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Embajada de EEUU en México destaca aseguramiento de rifle Barrett calibre .50 antes de que cruzara al país

El ATF Phoenix y la Policía de Phoenix actuaron de forma conjunta el pasado 3 de junio para interceptar el arma vinculada a una red de tráfico

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Rifle asegurado por autoridades en Phoenix. Crédito: X - @USEmbassyMEX
Rifle asegurado por autoridades en Phoenix. Crédito: X - @USEmbassyMEX

La Embajada de Estados Unidos en México destacó este 5 de junio el aseguramiento de un rifle Barrett calibre .50 por parte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Phoenix (ATF Phoenix) y la Policía del mismo estado.

El decomiso ocurrió el pasado 3 de junio antes de que el pudiera avanzar a través de una presunta red de tráfico vinculada a México. La operación también reveló compras ilícitas previas de múltiples rifles tipo AK relacionados con la misma red.

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El decomiso se enmarcó en una campaña sostenida de incautaciones que la administración Trump atribuye a la cooperación bilateral.

Según el balance presentado por el embajador Ronald Johnson el pasado 26 de mayo, el ATF incautó más de 36 mil armas ilegales durante el primer año de esa administración, incluidas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles y organizaciones criminales.

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Las incautaciones aumentaron 125% respecto al periodo anterior, según autoridades estadounidenses.

ATF Phoenix y Policía de Phoenix interceptaron el Barrett antes de que cruzara la frontera

La Embajada publicó en su cuenta oficial de X que las autoridades de EEUU actuaron de forma conjunta para asegurar el rifle de alto calibre. De acuerdo con el comunicado, el arma estaba destinada a avanzar por una presunta red de tráfico con vínculos en México, aunque no se precisaron detalles sobre detenidos ni sobre el estado de la investigación.

El arma fue asegurada por autoridades estadounidenses. (Imagen ilustrativa)
El arma fue asegurada por autoridades estadounidenses. (Imagen ilustrativa)

El operativo fue difundido bajo el hashtag #SegurosJuntos, etiqueta que ha utilizado en semanas recientes para documentar acciones conjuntas contra el flujo de armamento de grado militar hacia organizaciones criminales en México.

A un año de su llegada, Johnson reportó 125% más incautaciones de armas ilegales

El embajador Ronald Johnson presentó el pasado 26 de mayo el balance de su primer año en el cargo. Señaló que la relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de acuerdos bilaterales, destacó que en solo 16 meses se logró más avance bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década.

En materia de tráfico de armas, el ATF incautó más de 36 mil armas ilegales durante el primer año de la administración Trump, incluidas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles y organizaciones criminales.

El embajador Ronald Johnson saludando a un elemento del Ejército Mexicano. (Crédito: X | @USAmbMex)
El embajador Ronald Johnson saludando a un elemento del Ejército Mexicano. (Crédito: X | @USAmbMex)

Las incautaciones aumentaron 125% respecto al periodo anterior. El programa Mission Firewall fortaleció las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países.

Johnson también reportó que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron, lo que frenó el flujo antes de que llegara a comunidades estadounidenses.

El flujo marítimo de drogas hacia ese país disminuyó más de 95%. Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelaron más de 2 mil 300 narcolaboratorios.

El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
Las cifras fueron reveladas en su informe tras un año de labores. Crédito: EFE/ José Méndez

En materia de extradiciones, México entregó a 96 personas y realizó 92 transferencias a custodia estadounidense bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI. Entre los operativos destacados figuraron el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, la captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y el arresto de Samuel Ramírez Jr., buscado por asesinatos en Estados Unidos.

Además, el embajador afirmó que la Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años. Las detenciones diarias se mantuvieron 95% por debajo de los niveles de la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes. Johnson sostuvo que en este momento se tiene la frontera “más segura de toda la historia”.

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