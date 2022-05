CNDH condenó agresión de Héctor Suárez Gomís a periodista

El actor se burló de la denuncia que realizó el periodista (Foto: Instagram)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la agresión al periodista Vicente Serrano propiciada por el actor Héctor Suárez Gomís, la cual se suscitó en un centro comercial de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, la Comisión solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), fortalecer sus medidas.

“Condenamos la agresión física en agravio del periodista @_VicenteSerrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gomiz, motivada por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata, solicitamos al #Mecanismo de @SEGOB_mx el fortalecimiento de su esquema de protección”, escribió la CNDH en redes sociales.

El periodista expuso en sus redes sociales el comportamiento del actor, quien le rompió sus lentes.

Por medio de dicha plataforma, el conductor de Sin Censura informó del ataque mostrando como evidencia sus anteojos completamente rotos. En el video que Serrano compartió exponiendo las consecuencias de la agresión, también aparece el actor aceptando sus acciones y llamándolo “periodista adiestrado”.

“URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal”, escribió en un tuit en el que adjuntó una fotografía de sus lentes rotos.

De acuerdo con el material audiovisual, el periodista y Suárez Gomís se encontraban en un restaurante al interior del centro comercias Artz Pedregal en la capital del país. Tras la agresión del actor, Vicente Serrano solicitó al encargado del lugar ser auxiliado facilitándole la comunicación con los autoridades competentes.

“Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando. No me tengas miedo, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?”, dijo Serrano al actor, quien respondió: “La verdad, wey”.

Vicente Serrano informó de su agresión por medio de redes sociales (Foto: Twitter)

“¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”, agregó Suárez Gomís.

Posteriormente, el periodista le cuestionó: “¿Me rompiste los lentes?”, para tener grabada su confesión, a lo que Héctor asintió.

“¿Sí? ¿Me rompiste los lentes así, nada mas? ¿Nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinch* gana?”, insistió Serrano mientras que Suárez Gomís agregó: “Así como a ti se te da tu pinch* gana meterte conmigo en las redes, igualito”

Tras hacer pública su agresión, Héctor Suárez se burló de la denuncia del periodista: “Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”.

Diputada del PRI llamó a Suárez Gomís "héroes del día" (Foto: Twitter)

No obstante, periodistas se solidarizaron con Vicente Serrano y lamentaron la agresión de Suárez Gomís. Tal fue el caso de Jorge Armando Rocha quien dijo que “nada justifica” el actuar del actor.

“La crítica al poder y a los personajes de la esfera pública es parte de cualquier democracia y no puede responderse con violencia sino con argumentos”, escribió en Twitter.

Pese a que el gremio periodístico y usuarios de redes sociales descalificaron la acciones del actor, Lorena Piñón Rivera, diputada federal por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a Suárez Gomís “héroe del día”.

“Mi querido Héctor A dónde te mando un regalito por ser el héroe del día”, expreso la priista. Ante las palabras de la diputada, cibernautas repudiaron su comentario, a lo que ella argumentó que Serrano y su equipo “se la pasan linchándonos a quien no piensa como ustedes, polarizando al país y encima de todo son cobardes y chillones”.

