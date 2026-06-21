México

¿Qué le pasó a Laura Flores? La actriz revela la cirugía de emergencia que la llevó al quirófano

La propia artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde aclaró los motivos de la intervención

Guardar
Google icon

La actriz Laura Flores comparte un mensaje desde una cama de hospital.

La actriz y cantante Laura Flores preocupó a sus seguidores tras revelar que fue sometida a una cirugía de emergencia relacionada con sus implantes mamarios. La propia artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde aclaró los motivos de la intervención y desmintió rumores sobre una posible enfermedad grave.

La protagonista de telenovelas explicó que el procedimiento se realizó después de que su organismo presentara complicaciones asociadas a las prótesis que había utilizado durante varios años.

PUBLICIDAD

Laura Flores explica por qué fue operada de emergencia

Mediante una publicación en Instagram, Laura Flores informó que el pasado 17 de junio ingresó al quirófano para retirar de manera definitiva sus implantes mamarios.

“Este miércoles 17 de junio fui intervenida, me retiraron los implantes mamarios ya que mi cuerpo los rechazó, estoy bien de salud”

La actriz señaló que la situación fue detectada a tiempo gracias a la atención médica especializada que recibió, lo que permitió actuar de manera inmediata y evitar mayores complicaciones.

PUBLICIDAD

Su mensaje tranquilizó a miles de seguidores que habían manifestado preocupación por su estado físico luego de que trascendiera la noticia de la operación.

¿Qué ocurre cuando el cuerpo presenta problemas con los implantes?

Aunque comúnmente se habla de un “rechazo” de implantes, especialistas explican que no se trata del mismo proceso que ocurre con un órgano trasplantado.

Cuando se coloca una prótesis mamaria, el organismo genera una cápsula de tejido alrededor del implante como un mecanismo natural de protección. En la mayoría de los casos esta respuesta no representa ningún problema.

Sin embargo, algunas pacientes pueden desarrollar una reacción exagerada que provoca inflamación, endurecimiento de los tejidos, dolor o molestias persistentes. En determinadas circunstancias, los médicos recomiendan retirar las prótesis para evitar afectaciones mayores.

También existen casos en los que aparecen síntomas sistémicos relacionados con respuestas inflamatorias o inmunológicas que requieren evaluación especializada.

Primer plano del rostro de Laura Flores recostada en una cama de hospital, vistiendo bata médica azul con blanco y con la cabeza sobre una almohada azul
Laura Flores se comunica desde el hospital tras la intervención quirúrgica del 17 de junio para la extracción de sus implantes mamarios, según publicó en Instagram. (Instagram: Laura Flores)

Laura Flores aclara que no tiene cáncer

Tras conocerse la cirugía, comenzaron a circular versiones que vinculaban el procedimiento con una posible enfermedad oncológica. La propia actriz salió al paso de las especulaciones para aclarar que su intervención no estuvo relacionada con cáncer.

“NO ES CANCER gracias a Dios y gracias al Dr Fernando Molina Montalva cirujano plástico y reconstructivo, por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió”, expresó.

La cantante aprovechó el mensaje para agradecer al equipo médico que la atendió y reiteró que su recuperación avanza favorablemente.

La actualización compartida por Laura Flores generó una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras del espectáculo, quienes le desearon una pronta recuperación tras la cirugía que, según explicó, fue necesaria para preservar su bienestar y evitar riesgos futuros para su salud.

Temas Relacionados

Laura FloresImplantes mamariosmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 21 de junio

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del aire en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 21 de junio

Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

De acuerdo con Jesús Lemus, periodista especializado en temas de narcotráfico, Valencia González es aún más violento que El Mencho

Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

México derriba drones en pleno Mundial 2026: tres sedes bajo alerta por intrusiones aéreas no autorizadas

El incidente en Guadalajara no fue aislado: autoridades han neutralizado varios dispositivos no autorizados en las tres sedes mexicanas del torneo

México derriba drones en pleno Mundial 2026: tres sedes bajo alerta por intrusiones aéreas no autorizadas

Reportera denuncia presunto abuso sexual de funcionario de Toluca

La periodista Mafer Fabela denunció ser víctima de tocamientos indebidos durante la cobertura del Chorizo Fest 2026

Reportera denuncia presunto abuso sexual de funcionario de Toluca

Hombre de 67 años buscaba plantas para un negocio y una jauría de perros terminó con su vida en Aguascalientes

Familiares de la víctima, identificada como Raúl Rojas, dijeron a medios locales que los perros estarían vinculados a otro ataque mortal registrado en 2025

Hombre de 67 años buscaba plantas para un negocio y una jauría de perros terminó con su vida en Aguascalientes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

Juan Carlos Valencia: nuevo líder del CJNG es más sanguinario que El Mencho, asegura especialista

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Reportan desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, por enfrentamientos entre grupos criminales

Marina asegura 270 kilos de cocaína en Manzanillo, Colima

Esta es la razón por la que Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y Emma Coronel mantienen una disputa

ENTRETENIMIENTO

¿Quién fue Eddie Valdivia? La muerte del colaborador clave de Bronco conmociona al regional mexicano

¿Quién fue Eddie Valdivia? La muerte del colaborador clave de Bronco conmociona al regional mexicano

Oliver Tree es recordado en México con imitador, Doctor Simi y emotivo adiós tras accidente en Brasil

La cantante e influencer Fabiola Martínez revela susto en vuelo: “Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse”

Es oficial, la película animada ‘Mi Amigo el Sol’ llegará próximamente a cines, con una apuesta por el talento mexicano

Gael García vuelve a la pantalla grande con la aclamada cinta ‘Magallanes’: cuándo y dónde ver

DEPORTES

Henry Martín podría dejar al América para reencontrarse con André Jardine en Emiratos Árabes

Henry Martín podría dejar al América para reencontrarse con André Jardine en Emiratos Árabes

Japón golea a Túnez en el partido 1000 de los Mundiales: los nipones ganaron de forma contundente en el Estadio Monterrey

Hugo Sánchez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros jugadores históricos mexicanos con un solo gol en Mundiales

Checo Pérez, el piloto mexicano que colocó a Guadalajara en la Fórmula 1

Esto es lo que necesita República Checa para avanzar a deciseisavos de final del Mundial 2026