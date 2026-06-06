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Golpe al narco en Baja California: aseguran 150 kilos de metanfetamina tras operativo federal

Cinco instituciones del Gabinete de Seguridad coordinaron el decomiso con un valor cercano a los 38 millones de pesos

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El decomiso de la sustancia fue derivado de una detención previa. Crédito: Gabinete de Seguridad
El decomiso de la sustancia fue derivado de una detención previa. Crédito: Gabinete de Seguridad

Autoridades federales aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina en Baja California tras un operativo conjunto que derivó de líneas de investigación abiertas a partir de una detención previa.

Según datos oficiales, la droga equivale a 3 millones 750 mil dosis que no llegarán a las calles y representa una afectación económica de cerca de 38 millones de pesos para las organizaciones criminales.

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La droga fue encontrada al interior de seis bolsas de plástico color negro y cuatro cajas de cartón. Hasta el momento no se ha revelado qué grupo criminal estaría detrás del cargamento.

Autoridades federales actuaron de forma coordinada

Mediante un comunicado emitido la tarde de este 5 de junio, autoridades revelaron que el decomiso fue resultado de un trabajo conjunto entre cinco instituciones del Gabinete de Seguridad: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

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El operativo no fue aislado. Días antes, elementos de la Marina y la SSPC detuvieron a dos personas durante un cateo y les aseguraron 68 kilogramos de cristal junto con un vehículo. Los datos obtenidos de esa detención abrieron las líneas de investigación que condujeron al aseguramiento de los 150 kilos.

Cajas y bolsas con droga asegurados por las autoridades en Baja California. Crédito: Gabinete de Seguridad
Cajas y bolsas con droga asegurados por las autoridades en Baja California. Crédito: Gabinete de Seguridad

La coordinación entre dependencias es parte del esquema de seguridad que el gobierno federal aplica en la entidad para debilitar estructuras del crimen organizado.

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

Un perro detector y un narcotúnel: los otros golpes al narco en Baja California

El aseguramiento de metanfetamina se suma a una serie de operativos recientes en el estado. El pasado 4 de junio, un binomio canino de la FGR detectó 52 kilogramos de probable cocaína distribuidos en 50 paquetes dentro de dos maletas en el aeropuerto internacional de Tijuana.

Binomio encargado de la detección en el aeropuerto internacional fronterizo. Crédito: FGR
Binomio encargado de la detección en el aeropuerto internacional fronterizo. Crédito: FGR

Los portadores, identificados como Adalberto “N” y Juan “N”, viajaban en un vuelo procedente de Tapachula, Chiapas, y fueron detenidos en flagrancia por elementos de la FGR y la SSPC. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

El operativo se ejecutó a través de la Agencia de Investigación Criminal tras trabajos de investigación de campo y gabinete que permitieron detectar movimientos sospechosos relacionados con el traslado de droga en vuelos que operan en el aeropuerto ubicado en la colonia Nueva Tijuana. Los 52 kilogramos decomisados serán sometidos a estudios periciales para confirmar su composición.

En otro caso, el 29 de mayo autoridades estadounidenses desmantelaron uno de los narcotúneles transfronterizos más sofisticados detectados en años: una estructura de 589 metros que conectaba la colonia Nueva Tijuana con un local comercial de fachada en Otay Mesa, San Diego. El pasadizo contaba con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y electricidad.

Montaje con mapa satelital de un túnel, pallets de paquetes envueltos en un almacén, y agentes armados frente a una tienda 'Buy 4 Less' con el logo CJNG.
Este montaje fotorrealista muestra el mapa satelital de un narcotúnel entre Tijuana y San Diego, el acceso al túnel, cargamentos decomisados y agentes en la fachada de una tienda, todo en el marco de una operación contra el CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo culminó con la detención de cuatro personas vinculadas al CJNG y la incautación de poco más de mil kilogramos de cocaína valuados en 45 millones de dólares. Es el primer narcotúnel operacional descubierto en el Distrito Sur de California desde 2022.

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