerdo con el Washington Post, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aceptó que se regresen a haitianos y cubanos desde la frontera norte.

Las declaraciones de AMLO sobre su inasistencia a la Cumbre de las Américas podría propiciar una tensión en las relaciones con Estados Unidos (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Respecto al posicionamiento de Joe Biden, el doctor Rafael Fernández señaló que el presidente estadounidense no busca la confrontación con los países vecinos. “Él trata de no escuchar lo que no le conviene de López Obrador”, expresó. En cuanto a AMLO, comentó que, a su parecer, cruzó una línea roja por la advertencia de faltar a la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio, toda vez que se trata de la primera reunión presencial a la que convoca Biden.

“Si realmente lo que quiere (López Obrador) es influir en buena manera a Biden, está la vía diplomática, no la vía del descontón mañanero”

Por último, concluyó que durante el año y medio que ha estado Biden en el poder, del total de los migrantes que han llegado a Estados Unidos, el 60% han podido entrar a su territorio, mientras que el 40% han sido regresados a su lugar de origen, según datos del Migration Policy Institute.

Por su parte, el presidente López Obrador descartó un posible “distanciamiento” con el país vecino a raíz de su rechazo para acudir a la Cumbre de las Américas. En su conferencia de prensa de este jueves 12 de mayo, el jefe del Ejecutivo negó que su homólogo estadounidense considere como un “boicot” el hecho de que otros países latinoamericanos hayan advertido su inasistencia por las misma razones que él.

“Consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas. Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no”, expresó el mandatario federal.

SEGUIR LEYENDO: