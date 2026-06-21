El remedio para la cruda que se vende en todos los mercados de la CDMX y que tiene más estudios de los que imaginas

En los mercados de la Ciudad de México, una infusión tradicional promete aliviar la cruda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los mercados públicos de la Ciudad de México, los remedios naturales siguen ocupando un espacio privilegiado entre quienes buscan soluciones para el malestar tras una noche de excesos.

Entre estos, el boldo destaca como un remedio para la cruda, la indigestión y las molestias hepáticas, y su uso está más respaldado por la ciencia de lo que comúnmente se imagina.

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El boldo en la tradición urbana y la medicina popular

Las hojas de Peumus boldus, originarias de Sudamérica, forman parte del repertorio habitual en los puestos de plantas medicinales de la capital mexicana.

Su uso tradicional está extendido en América Latina, donde se prepara principalmente en infusión para aliviar molestias estomacales, estimular la digestión y apoyar la función hepática.

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Especialistas en naturopatía señalan que el boldo ayuda a depurar el hígado y facilita la eliminación de grasas tras comidas copiosas o la ingesta de alcohol.

Esta práctica, heredada de generaciones, se ve reforzada por la percepción de que el boldo puede “limpiar” el organismo y aliviar la pesadez abdominal.

El boldo destaca como un remedio para la indigestión y las molestias hepáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica y respaldo de agencias internacionales

El boldo no solo goza de popularidad en la medicina tradicional, sino que también ha sido evaluado por organismos oficiales.

La Agencia Europea de Medicamentos ha reconocido el uso tradicional del boldo para el alivio de síntomas leves de indigestión y espasmos gastrointestinales.

Si bien la agencia aclara que la eficacia se basa en el uso prolongado y no en ensayos clínicos en humanos, considera razonable su efecto beneficioso en estos cuadros.

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Según investigaciones recopiladas en bases científicas internacionales, los compuestos activos del boldo, como la boldina, han demostrado en modelos animales y celulares un efecto antioxidante que protege las células del hígado frente al daño oxidativo.

Algunos estudios también han observado una reducción en la acumulación de lípidos y una mejora en los marcadores de daño hepático en modelos experimentales.

Sin embargo, los expertos subrayan que estos resultados no son directamente aplicables a pacientes humanos sin más estudios clínicos.

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos advierte que los preparados de boldo solo deben usarse en adultos y bajo indicación profesional si los síntomas persisten más de dos semanas.

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Contraindicaciones y advertencias de las instituciones oficiales

A pesar de su popularidad y tradición, el boldo no está exento de riesgos.

Las instituciones de salud advierten que su consumo está contraindicado en personas con enfermedades hepáticas graves, obstrucción de las vías biliares, piedras en la vesícula o problemas renales.

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Además, la Agencia Europea de Medicamentos enfatiza que la planta puede potenciar los efectos de medicamentos anticoagulantes y aumentar el riesgo de hemorragias debido a la presencia de cumarina.

El boldo tampoco debe consumirse durante el embarazo, la lactancia ni en la infancia.

Los especialistas en naturopatía y fitoterapia recomiendan consultar siempre con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento con plantas medicinales, especialmente en personas con enfermedades crónicas o que toman otros medicamentos.

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Organismos de salud alertan sobre contraindicaciones del boldo en enfermedades hepáticas, renales, embarazo y con anticoagulantes, pese a su uso popular para la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se asocia el boldo con el alivio de la cruda

El boldo es apreciado por su capacidad para estimular la producción de bilis y facilitar la digestión de las grasas, lo que resulta útil tras episodios de consumo excesivo de alcohol o alimentos pesados.

Aunque la ciencia ha documentado ciertos efectos antioxidantes y digestivos en estudios de laboratorio, actualmente no existen recomendaciones formales de organismos internacionales para su uso específico en la resaca.

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No obstante, su presencia en los mercados y la confianza popular lo convierten en una de las opciones predilectas al día siguiente de una celebración.

Uso responsable y orientación profesional

Las fuentes oficiales y científicas coinciden en que el boldo puede ofrecer alivio para molestias digestivas leves y síntomas asociados al consumo excesivo de alcohol.

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Sin embargo, insisten en que su uso debe ser moderado, informado y respaldado por la orientación de un profesional de la salud.

La Agencia Europea de Medicamentos, la literatura científica internacional y los especialistas en fitoterapia reiteran la importancia de evitar la automedicación con esta planta, especialmente en personas con factores de riesgo o enfermedades preexistentes.

El boldo es mucho más que un remedio popular: su eficacia y seguridad han sido objeto de análisis por parte de instituciones reconocidas, lo que refuerza la necesidad de consumirlo de manera responsable y bajo supervisión médica cuando sea necesario.

La tradición y la ciencia coinciden en reconocer su valor, pero también en advertir sobre los posibles riesgos de un uso indiscriminado.