“Por un manotazo”: Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Héctor Suárez Gomís y Vicente Serrano

Gustavo Adolfo Infante calificó como agresivos a ambos involucrados en la riña (Foto: IG @pelongomis Foto Vicente Serrano: TW @_VicenteSerrano Foto Gustavo Adolfo Infante: CUARTOSCURO)

La tarde de este miércoles 4 de mayo el periodista independiente y youtuber Vicente Serrano denunció que presuntamente el actor Héctor Suárez Gomís lo había agredido física y verbalmente, al grado de romperle sus anteojos en un restaurante de la plaza Artz Pedregal, de la Ciudad de México.

Serrano compartió un clip donde se puede ver sentado a la mesa el hijo del fallecido comediante Héctor Suárez, e intercambiando palabras con él. “Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando. No me tengas miedo, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?”, dijo Serrano al histrión, quien respondió: “La verdad, wey”.

“¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”, reclamó Suárez Gomís al periodista, como se puede ver en el video.

Héctor Suárez Gomís atacó a Vicente Serrano en Plaza Artz Pedregal. El periodista expuso en sus redes sociales el comportamiento del actor, quien le rompió sus lentes.

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”, fue la respuesta que ofreció el comediante a través de las redes sociales con emojis de burla.

En tanto, Serrano pidió ayuda a las autoridades y la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investogación respecto a esta agresión. El reporte policial señala que Vicente llamó a las los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a quienes contó que llegó al restaurante Suntory cuando se percató de la presencia de El pelón Gomís.

Según el periodista de Sin censura, se acercó a saludarlo, sin embargo, Suárez lo “agredió verbalmente”” y le tiró un manotazo provocando “daño en sus lentes”. Fue entonces cuando fueron trasladados al Ministerio público, donde Serrano denunció a Suaárez por Daño a la propiedad y amenazas, como consta en el expediente AO-3/726.

Súarez Gomís aseguró que Serrano "había exagerado" en su declaración (IG: @pelongomis)

Ante este panorama, ahora el comunicador Gustavo Adolfo Infante habló del tema y se lanzó contra los dos personajes, pues destacó que Suárez Gomís es un hombre agresivo, pero llamo “porro” a Vicente Serrano. De acuerdo con el periodista de espectáculos, el comediante es una persona violenta, y relató que en alguna ocasión tuvo un conflicto con él.

“Héctor Suárez Gomís es una persona que no controla la ira, es una persona muy violenta, nada más que hay personas que lo soportan y otros que no. Yo con él tuve un problema, me agredió en las instalaciones de Imagen Televisión; porque de repente me empezó a agredir en redes sociales y yo a contestarle; entonces nos encontramos cuando él estaba haciendo una telenovela, me amenazó y demás. Obviamente este no lo hice público porque no se trata de hacer las cosas públicas, pero es muy violento”, dijo el comunicado en su programa matutino de YouTube.

Infante destapó que él mismo tuvo un enfrentamiento con Suárez Gomís (Foto: Twitter)

Gustavo Adolfo mencionó que incluso Suárez Gomís tuvo problemas por su caracter explosivo con otras personalidades, sin embargo también dijo que el director de Sin censura es un hombre “violento” e indicó que presuntamente cuenta con guardaespaldas.

“Agredíó también en alguna ocasión a doña Carmen Salinas, burlándose de ella, agredió a Marcos Silva, agredió a Shanik Berman, agrede a mucha gente... el problema de estos señores es que uno es adorador de López Obrador y el otro odia a López Obrador, entonces Vicente Serrano es una persona que todo lo que haga el presidente, sea lo que sea, se lo aplaude, aparte es agresivo, es majadero es muy violento este cuate, se cree simpatico, jura que es chistoso, reta a la gente a golpes...”

“Por un manotazo y unos pinches lentes fueron al Misterio Público, tanto escándalo y le estamos dedicando tiempo. Yo repito, Suárez Gomís es una persona muy agresiva, y la otra persona es un porro”, destacó.

