Pagos Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran su dinero este lunes 22 de junio

Los pagos de la Beca Benito Juárez correspondientes al bimestre mayo-junio comenzaron a distribuirse desde el pasado 15 de junio

La Beca Benito Juárez es un programa social impulsado por el gobierno de México que se dirige a estudiantes de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller que se encuentran inscritos en alguna institución pública del país.

En 2026, el apoyo económico de 1,900 pesos se entrega cada dos meses a los participantes, utilizando la tarjeta del Banco Bienestar.

La finalidad de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con este recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

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Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Pagos de la Beca Benito Juárez y quiénes cobran su dinero este lunes 22 de junio

Por otra parte, los pagos de la Beca Benito Juárez correspondientes al bimestre mayo-junio comenzaron a distribuirse desde el pasado 15 de junio de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada participante.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que cobran su dinero este lunes 22 de junio son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra M.

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Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 16 de junio: apellidos con iniciales C.

Miércoles 17 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 18 de junio: apellidos con iniciales G.

Viernes 19 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio: apellidos con iniciales M.

Martes 23 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 24 de junio: apellidos con iniciales R.

Jueves 25 de junio: apellidos con iniciales S.

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo del 15 al 26 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

Formas de saber si ya llegó el depósito

Para confirmar si el depósito de la Beca Benito Juárez ya fue acreditado, existen varios métodos prácticos y accesibles. El mecanismo más utilizado es el Buscador de Estatus, una herramienta digital disponible en el sitio oficial buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde solo se requiere ingresar la CURP para verificar el saldo actualizado.

Otra vía consiste en comunicarse directamente con la línea telefónica 800 900 2000. Al llamar, se debe proporcionar el número de 16 dígitos de la tarjeta para recibir información precisa sobre el pago. Este canal ofrece asistencia personalizada y puede aclarar dudas relacionadas con la dispersión de los recursos.

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Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus Becas Benito Juárez en un entorno escolar, acompañados por personal del programa, frente a una lona institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento del saldo también es posible a través de la aplicación móvil del Banco Bienestar. Una vez descargada e instalada en el dispositivo, el usuario puede consultar de inmediato si el monto correspondiente a la beca ya fue depositado en la cuenta vinculada. Además, quienes prefieren la atención presencial pueden acercarse a los cajeros automáticos del mismo banco y realizar la consulta de manera rápida y sencilla.

La política de Becas para el Bienestar se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años. Al finalizar 2025, el número de beneficiarios de los tres apoyos educativos más relevantes alcanzó los 13 millones, con una inversión superior a los 128,000 millones de pesos.

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Dentro de este total, más de ocho millones de estudiantes recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que cuatro millones fueron apoyados a través de la Beca Benito Juárez. Por otro lado, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro contó con la participación de más de 40,000 jóvenes.