Postura de México en Cumbre de las Américas será vista “como un acercamiento hacia políticas autoritarias”

Julen Rementería salió en defensa de Veracruz y acusó al gobierno en turno de no frenar la violencia contra las mujeres (Foto: PAN)

La postura del presidente de México sobre la exclusión de los Estados Unidos a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas 2022 continúa causando reacciones en la vida política del país. Esta vez, fue el senador y coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Julen Rementería, quien aseguró que el accionar en defensa de naciones extranjeras (en las situaciones en que se encuentran) será visto por la comunidad internacional como un acercamiento a gobiernos autoritarios.

Y es que, Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que su presencia en la ciudad de Los Angeles, sede del evento a llevarse a cabo del 6 al 10 de junio, está supeditada a la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de invitar o no a los países dirigidos por Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, señalados desde la Casa Blanca como dictaduras.

“Sí, sí podría haber un riesgo, sí podría haber una afectación. Ojalá el gobierno entienda que lo que tiene que hacer es resolver los problemas de México y luego voltear a ver si puede ayudar a otros países, pero mientras no resuelva los problemas de este país no sé qué anda mirando por hacer en otros países de Centroamérica y del mundo”, dijo el senador en conferencia de prensa.

La última edición de la Cumbre de las América tuvo sede en Lima, Perú, en abril de 2018.Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Desde Washington D.C., la postura es conocida aunque aún no es definitiva. Mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha hecho mención de que todavía no se han enviado las invitaciones para participar en el coloquio diplomático, el jefe de la diplomacia estadounidense para la región, Brian Nichols, aseguró en entrevista para la cadena NTN24 que el trío de países no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espera su presencia.

En México, las críticas y señalamientos al titular del Poder Ejecutivo no han dado tregua. Desde periodistas hasta políticos de oposición, han reprobado la decisión de López Obrador. Algunas de las personalidades que más rechazo han mostrado ha sido Jorge Ramos, Carlos Fernando Chamorro, León Krause, Arturo Sarukhán, Chumel Torres o Carlos Puig. Con distintas tonalidades en el discurso, todos coincidieron en que se trata de un error.

“Al defenderlos, México, en esta postura, porque es lo que en el fondo hace, defender a estos países, pues pareciera que nuestro comportamiento se acerca más a los que menos tenemos que defender que a los países que respetan más las normas, que respetan más a las personas, que respetan más a sus compatriotas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el domingo que insistirá ante Washington para que incluya a Cuba en la próxima cumbre de las Américas, durante una visita a la isla cuyo telón de fondo son las relaciones con Estados Unidos en medio de una ola migratoria masiva.

“Y eso evidentemente lo va a ver la comunidad internacional como un acercamiento hacia políticas autoritarias, hacia gobiernos, quiero dejarlo claro, dictaduras como las que están ocurriendo en Cuba, por ejemplo, en donde claramente no hay resultados, no hay nada que presumir en la isla, desafortunadamente para la los cubanos, pero México pareciera que se quiere parecer a ellos y yo no me explico todavía cuáles son aquellas cosas que pueda ver el presidente de México que pudiera aspirar a parecerse a Cuba’”, sostuvo el Rementería.

En caso de concretarse la advertencia del presidente mexicano de no asistir y de Estados Unidos de excluir a las tres naciones, será el titular de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, quien se presente en representación del gobierno. Así lo dejó saber López Obrador durante sus varias referencias al tema.

SEGUIR LEYENDO: