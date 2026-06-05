Quién fue el máximo goleador en cada Copa del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Grandes figuras se han proclamado campeoens de gole en la historia del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de futbol es el torneo más importante a nivel selecciones en todo el planeta. Desde el lejano 1930 es organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) cada cuatro años, excepto entre 1942 y 1946 dado que el magno evento no se llevó a cabo.

Más de 200 selecciones compiten en una fase de clasificación. Cada edición se ha incrementado el número de invitados: El torneo de apertura en 1930 se jugó con 13 equipos. Posteriormente se aumentó el número de selecciones a 16, 24 y 32 durante muchos años, pero, a partir del siguiente Mundial 2026, en México, Estados Unidos y Canadá el formato cambiará a 48 competidores.

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En menos de una semana comenzará la vigésimo tercera Copa del Mundo, el cual podría ser el último baile para el argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini y el portugués Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, los últimos dos astros del balompié internacional que lucharán tanto por el máximo galardón como por el título de goleo individual.

En las justas mundialistas también se reconoce al futbolista con más goles anotados durante el campeonato, quien recibe la brillante y novedosa Bota de Oro, propio a entregar oficialmente desde la edición de 1982 en España.

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En cada Mundial se ha coronado un jugador distinto y, únicamente, en dos torneos del magno evento (Chile 1992 y Estados Unidos 1994), el título de goleo quedo compartido; en Chile hubo seis campeones de goleo y en USA dos. Enseguida conocerás la lista de todos los seleccionados que se consolidaron monarcas tras anotar la mayor cantidad de dianas en las 22 copas del mundo que se han celebrado hasta ahora:

Campeones de goleo en la historia de las Copas del Mundo

Cada mundial ha visto a distintos campeones de goleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uruguay 1930: Guillermo Stábile (Argentina) – 8 goles Italia 1934: Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) – 5 goles Francia 1938: Leônidas da Silva (Brasil) – 7 goles Brasil 1950: Ademir (Brasil) – 8 goles Suiza 1954: Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles Suecia 1958: Just Fontaine (Francia) – 13 goles Chile 1962: Garrincha (Brasil), Vavá (Brasil), Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (URSS), Drazan Jerković (Yugoslavia), Leonel Sánchez (Chile) – 4 goles cada uno Inglaterra 1966: Eusébio (Portugal) – 9 goles México 1970: Gerd Müller (Alemania) – 10 goles Alemania Federal 1974: Grzegorz Lato (Polonia) – 7 goles Argentina 1978: Mario Kempes (Argentina) – 6 goles España 1982: Paolo Rossi (Italia) – 6 goles México 1986: Gary Lineker (Inglaterra) – 6 goles Italia 1990: Salvatore Schillaci (Italia) – 6 goles Estados Unidos 1994: Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) – 6 goles cada uno Francia 1998: Davor Šuker (Croacia) – 6 goles Corea-Japón 2002: Ronaldo (Brasil) – 8 goles Alemania 2006: Miroslav Klose (Alemania) – 5 goles Sudáfrica 2010: Thomas Müller (Alemania) – 5 goles Brasil 2014: James Rodríguez (Colombia) – 6 goles Rusia 2018: Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles Qatar 2022: Kylian Mbappé (Francia) – 8 goles

¿Quién es el máximo anotador en la historia de los Mundiales de futbol?

El ex futbolista alemán Miroslav Klose tiene 16 goles en la historia de los mundiales. (Matthias balk/dpa)

El exjugador, Miroslav Klose, de Alemania, ostenta el récord de más goles concretados en la historia de las Copas del Mundo, con 16, tras participar en los campeonatos de: Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Así fue la cosecha goleadora de Miroslav Klose en cada torneo:

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Corea-Japón 2002: 5 goles Alemania 2006: 5 goles Sudáfrica 2010: 4 goles Brasil 2014: 2 goles

¿Quién podría romper el récord de Miroslav Klose?

Klose contiene el récord de goles en los Mundiales, con 16. (c). EPA/Bernd Weissbrod

Kylian Mbappé (Francia) es el jugador en activo con más posibilidades de batir el registro de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Hasta la antesala del Mundial 2026, ‘Kiki’ suma 12 tantos en sólo dos copas disputadas y tiene margen para jugar varias ediciones más.

Lionel Messi (Argentina), con 13 goles, también sigue en competencia, pero por edad es probable que el Mundial 2026 sea su última aparición en copas internacionales, lo que limita sus opciones.

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Otros jugadores podría ser Harry Kane (Inglaterra), Neymar (Brasil) y Cristiano Ronaldo (Portugal) al tener ocho goles, pero necesitarían una actuación histórica para alcanzar la marca de 16 que Miroslav Klose conserva hasta el día de hoy.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Estadio Ciudad de México se ilumina por la noche, luciendo preparado para la Copa del Mundo 2026 a pocos días de su inauguración. (Luz Coello/ Infobae México)

El Mundial 2026 marca la expansión del torneo a 48 equipos y representa la competencia con mayor número de partidos y selecciones en la historia del certamen. La vigésimo tercera justa dará inicio el próximo jueves 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, desde la cancha del estadio Ciudad de México.

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