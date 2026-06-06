Lucía Méndez sufre caída en Monterrey y se lesiona tras multitudinaria rueda de prensa con Alicia Villarreal

La actriz y cantante Lucía Méndez sufrió una caída aparatosa el 5 de junio en Monterrey, Nuevo León, durante la conferencia de prensa del espectáculo Grandiosas. (Captura de pantalla)

Lucía Méndez cae durante conferencia de prensa en Monterrey: una persona le cayó encima y le lastimó la columna

La actriz y cantante Lucía Méndez sufrió una caída aparatosa el 5 de junio en Monterrey, Nuevo León, durante la conferencia de prensa del espectáculo Grandiosas. El incidente ocurrió cuando una avalancha de reporteros se abalanzó sobre Alicia Villarreal en medio de los rumores sobre su vida personal, y Méndez quedó atrapada en el tumulto.

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La multitud avanzó de golpe hacia Villarreal, lo que generó empujones y movimientos bruscos entre los asistentes. Méndez perdió el equilibrio y terminó en el suelo. Segundos después, algunas personas intentaron auxiliarla mientras la atención de los medios seguía concentrada en la intérprete de música regional mexicana.

Qué dijo Lucía Méndez tras la caída

Un hombre se inclina para interactuar con una persona en medio de una multitud durante un evento concurrido, rodeado de asistentes observando. (Captura de pantalla/ Imagen)

“Ay, me lastimé”, admitió la artista al ser abordada en los pasillos del recinto. Luego precisó que la lesión fue producto de un impacto directo: “Me cayó alguien y me lastimó un poquito la columna vertebral”. Tras el incidente, acudió al médico y confirmó que se encontraba “bien”.

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Evitó señalar a alguien como responsable y atribuyó lo ocurrido al interés de la prensa por obtener declaraciones de Villarreal. Pese al golpe, continuó atendiendo a los reporteros y expresó su respaldo a su compañera de escenario, destacando el ambiente de compañerismo que existe entre las integrantes del proyecto.

Lucía Méndez declara tras caída en Monterrey (Instagram/ historias)

Grandiosas, el show que las reunió en Monterrey

El póster promocional de GranDiosas Invictos destaca a Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León y otras artistas, anunciando su concierto el 6 de junio en la Arena Monterrey. (Captura de pantalla/ Instagram)

El incidente se produjo en el marco de Grandiosas — Invicto, espectáculo con función programada para el 6 de junio en la Arena Monterrey. El show reúne a varias figuras del entretenimiento mexicano en un mismo escenario, y fue precisamente este proyecto el que estrechó la relación entre Méndez y Villarreal.

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Semanas antes, el 14 de mayo, ambas compartieron el escenario en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México durante un concierto de la gira Bendita Locura Tour 2026 de Villarreal, donde interpretaron juntas “Culpable o inocente”, tema que habían estrenado en marzo.

Lucía Méndez y Alicia Villarreal, sostienen micrófonos y participan en la conversación y cantan a dueto (Historias/Instagram)

Más de 50 años sobre los escenarios

Lucía Leticia Méndez Pérez nació el 26 de enero de 1955 en León, Guanajuato, y debutó en televisión en 1972 en la telenovela Muchacha italiana viene a casarse, junto a Angélica María. Desde entonces construyó una carrera de más de cinco décadas que la consolidó como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano.

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Su nombre quedó grabado en el imaginario latinoamericano con producciones como Viviana (1978), Colorina (1980) y Tú o nadie (1985), esta última junto a Andrés García. Por ese trabajo recibió el premio a Mejor Actriz de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York (ACE).

Los temas “Corazón de piedra” y “Don corazón”, incluidos en su disco Solo una mujer, la llevaron a ser nominada al Grammy estadounidense en 1985 en la categoría Best Latin Pop Performance. Sus discos acumulan más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo.

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Una carrera que no se detiene

En 1984 se convirtió en la primera actriz mexicana en tener una figura de cera en el Hollywood Wax Museum. En 2015 recibió una estrella en el Paseo de las Luminarias de la Ciudad de México, junto a Salma Hayek.

Su trayectoria en telenovelas abarcó producciones fuera de Televisa: en 1992 grabó Marielena para Telemundo en Miami y en 1998 firmó con TV Azteca. Su último trabajo en telenovela fue Esperanza del corazón en 2011.

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Por qué la prensa se abalanzó sobre Alicia Villarreal

La noticia llegó en un momento de por sí turbulento para Villarreal, quien atraviesa un proceso legal contra su exesposo Cruz Martínez y ha enfrentado meses de especulaciones sobre conflictos familiares. La combinación de frentes abiertos disparó el interés de los medios. (Captura de pantalla/ Instagram)

El frenesí mediático que terminó derribando a Méndez tuvo un detonante concreto. El 3 de junio, apenas dos días antes de la conferencia, versiones de fuentes cercanas a la pareja aseguraron que Alicia Villarreal y el creador de contenido Cibad Hernández habían puesto fin a su relación tras meses de noviazgo.

La noticia llegó en un momento de por sí turbulento para Villarreal, quien atraviesa un proceso legal contra su exesposo Cruz Martínez y ha enfrentado meses de especulaciones sobre conflictos familiares. La combinación de frentes abiertos disparó el interés de los medios.

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La propia Villarreal salió al paso de los rumores durante esa misma conferencia del 4 de junio: “De verdad, todo está bien. No hay… no sé ni por qué se les ocurre este tipo de cosas”, sostuvo. Hernández, por su parte, también desmintió la ruptura y afirmó que su relación estaba “más consolidada que nunca”.