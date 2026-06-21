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Aficionados mexicanos invaden Houston y le recuerdan a Países Bajos el “No era penal”

La afición mexicana sigue dando de que hablar por su fiesta en las tribunas, pero ahora en Estados Unidos donde aprovecharon la presencia de los neerlandeses para revivir un doloroso recuerdo

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Los aficionados mexicanos se reúnen durante el partido entre Países Bajos vs Suecia y recuerdan el clásico "No era penal" (Luis Mote Nava/Infobae México)

Durante el partido entre Países Bajos y Suecia, disputado este sábado en Houston, destacó la presencia de un gran número de aficionados mexicanos en las gradas, a pesar de que la selección nacional no participaba en el encuentro.

Los colores verde, blanco y rojo, así como la bandera de México, resaltaron en las cámaras de televisión durante el partido. Al finalizar el encuentro, la afición mexicana se reunió en las inmediaciones del estadio para cantar y lanzar porras, como si se tratara de un partido del cuadro dirigido por Javier Aguirre.

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Mexicanos recuerdan el famoso “No era penal”

La afición mexicana sigue dando de que hablar por su fiesta en las tribunas, pero ahora en Estados Unidos donde aprovecharon la presencia de los neerlandeses para revivir un doloroso recuerdo. (Foto: Luis Mote Nava/Infobae México)
La afición mexicana sigue dando de que hablar por su fiesta en las tribunas, pero ahora en Estados Unidos donde aprovecharon la presencia de los neerlandeses para revivir un doloroso recuerdo. (Foto: Luis Mote Nava/Infobae México)

Los mexicanos son conocidos por llevar la fiesta a donde van, y esto no se limita a su país. La presencia de connacionales en estadios mundialistas es cada vez más visible, gracias a la gran cantidad de mexicanos que radican en Estados Unidos, donde Houston no fue la excepción para el partido de este sábado entre Países Bajos y Suecia.

Desde la caminata organizada por los aficionados neerlandeses, que partió de la Rice University rumbo al estadio, comenzaron a verse camisetas de la selección mexicana y lo más llamativo fueron las pancartas y los cánticos relacionados con el “No era penal”, en referencia a la polémica jugada del Mundial de Brasil 2014, cuando la entonces todavía llamada Holanda eliminó a México tras una decisión controvertida del árbitro.

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Al finalizar el partido entre Países Bajos y Suecia, los aficionados mexicanos se reunieron en la explanada para entonar el clásico “México, México y el somos locales otra vez”, pero lo que más llamó la atención fue el grito de “El que no brinque es Robben”, mientras cargaban y lanzaban al aire a un aficionado neerlandés calvo que recordaba al exjugador, en una escena que se volvió parte de la anécdota del día.

Así, con porras, banderas y cánticos, la afición mexicana volvió a destacar por su manera de llevar el ambiente festivo a cualquier evento, sin importar si la selección nacional está en la cancha o no.

Qué ocurrió en aquella jugada polémica del 2014

Países Bajos eliminó a México en los octavos de final de Brasil 2014. (Foto: Reuters)
Países Bajos eliminó a México en los octavos de final de Brasil 2014. (Foto: Reuters)

En el Mundial de Brasil 2014, durante los octavos de final entre México y Países Bajos, el partido avanzaba con una tensión creciente mientras la Selección Mexicana mantenía la ventaja gracias a un gol de Giovani Dos Santos.

Sin embargo, conforme se acercaba el final, el equipo neerlandés intensificó sus ataques y la presión sobre la defensa tricolor aumentaba con cada minuto que pasaba.

Cuando el reloj marcaba los últimos instantes, Wesley Sneijder logró empatar el encuentro con un disparo imparable que puso el empate para los neerlandeses.

En una de las últimas acciones, Arjen Robben recibió el balón dentro del área y encaró a la defensa mexicana, por lo que Rafael Márquez intentó frenar su avance y, tras un leve contacto, Robben cayó al césped de forma dramática.

Después de la jugada, el árbitro no dudó en marcar penal a favor de Países Bajos. La decisión generó controversia entre la afición mexicana, pues aunque hubo contacto en el área, muchos consideraron que la caída del jugador neerlandés fue exagerada. Así fue cómo surgió la famosa jugada del “No era Penal”.

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