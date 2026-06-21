¿Es bueno o malo consumir comida picante? Esto dice la ciencia del ingrediente más popular en la dieta de los mexicanos

Los mexicanos consumen chile en promedio tres veces al día, una frecuencia que sorprende a visitantes extranjeros y que, durante décadas, generó dudas sobre sus consecuencias para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir chile a diario tiene beneficios cardiovasculares, metabólicos y analgésicos documentados, aunque con límites claros según el perfil de cada persona.

Los mexicanos consumen chile en promedio tres veces al día, una frecuencia que sorprende a visitantes extranjeros y que, durante décadas, generó dudas sobre sus consecuencias para la salud. Hoy, la evidencia médica acumulada en publicaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) y revistas como Frontiers in Nutrition ofrece una respuesta que invierte muchos de esos prejuicios.

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El compuesto responsable del ardor es la capsaicina, presente en los frutos del género Capsicum. Lejos de ser un irritante sin más, esta molécula activa una cadena de efectos fisiológicos que van desde la regulación del peso hasta la protección del corazón.

El hábito que desconcierta a los extranjeros

La diferencia no se explica solo por la cultura. La ciencia identifica un mecanismo neurológico concreto: la exposición repetida a la capsaicina desensibiliza los receptores TRPV1, sensores de dolor distribuidos en la boca y el tracto digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio comparativo publicado en PMC —la plataforma de acceso abierto del NIH— midió la frecuencia de consumo de chile en México y Estados Unidos. Los participantes mexicanos reportaron ingerirlo en las tres comidas del día, mientras que los estadounidenses lo hacían en promedio 2,62 veces por semana.

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La diferencia no se explica solo por la cultura. La ciencia identifica un mecanismo neurológico concreto: la exposición repetida a la capsaicina desensibiliza los receptores TRPV1, sensores de dolor distribuidos en la boca y el tracto digestivo. Con el tiempo, esos receptores requieren mayor estímulo para producir la misma respuesta, lo que eleva el umbral de tolerancia de forma progresiva.

Investigadores de la Universidad de Pensilvania documentaron este fenómeno en una aldea zapoteca de México, donde todos los residentes mayores de seis años consumen chile en cada comida. La conclusión fue que todos los participantes sentían el mismo ardor físico, pero los consumidores habituales habían desarrollado lo que los autores denominaron un “desplazamiento hedónico”: asociaban esa sensación con placer, no con amenaza.

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Qué hace la capsaicina en el cuerpo

Según una revisión de 2024 publicada en PMC, la molécula activa la proteína quinasa AMPK, un regulador central del metabolismo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capsaicina actúa principalmente a través del receptor TRPV1, presente no solo en la boca sino también en células del músculo liso vascular, el endotelio, el intestino y el tejido adiposo. Una vez ingerida, se metaboliza en el hígado y el intestino, y desencadena efectos que van mucho más allá del ardor momentáneo.

Según una revisión de 2024 publicada en PMC, la molécula activa la proteína quinasa AMPK, un regulador central del metabolismo energético. Este mecanismo estimula la oxidación de ácidos grasos, inhibe la síntesis de grasas y mejora la utilización de glucosa, lo que se traduce en efectos medibles sobre el peso corporal y el control glucémico.

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La misma revisión señala que la capsaicina promueve la secreción de insulina y reduce la absorción intestinal de glucosa, efectos que contribuyen al equilibrio del azúcar en sangre y a la prevención de enfermedades metabólicas.

Corazón, colesterol y longevidad: lo que dicen los grandes estudios

Un estudio con grandes cohortes poblacionales, cuyos resultados difundió Science Daily, encontró que las personas que consumían alimentos picantes entre seis y siete días a la semana tenían un 14% menos de riesgo de muerte prematura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio con grandes cohortes poblacionales, cuyos resultados difundió Science Daily, encontró que las personas que consumían alimentos picantes entre seis y siete días a la semana tenían un 14% menos de riesgo de muerte prematura en comparación con quienes los consumían menos de una vez por semana. La asociación fue consistente en hombres y mujeres, y más pronunciada en quienes no bebían alcohol.

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El beneficio se extendía a causas específicas de muerte: cáncer, enfermedades cardíacas isquémicas y enfermedades respiratorias. Los autores señalaron al chile fresco como el de mayor impacto, por su mayor concentración de capsaicina y vitamina C.

A nivel cardiovascular, una revisión de 2026 en PMC —centrada en el síndrome cardiometabólico— documentó que la capsaicina reduce los niveles de colesterol total y LDL en personas con sobrepeso u obesidad, según metaanálisis de ensayos clínicos. El mecanismo implica la activación de receptores nucleares que regulan el metabolismo lipídico y suprimen la inflamación crónica de bajo grado.

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Otro estudio publicado en PMC en 2024 demostró que el consumo de capsaicina redujo las lesiones ateroscleróticas en la aorta y la carótida de modelos animales, al modular la formación de células espumosas —uno de los pasos iniciales de la placa arterial— y mejorar el perfil lipídico de forma integral.

El efecto analgésico: del chile a la farmacia

La capsaicina tiene aplicaciones clínicas aprobadas y documentadas. Según la base de datos de libros médicos del NIH, revisiones sistemáticas confirman su eficacia para tratar el dolor neuropático no diabético, la neuralgia postherpética, la osteoartritis y el dolor musculoesquelético crónico.

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El mecanismo es paradójico: el mismo compuesto que produce ardor termina bloqueando la transmisión del dolor. La activación prolongada del receptor TRPV1 genera una entrada masiva de calcio a la neurona que, con el tiempo, la vuelve inoperante. El resultado es analgesia local sin necesidad de opioides.

Parches de capsaicina al 8% están aprobados en varios países para el tratamiento del dolor neuropático periférico. Un ensayo clínico controlado citado en PMC mostró que pacientes con angina estable que usaban estos parches aumentaban el tiempo de tolerancia al ejercicio antes de alcanzar el umbral isquémico, de 372 a 424 segundos, con niveles más altos de óxido nítrico en sangre como posible mecanismo.

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Propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas

La capsaicina inhibe la expresión de genes asociados a la inflamación, incluyendo la vía del factor nuclear NF-κB y el inflamasoma NLRP3, dos rutas centrales en enfermedades crónicas. Esta acción antiinflamatoria se suma a sus propiedades antioxidantes, documentadas en estudios in vitro sobre eritrocitos humanos desde 2006.

En cuanto al cáncer, una revisión de 2024 en PMC señala efectos anticancerígenos demostrados tanto en modelos celulares como en animales vivos. La misma fuente advierte, no obstante, que la exposición a dosis muy elevadas durante periodos prolongados —por encima de 100 miligramos por kilogramo de peso corporal— se asocia en estudios con mayor riesgo de úlceras pépticas y, en algunos modelos, con aceleración de ciertos tipos de cáncer. Los autores subrayan que los beneficios documentados corresponden a rangos de consumo habitual en dietas, no a suplementación extrema.

El gran mito desmentido: el picante no causa úlceras

El Colegio Americano de Gastroenterología (ACG) y el Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de Estados Unidos coinciden: las úlceras pépticas se deben principalmente a la infección por la bacteria Helicobacter pylori (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la creencia popular responsabilizó al chile de causar úlceras estomacales. La evidencia médica actual es categórica en sentido contrario.

El Colegio Americano de Gastroenterología (ACG) y el Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de Estados Unidos coinciden: las úlceras pépticas se deben principalmente a la infección por la bacteria Helicobacter pylori y al uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). La dieta, incluido el picante, no figura entre sus causas reconocidas.

Un estudio de endoscopia en adultos sanos, citado por la plataforma Persly con base en fuentes del NIH, encontró que una comida muy picante —equivalente a 30 gramos de jalapeño— no produjo daño visible en la mucosa gástrica tras 24 horas, mientras que la aspirina generó erosiones múltiples en la mayoría de los participantes. Un ensayo adicional mostró que consumir chile antes de tomar aspirina redujo el daño gástrico inducido por el medicamento.

La Cleveland Clinic precisa que la capsaicina es de naturaleza alcalina, por lo que inhibe —en lugar de estimular— la formación de ácido gástrico. Quienes ya tienen una úlcera activa sí deben moderar el consumo, porque el picante puede agravar los síntomas aunque no haya causado la lesión.

Cuándo el picante sí representa un riesgo

Las personas con síndrome de intestino irritable (SII), enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD), enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o gastritis activa deben limitar su consumo, ya que la capsaicina puede exacerbar los síntomas aunque no origine estas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia no exime al picante de toda advertencia. El médico urgenciólogo Allan Capin, de la Cleveland Clinic, advierte que el consumo de cantidades extremas —como en los retos virales de chiles fantasma o Carolina Reaper— puede causar daño real: quemaduras en el esófago por vómito ácido, dolor torácico e incluso casos reportados de isquemia miocárdica en personas que ingirieron capsaicina en altas dosis para perder peso.

Las personas con síndrome de intestino irritable (SII), enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD), enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o gastritis activa deben limitar su consumo, ya que la capsaicina puede exacerbar los síntomas aunque no origine estas condiciones. El hospital Gleneagles, con base en directrices de la Organización Mundial de la Salud de 2023, señala que el consumo excesivo puede debilitar la mucosa protectora del estómago en personas con predisposición.

Para quienes no están habituados, los estudios del NIH recomiendan una exposición gradual: comenzar con niveles bajos de picante y aumentar de forma progresiva, proceso que puede tomar entre dos y seis semanas para producir adaptación digestiva medible.

La microbiota, el eje intestinal y la tolerancia aprendida

Estos cambios en la microbiota se asocian a mejoras sistémicas en el metabolismo del colesterol y a una reducción del riesgo cardiovascular, lo que sugiere que parte de los beneficios del chile no provienen solo de la capsaicina en sí, sino de su interacción con el ecosistema bacteriano del intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una línea de investigación reciente suma otro beneficio al perfil de la capsaicina. Una revisión de 2026 publicada en PMC describe un “eje capsaicina-microbiota intestinal”: el compuesto modifica la composición de la flora bacteriana del intestino, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, altera el metabolismo de los ácidos biliares y refuerza la barrera intestinal.

Estos cambios en la microbiota se asocian a mejoras sistémicas en el metabolismo del colesterol y a una reducción del riesgo cardiovascular, lo que sugiere que parte de los beneficios del chile no provienen solo de la capsaicina en sí, sino de su interacción con el ecosistema bacteriano del intestino.

La tolerancia al picante, concluyen múltiples estudios del NIH, no es una peculiaridad cultural sin base biológica. Es el resultado de una plasticidad neuronal real: la exposición repetida induce cambios adaptativos tanto en los receptores periféricos como en el sistema nervioso central, que reconfiguran la percepción del ardor y, con el tiempo, transforman una experiencia inicialmente dolorosa en una fuente de placer aprendido.