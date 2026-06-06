México

Crematorio Plenitud: Fiscalía de Chihuahua pide muestras genéticas a familiares para identificar 140 cuerpos restantes

La convocatoria abarca a parientes de fallecidos que hayan contratado alguna de las ocho funerarias vinculadas al crematorio de Ciudad Juárez entre 2022 y 2025

Guardar
Google icon
crematorio plenitud-ciudad Juárez- 25 de agosto
El caso del crematorio se destapó en el año 2025. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua convocó este viernes 5 de junio a familiares de personas fallecidas, cuyos cuerpos permanecen sin identificar en el caso del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.

Las autoridades solicitaron acercarse al Laboratorio de Genética de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para la toma de muestras. El objetivo es ampliar las posibilidades de cotejo e individualizar a los 140 cuerpos que aún no tienen nombre.

PUBLICIDAD

La convocatoria se dirige a quienes, entre marzo de 2022 y junio de 2025, contrataron servicios de cremación con las siguientes funerarias:

  • Monte de los Olivos
  • Del Carmen
  • Protecto Deco
  • Luz Divina
  • Milagros
  • Latinoamericana
  • Camino al Cielo
  • Paraíso

La condición señalada por las autoridades es mantener parentesco biológico directo con el fallecido.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Dirección de Servicios Periciales establecieron un orden de prioridad para la toma de muestras.

Ciudad juárez-crematorio-16 de julio
El crematorio operaba con irregularidades. (FGE Chihuahua /REUTERS/José Luis González)

La combinación ideal es la de ambos padres del fallecido. Cuando uno de los padres no está disponible, se aceptarán combinaciones como uno de los padres junto con un hijo o hija, dos hijos, o un hijo más un hermano o hermana.

PUBLICIDAD

También se contempló la posibilidad de cotejos directos entre dos hermanos, siempre que fueran hijos de los mismos padres.

El horario de atención en el laboratorio será de 8:00 a 20:00 horas. La Fiscalía recomendó realizar una cita previa al teléfono 614-467-2650, disponible también vía WhatsApp de 07:00 a 17:00 horas, donde los interesados deben llenar un formulario antes de acudir.

FGE identificó 246 cuerpos y recibió 155 denuncias por fraude

Hasta la fecha del comunicado, la Fiscalía identificó 246 cuerpos y notificó a 245 familias. Además, recibió 155 denuncias por el delito de fraude en contra de quien resultara responsable.

La institución señaló que continúa brindando atención integral a las familias relacionadas con el caso a través de sus distintas áreas.

El proceso de identificación dependió en gran medida de la participación ciudadana. Cada muestra genética aportada por un familiar amplió el universo de cotejos posibles y acercó a las autoridades a devolver una identidad a los restos que permanecieron almacenados desde el hallazgo.

El hallazgo ocurrió en junio de 2025 tras una denuncia ciudadana

El caso se originó el 26 de junio de 2025, cuando un vecino llamó al 911 para reportar un cuerpo dentro de un vehículo estacionado en la colonia Granjas Polo Gamboa, a las afueras de Ciudad Juárez.

Al ingresar al predio vinculado, las autoridades encontraron 386 cuerpos apilados en condiciones insalubres: dentro de bolsas negras, en habitaciones, en el patio y en una carroza fúnebre. Algunos restos databan de la época de la pandemia.

El entonces fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, identificó a las funerarias que subcontrataron los servicios del crematorio y confirmó la detención del dueño, José Luis Arellano Cuarón, y del empleado Facundo Martínez Robledo, el 1 de julio de 2025, por inhumación indebida y uso ilícito de cuerpos.

Las autoridades atribuyeron la acumulación de restos a la capacidad limitada del horno crematorio y a la negligencia de sus responsables.

Las autoridades confirmaron que a varias familias se les entregaron urnas funerarias con restos que no correspondían a sus seres queridos. Jáuregui, señaló que en algunos casos los deudos recibieron restos de animales en lugar de las cenizas de sus familiares.

Juez federal liberó al dueño del crematorio en febrero de 2026

El 13 de febrero de 2026, el Juez Séptimo de Distrito Luis Eduardo Rivas Martínez concedió un amparo a José Luis Arellano Cuarón y ordenó su liberación.

El juez determinó que los hechos imputados no constituían un delito grave, sino faltas administrativas, y canceló la vinculación a proceso por trato indigno a cadáveres y posibles violaciones a la Ley General de Salud.

Crematorio-Ciudad Juárez-4 de julio
José Luis A. C., y Facundo M. R., de 39 y 64 años de edad respectivamente, propietario y empleado del crematorio "Plenitud". (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

La resolución generó protestas de colectivos de familiares, quienes calificaron el fallo como una burla a las víctimas y exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República para atraer el caso. La FGE Chihuahua anunció que interpondría un recurso de revisión contra la liberación.

Facundo Martínez Robledo, el empleado detenido junto al dueño, falleció en octubre de 2025 mientras se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, lo que complicó la investigación.

Temas Relacionados

Crematorio PlenitudCésar Jáuregui MorenoFiscalía de ChihuahuaCiudad JuárezChihuahuaCrematoriomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De pisar la cárcel al Mundial: Kaishu Sano, la polémica estrella de Japón que ya entrena en Monterrey

La llegada de Kaishu Sano a Monterrey con el conjunto nipón rumbo al Mundial 2026 revive la polémica por la acusación de agresión sexual que enfrentó en 2024, un caso que sigue generando debate en el futbol japonés

De pisar la cárcel al Mundial: Kaishu Sano, la polémica estrella de Japón que ya entrena en Monterrey

EN VIVO |¿Qué está ocurriendo en el Metro y Metrobús de la Ciudad de México hoy 5 de junio? |

Luego de aplicar protocolo de revisión de infraestructura por sismo, el servicio de transportes de la CDMX operan con regularidad

EN VIVO |¿Qué está ocurriendo en el Metro y Metrobús de la Ciudad de México hoy 5 de junio? |

¡Listos para el Mundial 2026! Así fue el espectacular ensayo de drones sobre el Estadio Ciudad de México

Tecnología de punta estará presente en la inauguración de la Copa del Mundo

¡Listos para el Mundial 2026! Así fue el espectacular ensayo de drones sobre el Estadio Ciudad de México

Contingentes de la CNTE se marchan a descansar pero llegan relevos para mantener el plantón

Segob, ISSSTE y SEP mantienen diálogo con el magisterio, aseguran que “demandas legítimas” tendrán “respuesta responsable”

Contingentes de la CNTE se marchan a descansar pero llegan relevos para mantener el plantón

¡Ya es mañana! CDMX proyecta gratis Persépolis en homenaje a Marjane Satrapi: cuándo y dónde ver

El tributo a la creadora franco-iraní se realiza en el Centro Cultural Futurama, en Lindavista, con dos horarios y recomendación de llegar temprano para alcanzar lugar sin reservación

¡Ya es mañana! CDMX proyecta gratis Persépolis en homenaje a Marjane Satrapi: cuándo y dónde ver
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y vinculan a proceso a Jesús Antonio “N”, presunto integrante de grupo criminal de Michoacán por homicidio en Tezoyuca

Detienen y vinculan a proceso a Jesús Antonio “N”, presunto integrante de grupo criminal de Michoacán por homicidio en Tezoyuca

FGR inicia procedimiento migratorio contra exmilitar detenido en California por el caso Ayotzinapa

Cuáles son las pruebas por las que Paola Durante es exonerada del caso Paco Stanley, según nuevo documental

Golpe al narco en Baja California: aseguran 150 kilos de metanfetamina tras operativo federal

Embajada de EEUU en México destaca aseguramiento de rifle Barrett calibre .50 antes de que cruzara al país

ENTRETENIMIENTO

¡Ya es mañana! CDMX proyecta gratis Persépolis en homenaje a Marjane Satrapi: cuándo y dónde ver

¡Ya es mañana! CDMX proyecta gratis Persépolis en homenaje a Marjane Satrapi: cuándo y dónde ver

Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa son los elegidos para el Ariel de Oro 2026

Lucía Méndez sufre caída en Monterrey y se lesiona tras multitudinaria rueda de prensa con Alicia Villarreal

Además de “La Niña Futbolista” de Julieta Venegas, estas son las canciones del Mundial que más fueron criticadas

Así fue el cumpleaños de Galilea Montijo: fiesta sorpresa, amor y compañerismo en el set

DEPORTES

De pisar la cárcel al Mundial: Kaishu Sano, la polémica estrella de Japón que ya entrena en Monterrey

De pisar la cárcel al Mundial: Kaishu Sano, la polémica estrella de Japón que ya entrena en Monterrey

¡Listos para el Mundial 2026! Así fue el espectacular ensayo de drones sobre el Estadio Ciudad de México

Restricciones de tránsito en CDMX durante el Mundial 2026: calles, horarios y rutas alternativas

¡Ya llegaron! Corea del Sur aterriza en Guadalajara para disputar el Mundial 2026

Quién fue el máximo goleador en cada Copa del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022