Restricciones de tránsito en CDMX durante el Mundial 2026: calles, horarios y rutas alternativas

Autoridades y organizadores preparan cercos de seguridad, restricciones vehiculares y rutas alternas para facilitar el traslado de aficionados y garantizar la operación del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó en la Ciudad de México y, con ella, una serie de medidas que modificarán la movilidad en una de las zonas más transitadas de la capital.

El histórico Estadio Ciudad de México, albergará partidos mundialistas que atraerán a miles de aficionados nacionales e internacionales, por lo que las autoridades han diseñado un amplio operativo para reforzar la seguridad y agilizar los desplazamientos en los alrededores del inmueble.

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Como parte de la estrategia, se contempla la implementación del operativo impuesto por la FIFA conocido como “Última Milla”, un esquema que busca privilegiar la movilidad peatonal y el transporte público en las inmediaciones del estadio.

De acuerdo con la información difundida hasta ahora por autoridades y organismos involucrados en la organización del Mundial, se establecerán filtros de acceso y restricciones vehiculares en distintas vialidades cercanas al recinto durante los días de partido.

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Crédito: Gobierno de CDMX (captura de video)

Las colonias y avenidas que registrarían mayores afectaciones

Las medidas de movilidad tendrán un impacto principalmente en la alcaldía Coyoacán y en algunas zonas cercanas de Tlalpan.

Entre las colonias que podrían registrar afectaciones por los operativos destacan Santa Úrsula Coapa, Pedregal de Santa Úrsula, Bosques de Tetlameya, Cantil del Pedregal, Coapa y sectores próximos a Taxqueña.

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Asimismo, diversas vialidades estratégicas podrían experimentar cierres parciales, restricciones temporales o filtros de acceso, dependiendo de la fecha y la relevancia de cada encuentro mundialista. Entre ellas se encuentran:

Circuito Estadio Ciudad de México.

Avenida Santa Úrsula.

Calzada de Tlalpan.

Avenida del Imán.

Calzada Acoxpa.

Viaducto Tlalpan.

Diversas calles secundarias en el entorno inmediato del estadio.

Las autoridades han señalado que el objetivo será garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el ingreso y salida de los aficionados.

Estos son los accesos peatonales para llegar al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 (Gobierno CDMX)

En algunos casos podrían establecerse mecanismos especiales para residentes y servicios esenciales dentro del perímetro de seguridad, aunque los detalles específicos se darán a conocer conforme se acerquen las fechas de los encuentros.

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Además, se prevé que el estacionamiento en la vía pública alrededor del recinto sea restringido durante los operativos, por lo que se recomienda a vecinos y visitantes mantenerse atentos a los anuncios oficiales que emitan las dependencias de movilidad y seguridad de la capital.

Este mapa detalla las rutas de los servicios directo y ordinario del Tren Ligero hacia el Estadio Azteca y Xochimilco para la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX FIFA)

Rutas alternativas y horarios para evitar el tráfico

Los operativos viales estarán concentrados principalmente en las horas previas y posteriores a los partidos.

Aunque los horarios definitivos dependerán de cada encuentro, las autoridades han adelantado que las restricciones comenzarán varias horas antes del silbatazo inicial y permanecerán activas hasta concluir el desalojo de los asistentes.

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Para minimizar las afectaciones en la movilidad, se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas alejadas del entorno inmediato del estadio. Entre las principales opciones destacan:

Avenida Insurgentes Sur.

Avenida Universidad.

Eje 10 Sur.

Carriles centrales de Anillo Periférico.

Eje 6 Sur.

Eje 8 Sur.

Calzada de la Viga.

Las autoridades también han insistido en que el transporte público será la mejor alternativa para quienes asistan a los partidos.

Infografía oficial del Gobierno de la Ciudad de México detallando las rutas de transporte público disponibles para la inauguración del Mundial 2026 en el estadio, conectando con servicios como Metrobús y Metro. (Jefatura Gobierno CDMX FIFA)

El plan contempla reforzar servicios como Metrobús, Trolebús, RTP y otros sistemas de transporte masivo, además de esquemas de estacionamientos remotos para reducir la carga vehicular en la zona.

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A unos días del arranque del Mundial 2026, la Ciudad de México afina los detalles de una operación logística sin precedentes.

La ciudad apuesta por rutas prácticas y transporte ecológico para facilitar la llegada de miles de asistentes al estadio desde distintos puntos de la capital. | Crédito: imagen creada con Gemini IA con fines ilustrativos.

Aunque varios aspectos de los cierres y restricciones serán precisados en las próximas semanas, todo apunta a que los días de partido transformarán por completo la movilidad en el sur de la capital.

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Por ello, tanto residentes como automovilistas deberán planificar sus traslados con anticipación para evitar contratiempos durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.