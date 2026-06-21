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Zayn Malik cierra su gira por México frente a miles de asistentes en el Estadio GNP: esto fue lo que se vivió

Su tour mundial “The Konnakol” también llegará a países como Brasil, Argentina, Chile y Perú

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Zayn Malik
Zayn Malik en Ciudad de México (Instagram - @zayn)

El cantante británico Zayn Malik, cerró la noche del sábado su gira de conciertos en México, con un memorable espectáculo en el Estadio GNP, marcando uno de sus shows más importantes en su carrera como solista.

Con 3 fechas en tierras mexicanas, el músico se presentó el pasado domingo 14 de junio en el Estadio de los Borregos, Monterrey, el miércoles 17 de junio en la Arena VFG, Guadalajara; finalizando el 20 de junio en la Ciudad de México.

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Su tour mundial “The Konnakol” también llegará a países como Brasil, Argentina, Chile y Perú, generando una gran euforia entre sus fanáticas que han esperado mucho tiempo para verlo de nuevo en los escenarios, después de su gira pasada “Stairway to the Sky” con la que también visitó la capital para brindar 3 conciertos, aunque el último de todos tuvo que ser cancelado por la salud del intérprete de “Pillowtalk”.

Zayn Malik
Concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros. (Samantha Godinez - INFOBAE)

Zayn conquista el GNP en una noche

En punto de las 21:00 horas, Zayn salió al escenario cantando Nusrat, encendiendo a todos los asistentes lugar, quienes ansiaban vivir una experiencia inigualable en compañía de su artista favorito.

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Cada una de las piezas musicales, fueron interpretadas de una manera muy profunda y conmovedora, creando una conexión rápidamente con el público. La voz de Zayn, destaca por tener un tono distintivo y versatil, convirtiéndolo en uno de los mejores cantantes de la época actual.

Entre cada canción, el músico británico sorprendió a los asistentes lanzando frases en español como “Te amo México”, “¡Qué onda”, entre otras. De la misma forma, aprovechó el momento para agradecerle a las fans por todo su cariño mostrado desde su llegada al país.

A lo largo del show, presentó todas las composiciones incluidas en el setlist, compartiendo algunos detalles sobre ellas, revelando cuáles son las que más aprecia dentro de su catálogo musical.

Uno de los momentos más memorables, lo hicieron sus seguidoras, al organizar un proyecto especial para el tema “Die for me”, en el cual era primordial poner un papelito de color en el flash de los celulares, con el objetivo que todos los presentes formaran la bandera mexicana.

Después de 20 canciones, el cantante se despidió de sus fanáticas mexicanas, finalizando el espectáculo a las 22:35 horas.

Como acto previo, Kaia Lana llegó al escenario para tocar sus mejores éxitos como: “Volver a empezar”, “Sobrenatural” y “Amantes astrales”, siendo recibida entre aplausos y gritos de apoyo.

Zayn Malik
Concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros. (Samantha Godinez - INFOBAE)

Setlist del “The Konnakol Tour”

La selección de melodías abarcó diversas etapas de Malik como solista,destacando su primer sencillo lanzado en 2016 para su álbum Mind of Mine. Este es el setlist interpretado durante el concierto de CDMX:

  • Nusrat
  • sHe
  • Met Tonight
  • Birds On A Cloud
  • What I Am
  • Alienated
  • Dreamin
  • Concrete Kisses
  • Gates of Hell
  • BoRdErSz
  • PILLOWTALK
  • Lied To
  • Used to the Blues
  • Take Turns
  • FATAL
  • dRuNk
  • iT’s YoU
  • Scripted
  • Sweat
  • Die for Me

El paso de Zayn por tierras mexicanas confirmó el fuerte vínculo que mantiene con el público nacional. Cada presentación estuvo marcada por la emoción, la cercanía con sus fanáticas y un repertorio único.

Además de la música, uno de los elementos más distintivos de “The Konnakol Tour” fue el dress code inspirado en el estampado leopardado, una tendencia que se hizo presente en gran parte de los asistentes y que se convirtió en un sello característico de esta gira.

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