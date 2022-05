Marko Cortés apoyó a médicos por contratación de personal de salud cubano: “Cuentan con Acción Nacional”

Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional se posicionó en contra de la medida propuesta por AMLO (Foto: Twitter/MarkoCortes)

En la primera gira del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por países de Centroamérica y el Caribe, se han despertado criticas por parte del sector opositor debido a diversas propuestas.

Entre ellas está la de integrar a 25 mil personas de Guatemala al seguro social mexicano, así como la implementación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en la región de Sudamérica.

La más reciente, la hecha con el país cubano para la contratación de más de 500 médicos cubanos para cubrir el déficit de especialistas de la salud en el país, lo que suscitó un gran número de críticas por parte de personalidades de la política mexicana.

De igual forma, las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que se opusieron a la medida argumentando que “en nuestro país si (sic.) hay médicos con capacidad avalada por las Universidades de la República Mexicana”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el domingo que insistirá ante Washington para que incluya a Cuba en la próxima cumbre de las Américas, durante una visita a la isla cuyo telón de fondo son las relaciones con Estados Unidos en medio de una ola migratoria masiva.

Varias horas después el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló el comunicado como “fuerte” en contra del desplazamiento de los médicos mexicanos en favor de extranjeros. Pero no cerró si antes afirmar que podían contar con el partido blanquiazul.

“Fuerte pronunciamiento de las Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos contra @lopezobrador_, demostrando su total desaprobación y protesta por el desplazamiento y desdén a las y los médicos mexicanos. Sin duda, cuentan con @AccionNacional”

Esto causó reacciones diversas, ya que algunos se pronunciaron a favor del apoyo de Cortés destacando que debía contratarse personal nacional. Mientras que otros lo tacharon de oportunista por sumarse a causas con fines políticos para ganar popularidad.

En cuanto al comunicado fue emitido por la comunidad médica quienes argumentaron que se trataba de “un agravio” en contra del gremio al darle prioridad a otros especialistas extranjeros en detrimento del personal mexicano que conoce las especificidades de la región nacional.

Médicos reprobaron la contratación de personal de Cuba (Foto: Twitter/@CMIMorg)

As su vez señalaron que hay personal nacional “formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia” de la población que se encuentran desempleados o trabajadores con salarios “muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

Por eso argumentaron que el plan del ejecutivo, les parecía denigrante debido a que los médicos extranjeros podían “no reunir las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

A pesar de que también argumentaron que se trataba de una falta de respeto a la equidad en el país para los mismos, refrendaron su compromiso en seguir trabajando con el gobierno de México para atender los casos de contagio por COVID-19.

La vacuna Abdala no ha sido aprobada por la OMS EFE/Archivo

Dicho propósito fue señalado por AMLO en su conferencia matutina del pasado 9 de mayo, en la que aseguró que era paliar la falta de médicos, especialmente, en las zonas marginadas del país.

De igual forma se llevó a cabo la firma de un convenio bilateral para hacer frente a emergencias sanitarias. También se busca el brindar de becas a estudiantes de medicina cubanos y mexicanos, así como el uso de la vacuna Abdala desarrollada en aquel país caribeño.

Aunque dicha vacuna no está entre las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De igual forma, aún no hay resultados de la fase 3 de la evaluación.

