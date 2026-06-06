Así fue el cumpleaños de Galilea Montijo: fiesta sorpresa, amor y compañerismo en el set

La conductora, nacida el 5 de junio de 1973 en Guadalajara, Jalisco, comenzó los festejos desde temprano (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Galilea Montijo celebró sus 53 años con una fiesta sorpresa en el set del programa Hoy, donde su novio Isaac Moreno la visitó en vivo con un ramo de girasoles, mientras decenas de figuras del espectáculo mexicano le enviaron felicitaciones en redes sociales.

La conductora, nacida el 5 de junio de 1973 en Guadalajara, Jalisco, comenzó los festejos desde temprano: su novio y su mamá le llevaron mariachi a las 7 de la mañana. Su hijo Mateo también fue de los primeros en felicitarla.

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El #GaliFest2026 en el set de Hoy

El foro del matutino se vistió con globos plateados y una selección de platillos de su natal Jalisco, entre ellos tortas ahogadas. El pastel, elaborado por el chef Mariano, también llegó en tonos plateados, con una corona a juego que la festejada se colocó durante la celebración.

Al soplar las velitas, Galilea siguió un trend en el que se le enciende el fuego “como si fuera un cigarrillo” antes de colocarlo en el postre. Al final del programa, la producción la sorprendió con la presencia de fans que le dedicaron palabras emotivas.

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La visita sorpresa de Isaac Moreno

Uno de los momentos más recordados de la jornada fue la aparición en vivo de Isaac Moreno, quien llegó al set con un arreglo de girasoles. Al verlo, Galilea gritó un emotivo “¡Amor!” frente a las cámaras.

“Muchísimas felicidades Amor mío… No tengo palabras para definir el amor que siento por ti… Lo que me das cada día, el cariño, la pasión y el ejemplo que me pones… como Mamá, como mujer, como persona, como ser humano… Te deseo la mayor felicidad del mundo… risas, lágrimas, bailes, locuras… y que pueda estar a tu lado siempre… Gracias por tanto… Te amo mi moquito precioso@galileamontijoNo como yo💪🏼❤️" dijo Moreno, a través de una publicación en Instagram

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Horas antes, el modelo español le había dedicado un mensaje en redes: “No tengo palabras para definir el amor que siento por ti”, y cerró con la frase “Te amo mi moquito precioso”.

Felicitaciones desde el mundo del espectáculo

Andrea Legarreta, su compañera en Hoy, le escribió: “Esoooo REINA!!! Todo lo hermoso para tiiii!!!”(Galilea Montijo/Instagram)

La lista de figuras que le enviaron mensajes fue extensa. Andrea Legarreta, su compañera en Hoy, le escribió: “Esoooo REINA!!! Todo lo hermoso para tiiii!!!”. La cantante Fey y la conductora y empresaria Martha Debayle también se sumaron a los saludos.

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Desde el mundo de las telenovelas, el actor brasileño-mexicano Marcus Ornellas y el joven actor Luis Arturo —conocido por su papel en El amor invencible— le dejaron mensajes. La actriz María Sorté, figura de cinco décadas en la televisión mexicana, también la felicitó.

La cuenta oficial de La Más Draga (@lamasdraga) escribió: “GALI LA MÁS ❤️❤️❤️❤️ FELIZ VUELTA AL SOL”. El detalle cobra relevancia: Galilea conducirá Solo Las Más 2 a partir del 16 de junio de 2026, su primer proyecto independiente fuera de TelevisaUnivision en más de tres décadas.

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Otros nombres que se sumaron

Una mujer con cabello oscuro y blusa celeste sostiene un vaso de agua, observando pensativa su entorno. (Galilea Montijo/Instagram)

Karla Díaz (@karladiazof), integrante del grupo JNS y conductora de Pinky Promise, le escribió: “Felicidades a mi adorada @galileamontijo, que todos tus sueños se hagan realidad”. Karime Pindter, conductora y empresaria con más de 8 millones de seguidores en Instagram, también le envió sus deseos.

Entre las voces del ámbito digital destacaron Caín Guzmán (@cainguzmanh), estrella de TikTok con 28 millones de seguidores, y Dayane Chrissel (@dayanechrissel), creadora de contenido de Matamoros, Tamaulipas, conocida como “la reportera de TikTok” por su sello “¡Chisme Potente!” y ganadora en los TikTok Awards USA.

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La conductora de Televisa Monterrey Cecy Gutiérrez (@gtzcecy) le prometió un abrazo en persona: “Todas las alegrías de la vida para ti @galileamontijo, TQM, pronto te voy a dar tu abrazoTEEEEE”. La actriz y cantante cubana radicada en México Karenka (@karenkaoficial) y la conductora de espectáculos Alma Saint Martín (@almasaintmartin) completaron la cadena de saludos.