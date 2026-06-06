Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa son los elegidos para el Ariel de Oro 2026

La Academia Mexicana y de Artes y Ciencias Cinematográficas ya anunció a las luminarias que recibirán el aclamado Ariel de Oro (AMACC)

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció que Demetrio Bilbatúa y Rosita Arenas recibirán el Ariel de Oro en la 68 entrega del Premio Ariel, un reconocimiento a dos trayectorias que abarcan desde el documental histórico hasta la actuación en la Época de Oro y sus años posteriores.

El Ariel de Oro es un reconocimiento otorgado por la AMACC a figuras o instituciones del cine nacional. Este galardón celebra la excelencia y la trayectoria de quienes han contribuido de forma significativa al desarrollo de la cinematografía mexicana.

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La entrega del Ariel de Oro no está limitada a una sola disciplina dentro del cine. Puede ser otorgado a directores, actores, actrices, sonidistas, fotógrafos, guionistas, productores o instituciones que hayan dejado una huella notable en la industria. El premio se concede de manera honorífica, como reconocimiento a la labor y aportaciones a lo largo de los años.

Desde 1986, la AMACC otorga el Ariel de Oro de forma anual.

Rosita Arenas, la reina del cine de terror nacional que fue dirigida por Buñuel

Rosita trabajó con Infante en 1957 y 1954 (Foto: Facebook/A toda máquina)

El legado de Rosita Arenas se mantiene vigente no solo en la memoria del público mexicano, sino también en espacios internacionales. En 2022, el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles la incluyó en una retrospectiva dedicada al cine de horror mexicano, reconociendo la influencia de su trabajo más allá de las fronteras nacionales.

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La carrera de Rosita Arenas representa un puente entre la Época de Oro del cine mexicano y los cambios experimentados por la industria en las décadas de 1950 y 1960. Su presencia en pantalla, descrita como elegante y profundamente cinematográfica, le permitió consolidar una trayectoria que la ubica como una figura esencial dentro del cine nacional.

Durante los años cincuenta, Rosita Arenas participó en películas que se han convertido en referentes del cine popular mexicano. Entre ellas destacan “¿Qué te ha dado esa mujer?” (1951), “Escuela de rateros” (1958), “Tres lecciones de amor” (1959) y “El amor que yo te di” (1960). En estos títulos, compartió créditos con figuras como Pedro Infante, Tin Tan y Arturo de Córdova, contribuyendo a consolidar el imaginario cinematográfico de toda una época.

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Además de sus incursiones en melodramas y comedias, Rosita Arenas tuvo una participación destacada en el cine fantástico mexicano. Su presencia se aprecia en títulos de culto como “La maldición de la momia azteca”, “La maldición de la Llorona” y “El espejo de la bruja”. Estas películas, hoy consideradas emblemáticas, la vinculan con un género que ha ganado renovada atención en el ámbito internacional.

Uno de los puntos culminantes en la carrera de Rosita Arenas fue su participación en “El bruto” (1953), dirigida por Luis Buñuel. En esta cinta, compartió escena con Pedro Armendáriz y Katy Jurado, ofreciendo una interpretación memorable que forma parte de una de las obras más representativas del periodo mexicano del cineasta español.

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Demetrio Bilbatúa registró campañas presidenciales, Juegos Olímpicos y tradiciones indígenas

El documentalista fue pionero en diversas técnicas de documental y exploró varias temáticas en su trabajo (Captura de pantalla de Youtube/@marapatricia)

Demetrio Bilbatúa, nacido en Galicia, en 1935, produjo más de mil documentales en formato de 35 milímetros a lo largo de más de siete décadas.

La AMACC otorgará su máximo reconocimiento honorífico al documentalista, a quien definió como un referente del periodismo cinematográfico.

Entre sus producciones figuran la campaña presidencial de Adolfo López Mateos, los Juegos Olímpicos de México 1968, los mundiales de futbol y el Carnaval de San Juan Chamula.

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Demetrio Bilbatúa llegó a México en 1945 junto con su familia después de la Guerra Civil Española e inició su carrera a los 19 años.

La academia destacó que incorporó recursos técnicos poco comunes para su época, en especial las disolvencias de imagen, para dar dinamismo y fluidez a los documentales informativos. También impulsó materiales educativos y de divulgación que acompañaron durante décadas las funciones cinematográficas en salas del país.

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En 1981 recibió un Ariel por El valle sagrado del Urubamba en la categoría de Cortometraje Educativo, Científico o de Divulgación Artística. En 2015 donó su archivo audiovisual a la Fundación Carlos Slim, que después digitalizó el acervo en formato 4K.