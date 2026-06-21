¿Qué le pasó a Laura Flores? La actriz revela la cirugía de emergencia que la llevó al quirófano

La actriz Laura Flores comparte un mensaje desde una cama de hospital.

La actriz y cantante Laura Flores preocupó a sus seguidores tras revelar que fue sometida a una cirugía de emergencia relacionada con sus implantes mamarios. La propia artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde aclaró los motivos de la intervención y desmintió rumores sobre una posible enfermedad grave.

La protagonista de telenovelas explicó que el procedimiento se realizó después de que su organismo presentara complicaciones asociadas a las prótesis que había utilizado durante varios años.

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Laura Flores explica por qué fue operada de emergencia

Mediante una publicación en Instagram, Laura Flores informó que el pasado 17 de junio ingresó al quirófano para retirar de manera definitiva sus implantes mamarios.

“Este miércoles 17 de junio fui intervenida, me retiraron los implantes mamarios ya que mi cuerpo los rechazó, estoy bien de salud”

La actriz señaló que la situación fue detectada a tiempo gracias a la atención médica especializada que recibió, lo que permitió actuar de manera inmediata y evitar mayores complicaciones.

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Su mensaje tranquilizó a miles de seguidores que habían manifestado preocupación por su estado físico luego de que trascendiera la noticia de la operación.

¿Qué ocurre cuando el cuerpo presenta problemas con los implantes?

Aunque comúnmente se habla de un “rechazo” de implantes, especialistas explican que no se trata del mismo proceso que ocurre con un órgano trasplantado.

Cuando se coloca una prótesis mamaria, el organismo genera una cápsula de tejido alrededor del implante como un mecanismo natural de protección. En la mayoría de los casos esta respuesta no representa ningún problema.

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Sin embargo, algunas pacientes pueden desarrollar una reacción exagerada que provoca inflamación, endurecimiento de los tejidos, dolor o molestias persistentes. En determinadas circunstancias, los médicos recomiendan retirar las prótesis para evitar afectaciones mayores.

También existen casos en los que aparecen síntomas sistémicos relacionados con respuestas inflamatorias o inmunológicas que requieren evaluación especializada.

Laura Flores se comunica desde el hospital tras la intervención quirúrgica del 17 de junio para la extracción de sus implantes mamarios, según publicó en Instagram. (Instagram: Laura Flores)

Laura Flores aclara que no tiene cáncer

Tras conocerse la cirugía, comenzaron a circular versiones que vinculaban el procedimiento con una posible enfermedad oncológica. La propia actriz salió al paso de las especulaciones para aclarar que su intervención no estuvo relacionada con cáncer.

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“NO ES CANCER gracias a Dios y gracias al Dr Fernando Molina Montalva cirujano plástico y reconstructivo, por su profesionalismo y la rapidez con que me atendió”, expresó.

La cantante aprovechó el mensaje para agradecer al equipo médico que la atendió y reiteró que su recuperación avanza favorablemente.

La actualización compartida por Laura Flores generó una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y figuras del espectáculo, quienes le desearon una pronta recuperación tras la cirugía que, según explicó, fue necesaria para preservar su bienestar y evitar riesgos futuros para su salud.

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