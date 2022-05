Mario Delgado denunció guerra sucia y persecución política en Tamaulipas

El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Mario Delgado, denunció una guerra sucia contra su partido en Tamaulipas (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

El presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentra en Tamaulipas brindando su apoyo al candidato a la gubernatura del estado, Américo Villareal. Fue durante una conferencia de prensa que Mario Delgado denunció que en dicha entidad se está viviendo una de las peores guerras sucias en contra del partido que representa.

Además, el ex Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, aseguró que en Tamaulipas se está utilizando el aparato judicial del gobierno del estado para intimidar tanto al candidato Américo Villareal como a todos los actores políticos del partido guinda.

“Me parece lamentable la persecución política que se está dando; hacer este tipo de acciones revela las características del gobierno que tiene Tamaulipas. Vemos a un gobernador desesperado. Cabeza de Vaca debería tener la cabeza fría y entender que así es la democracia. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre hay que dejar que el pueblo decida libremente”, pronunció Mario Delgado en conferencia de prensa.

Mario Delgado llamó bravucón a Francisco García Cabeza de Vaca quien es el actual gobernador de Tamaulipas (Fotoarte: Steve Allen)

Del mismo modo, Mario Delgado instó al gobierno actual de Tamaulipas a no interferir en el proceso electoral de la entidad, al mismo tiempo que pidió al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca “mantener la calma y no actuar como un bravucón”.

“Cabeza de Vaca no debe olvidar que todavía es gobernador, y que gobierna para todas y todos. Él es el responsable de que tengamos un proceso electoral en paz y de garantizar las condiciones para que la gente pueda salir a votar libremente. Él no puede convertirse en un factor de encono, no puede convertirse en un actor político dentro de esta campaña”, puntualizó el presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Adicionalmente Mario Delgado aseguró que el partido guinda no se dejará amedrentar por nadie, ya que cuentan con el respaldo del pueblo, el cual está cansado de tener “gobiernos amenazantes y bravucones” que en lugar de apoyar a la ciudadanía, los intimidan.

“La gente de Tamaulipas se ha sumado a este deseo de cambio; a esta revolución que encabeza nuestro presidente de la República de tener gobiernos honestos, entregados a atender a quien más lo necesita. Les pido a las y los tamaulipecos que tengan confianza, que no tengan miedo y resguarden muy bien su credencial de elector para que este 5 de junio triunfe la esperanza”, puntualizó el ex Secretario de Finanzas de la Ciudad de México.

El presidente nacional de Morena denunció la guerra sucia en Tamaulipas durante una conferencia de prensa (Foto: Twitter / @PartidoMorenaMx)

Durante la conferencia de prensa, el presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estuvo acompañado por Ernesto Palacios, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Tamaulipas; Américo Villareal, candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas y Diego Hernández, secretario de comunicación del CEN de Morena.

Antes de concluir, Mario Delgado aseguró que el candidato a la gubernatura del estado norteño por el partido guinda, Américo Villareal, significa un verdadero cambio para Tamaulipas y la oportunidad de tener un gobernador sereno y conciliador que va a gobernar para todos con transparencia y honestidad; así como que va a promover la paz y la justicia.

Elecciones 2022 (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El primer domingo de junio se disputarán seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con los institutos locales, deberá de coordinar un proceso electoral que dote de certidumbre a la ciudadanía.

Al respecto, la casa encuestadora FactoMétrica publicó el estudio Rumbo a las Gubernaturas 2022 de la quinta semana de campañas, en el que muestra a la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) en un “empate” con Va por México (PRI, PAN y PRD), pues cada una de estas alianzas cuenta con una virtual victoria en tres entidades cada una.

En el caso particular del estado de Tamaulipas, la contienda es entre César Verástegui, conocido popularmente como “El Truko”, de la alianza Va por México; Arturo Diez, quien es militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) y de la coalición Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal.

