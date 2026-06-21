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Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

De acuerdo con Jesús Lemus, periodista especializado en temas de narcotráfico, Valencia González es aún más violento que El Mencho

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(Infobae México)
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Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el pasado mes de febrero luego de un operativo del Ejército Mexicano que buscaba su captura, realizado en Tapalpa, Jalisco.

Tras este hecho, comenzó una reestructuración dentro del grupo criminal, pues alguien tenía que ocupar el liderazgo del cártel.

Poco tiempo después de el asesinato de Oseguera Cervantes, se dieron a conocer varios nombres de delincuentes que destacaban como posibles sucesores de El Mencho. Uno de ellos era Audías Flores Silva, El Jardinero, quien fue detenido el pasado mes de abril, y quien era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

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El Gabinete de Seguridad del gobierno de México iformó que El Jardinero fue detenido en una operación “quirúrgica” realizada por agentes de las Fuerzas Especiales de la Marina en el estado de Nayarit.

Al momento de su detención, tenía un dispositivo de seguridad integrado por unas 30 camionetas y alrededor de 60 hombres que intentaron protegerlo, pero finalmente fue detenido.

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Crimen organizado · México
El CJNG después de El Mencho:
poder, capturas y el nuevo liderazgo
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Cronología de hechos
Figuras clave
Datos del operativo: detención de El Jardinero
Fuente: Gabinete de Seguridad · The Wall Street Journal · Infobae México

Con esto, se descartó que él pudiera llegar a ser líder del CJNG.

El nombre que más ha sonado como nuevo líder del grupo delictivo, es el de Juan Carlos Valencia González, un ciudadano estadounidense que fue hijastro de El Mencho.

El medio estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), aseguró en marzo pasado que él había tomando las riendas del CJNG tras la muerte de El Mencho. El hijastro de Nemesio Oseguera y Rosalinda González Valencia (su madre biológica, con quien se casó El Mencho), es conocido como El Pelón o el 03. Él nació en California, según información disponible, y cuenta con 41 años de edad. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por su captura.

Juan Carlos Valencia, más sanguinario que El Mencho

En entrevista con Infobae México, el periodista especializado en narcotráfico y crimen organizado, Jesús Lemus, aseguró que el hijastro de El Mencho sería aún más sanguinario que él. Y explicó la razón de su hipótesis.

Según Lemus, esto se debe a un tema biológico y del ambiente en el que se desarrolló.

Jesús Lemus Barajas
El periodista Jesús Lemus es especialista en temas de narcotráfico. Crédito: X/J. Jesús Lemus

“Si tomamos en cuenta que el temperamento de las personas es lo que traes implícito genéticamente, y el carácter es lo que se te va formando en el medio, primero se le formó el carácter de El Mencho, porque de El Mencho absorbió mucho la personalidad, la fiereza, lo gritón, lo aguerrido, lo absorve de su padre putativo”, señaló el periodista.

Por otro lado, explicó, de su padre genético, Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, quien también fue un líder criminal del extinto Cártel del Milenio, recibió la parte violenta.

“De él mamó, pues la genética, y Valencia Cornelio era mucho muy violento. Entonces, si nos vamos desde la criminología, observas nada más que tiene una genética muy propensa a la violencia y que se desenvuelve en un entorno más violento, es mucho más violento, por supuesto que el propio Nemesio. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, creo que también el carácter, y aquí ya lo vemos un poco desde el punto de vista, no me quiero meter en terrenos de la psicología criminal, pero vemos a un Juan Carlos Valencia que se quiere acreditar ante su propia mamá, Rosalinda Valencia, que es la que mantiene gran parte del orden dentro del cártel”, señaló Lemus.

“Y se quiere acreditar justamente con temas más violentos. Le ha bajado. La instrucción es no ser tan mediáticas las manifestaciones de violencia del (Cártel) Jalisco, pero él en lo particular sigue siendo muy violento. Entonces, es mucho más violento que sí, que su papá, Nemesio (Osegura)”, concluye.

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