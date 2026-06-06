Además de “La Niña Futbolista” de Julieta Venegas, estas son las canciones del Mundial que más fueron criticadas

La cantautora Julieta Venegas aparece en una presentación, rodeada de mujeres, reafirmando su defensa de la canción feminista del Mundial 2026 y el impacto positivo que busca en las niñas. (YouTube: Julieta Venegas)

Julieta Venegas publicó “La niña futbolista”, una canción pensada para inspirar a niñas y adolescentes rumbo al Mundial 2026.

La discusión sobre la canción se intensificó en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la letra al tratarse de un torneo de jugadores masculinos. Otras voces, también en plataformas digitales, defendieron la propuesta al considerar que amplía la conversación sobre el papel de las mujeres en el deporte.

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La pieza que interpreta Julieta Venegas es una nueva versión de una canción originalmente grabada por la agrupación infantil Patita de Perro. La artista explicó que el tema nació para motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus metas dentro y fuera de las canchas.

“La hice con mucho cariño; espero que les inspire a jugar y divertirse. Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean”.

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La Secretaría de Cultura presentó la canción en actividades rumbo al torneo

Julieta Venegas interpreta una nueva versión de "La niña futbolista" junto a un coro femenino, destacando el poder de la música. (Julieta Venegas: YouTube)

La canción fue presentada oficialmente por la Secretaría de Cultura durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahí se expuso como una propuesta centrada en la inclusión y en la participación femenina en el futbol rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

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La cantante insistió en que la intención de “La niña futbolista” está puesta en cuestionar barreras que históricamente han enfrentado las mujeres en el deporte.

Julieta Venegas vinculó el mensaje de la canción con experiencias compartidas por muchas mujeres frente a los estereotipos de género: “Creo que a todas las mujeres nos ha tocado que nos digan algo que en teoría no puede hacer una mujer”.

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Canciones del Mundial más criticadas

Robbie Williams es interprete de uno de los himnos mundial decepcionantes.

La canción de Julieta Venegas no es la única relacionada con el mundial que ha recibido críticas de los aficionados. Aquí te contamos de otros temas que han sido blanco de cuestionamientos, ya sea por su mensaje o por capturar poco el sentimiento mundialista.

“Desire” (Robbie Williams y Nicole Scherzinger, Mundial 2026) Una de las canciones del Mundial 2026 fue recibida con una ola de críticas en redes sociales. Miles de comentarios la califican como aburrida y poco original. Se generaron memes y se aseguró que le falta energía y conexión con el ambiente futbolero. La presentación en la ceremonia oficial también fue señalada como poco memorable.

“Live It Up” (Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, Rusia 2018) Muchos aficionados la consideran genérica y sin identidad propia. Se le critica por no reflejar el espíritu local del país anfitrión ni tener un ritmo distintivo. Para muchos, la canción fue rápidamente olvidada tras la finalización del torneo.

“We Are One (Ole Ola)” (Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte, Brasil 2014) Recibió fuertes críticas en Brasil por no incluir ritmos representativos del país. Se cuestionó la elección de artistas internacionales en lugar de músicos brasileños. Fue acusada de reforzar estereotipos y de tener una letra poco inspirada.

“Gloryland” (Daryl Hall & Sounds of Blackness, Estados Unidos 1994) Considerada una balada que no logró conectar con el público futbolero. Muchos la describen como poco emocionante y fuera de contexto para un Mundial.

“Boom” (Anastacia, Corea-Japón 2002) Se le reprocha no tener relación con la cultura local y carecer de impacto. La canción pasó desapercibida para la mayoría de los aficionados.

“Together Now” (Jean Michel Jarre & Tetsuya Komuro, Francia 1998) Fue vista como poco atractiva y con escasa energía. El video musical también fue señalado como poco relevante.

Otras canciones criticadas incluyen “Futbol” (Alemania 1974), “Fútbol México 70” (México 1970) y “World Cup Willy” (Inglaterra 1966), consideradas monótonas o desconectadas del ambiente del Mundial.