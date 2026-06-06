¡Ya es mañana! CDMX proyecta gratis Persépolis en homenaje a Marjane Satrapi: cuándo y dónde ver

El recinto anunció dos funciones especiales: una a las 12:00 horas y otra a las 17:00 horas. La entrada es libre, sin necesidad de boleto ni reservación previa. (Composición fotográfica/ Reuters/ Persépolis)

El Centro Cultural Futurama proyectará Persépolis de forma gratuita este 6 de junio en Ciudad de México, como tributo a Marjane Satrapi, la cineasta y novelista franco-iraní fallecida el 4 de junio de 2026 a los 56 años en París.

El recinto anunció dos funciones especiales: una a las 12:00 horas y otra a las 17:00 horas. La entrada es libre, sin necesidad de boleto ni reservación previa.

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Quién fue Marjane Satrapi

Persépolis se convirtió en una de las películas animadas más importantes del siglo XXI (Archivo/Persépolis)

Satrapi fue novelista gráfica, directora de cine y activista. Nació en Rasht, Irán, el 22 de noviembre de 1969, y desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, país del que también obtuvo la ciudadanía.

Su familia informó que murió “de tristeza” tras el fallecimiento de su esposo, Mattias Ripa, cuya pérdida había deteriorado progresivamente su estado de salud durante el último año. La noticia generó tributos de figuras como la escritora Margaret Atwood, el presidente francés Emmanuel Macron y la activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi.

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Macron la describió como “una gran artista que transformó una infancia iraní en una fábula universal”.

La obra que la hizo universal

Durante su tiempo en Europa, Marjane se encontró con racismo, indiferencia y personas que hablaban desde un privilegio primermundista (Archivo/Persépolis)

Persépolis comenzó como una novela gráfica autobiográfica publicada en cuatro volúmenes en francés entre 2000 y 2003. En sus páginas, Satrapi narró su infancia y adolescencia en Teherán durante la Revolución Islámica, su exilio en Austria y Francia, y el proceso de construir una identidad entre dos mundos.

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La obra fue traducida a más de 20 idiomas y se convirtió en uno de los cómics políticos más leídos a nivel mundial. Su éxito llevó a la adaptación cinematográfica de 2007, codirigida junto a Vincent Paronnaud.

Una película que reconfiguró la animación adulta

La cinta llegó al Festival de Cannes 2007, donde ganó el Premio del Jurado. Ese mismo año fue nominada al Óscar como Mejor Película Animada en la 80.ª ceremonia de los Academy Awards, un hecho que marcó un precedente: Satrapi se convirtió en la primera mujer nominada en esa categoría.

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La crítica especializada la recibió con alabanzas generalizadas. En el agregador Rotten Tomatoes acumula 96% de aprobación sobre 163 reseñas, con una calificación promedio de 8.5 sobre 10. Metacritic le asignó 90 sobre 100, con base en 31 críticos, lo que equivale a “aclamación universal”.

Por qué Persépolis trascendió las fronteras

Académicos y críticos señalan que la historia, narrada desde la perspectiva de una niña, alcanzó una dimensión universal. (Archivo/Persépolis)

La película humanizó a la sociedad iraní en un momento en que los estereotipos geopolíticos dominaban la narrativa occidental sobre ese país. A través de una estética en blanco y negro deliberadamente austera, Satrapi logró que la violencia y la represión resultaran más abstractas y, paradójicamente, más contundentes.

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Académicos y críticos señalan que la historia, narrada desde la perspectiva de una niña, alcanzó una dimensión universal: resonó tanto en la diáspora iraní como en audiencias sin ningún vínculo con Irán, al abordar temas como la identidad, el exilio y la resistencia frente a la dictadura.

Su último libro, Woman, Life, Freedom (2024), reunió en cinco meses obras de artistas y académicos en torno a la muerte de Mahsa Amini y las protestas que sacudieron Irán en 2022, una muestra de que su activismo no se detuvo hasta el final.

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Cómo asistir al homenaje en CDMX

Las dos funciones de Persépolis se realizarán en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Cda. de Otavalo 15, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

No se requiere boleto ni registro previo. Se recomienda llegar con anticipación para garantizar un lugar. El transporte público más cercano es la estación Instituto Politécnico Nacional de la Línea 6 del Metrobús.

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