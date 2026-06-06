Crematorio Plenitud: Fiscalía de Chihuahua pide muestras genéticas a familiares para identificar 140 cuerpos restantes

El caso del crematorio se destapó en el año 2025. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua convocó este viernes 5 de junio a familiares de personas fallecidas, cuyos cuerpos permanecen sin identificar en el caso del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.

Las autoridades solicitaron acercarse al Laboratorio de Genética de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para la toma de muestras. El objetivo es ampliar las posibilidades de cotejo e individualizar a los 140 cuerpos que aún no tienen nombre.

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La convocatoria se dirige a quienes, entre marzo de 2022 y junio de 2025, contrataron servicios de cremación con las siguientes funerarias:

Monte de los Olivos

Del Carmen

Protecto Deco

Luz Divina

Milagros

Latinoamericana

Camino al Cielo

Paraíso

La condición señalada por las autoridades es mantener parentesco biológico directo con el fallecido.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Dirección de Servicios Periciales establecieron un orden de prioridad para la toma de muestras.

El crematorio operaba con irregularidades. (FGE Chihuahua /REUTERS/José Luis González)

La combinación ideal es la de ambos padres del fallecido. Cuando uno de los padres no está disponible, se aceptarán combinaciones como uno de los padres junto con un hijo o hija, dos hijos, o un hijo más un hermano o hermana.

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También se contempló la posibilidad de cotejos directos entre dos hermanos, siempre que fueran hijos de los mismos padres.

El horario de atención en el laboratorio será de 8:00 a 20:00 horas. La Fiscalía recomendó realizar una cita previa al teléfono 614-467-2650, disponible también vía WhatsApp de 07:00 a 17:00 horas, donde los interesados deben llenar un formulario antes de acudir.

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FGE identificó 246 cuerpos y recibió 155 denuncias por fraude

Hasta la fecha del comunicado, la Fiscalía identificó 246 cuerpos y notificó a 245 familias. Además, recibió 155 denuncias por el delito de fraude en contra de quien resultara responsable.

La institución señaló que continúa brindando atención integral a las familias relacionadas con el caso a través de sus distintas áreas.

El proceso de identificación dependió en gran medida de la participación ciudadana. Cada muestra genética aportada por un familiar amplió el universo de cotejos posibles y acercó a las autoridades a devolver una identidad a los restos que permanecieron almacenados desde el hallazgo.

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El hallazgo ocurrió en junio de 2025 tras una denuncia ciudadana

El caso se originó el 26 de junio de 2025, cuando un vecino llamó al 911 para reportar un cuerpo dentro de un vehículo estacionado en la colonia Granjas Polo Gamboa, a las afueras de Ciudad Juárez.

Al ingresar al predio vinculado, las autoridades encontraron 386 cuerpos apilados en condiciones insalubres: dentro de bolsas negras, en habitaciones, en el patio y en una carroza fúnebre. Algunos restos databan de la época de la pandemia.

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El entonces fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, identificó a las funerarias que subcontrataron los servicios del crematorio y confirmó la detención del dueño, José Luis Arellano Cuarón, y del empleado Facundo Martínez Robledo, el 1 de julio de 2025, por inhumación indebida y uso ilícito de cuerpos.

Las autoridades atribuyeron la acumulación de restos a la capacidad limitada del horno crematorio y a la negligencia de sus responsables.

Las autoridades confirmaron que a varias familias se les entregaron urnas funerarias con restos que no correspondían a sus seres queridos. Jáuregui, señaló que en algunos casos los deudos recibieron restos de animales en lugar de las cenizas de sus familiares.

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Juez federal liberó al dueño del crematorio en febrero de 2026

El 13 de febrero de 2026, el Juez Séptimo de Distrito Luis Eduardo Rivas Martínez concedió un amparo a José Luis Arellano Cuarón y ordenó su liberación.

El juez determinó que los hechos imputados no constituían un delito grave, sino faltas administrativas, y canceló la vinculación a proceso por trato indigno a cadáveres y posibles violaciones a la Ley General de Salud.

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José Luis A. C., y Facundo M. R., de 39 y 64 años de edad respectivamente, propietario y empleado del crematorio "Plenitud". (Fiscalía General del Estado de Chihuahua)

La resolución generó protestas de colectivos de familiares, quienes calificaron el fallo como una burla a las víctimas y exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República para atraer el caso. La FGE Chihuahua anunció que interpondría un recurso de revisión contra la liberación.

Facundo Martínez Robledo, el empleado detenido junto al dueño, falleció en octubre de 2025 mientras se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, lo que complicó la investigación.

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