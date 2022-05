Héctor Suárez Gomís aseguró que Vicente Serrano está exagerando: “Nunca lo toqué”

Héctor Suárez Gomís aseguró que no golpeó a Vicente Serrano y que está exagerando en sus declaraciones (Foto: Instagram/ @pelongomis)

Luego de que el 4 de mayo Héctor Suárez Gomís presuntamente agrediera al comunicador Vicente Serrano en un restaurante de Artz Pedregal, el actor dio su versión de lo ocurrido.

La tarde del miércoles Vicente Serrano señaló a través de sus redes sociales que Héctor Suárez Gomís presuntamente le rompió sus lentes, pidió ayuda de las autoridades y la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación respecto a esta agresión.

El Pelón había permanecido casi por completo en silencio luego de los hechos hasta este 5 de mayo, pues en entrevista con Joaquín López Dóriga dio su versión de lo acontecido, donde aseguró que Serrano está exagerando en sus declaraciones, pues él nunca lo habría golpeado.

El periodista expuso en sus redes sociales el comportamiento del actor, quien le rompió sus lentes.

Relató que la tarde del miércoles, él se encontraba en un restaurante, cuando Vicente Serrano entró, lo vio y decidió salir del negocio. Dijo desconocer por qué hizo eso, pero al regresar, se habría parado justo delante de él para saludarlo de forma burlona, insultarlo y amenazarlo.

“Mi silla daba a la entrada al restaurante que da al bar. Me vio e inmediatamente dio la media vuelta y se fue (...) no sé lo que hizo. Regresa directamente a pararse enfrente a mí de una forma burlona a saludarme”, comenzó.

Esta acción molestó a Héctor, quien respondió al comunicador, por lo que la situación fue subiendo de tono. Lo que habría hecho estallar al histrión fue que Serano le aseguró que no podía agredirlo ya que contaba con guardias de seguridad que lo estaban escoltando desde fuera del restaurante.

“Lo mandé al demonio, literalmente a la mierda (...) Nos empezamos a hacer de palabras (...) Me dijo que tuviera cuidado porque tenia guaruras”

(Foto: captura de pantalla)

Este último comentario sobre la protección con la que contaba el periodista fue lo que causó que Suárez Gomís jalara los lentes de la cara de Serrano y lograra despegarles una patilla, según recordó.

Por ello, afirmó Héctor, Vicente no tendría marca alguna en su cara, es decir, Serrano no tendría lesiones porque no fue golpeado. “(Lo que hice) Fue jalarle rápidamente los lentes y ya”, mencionó.

Héctor Suárez Jr. manifestó que no aprueba lo que hizo, pues respondió a “una serie de ataques”, pero sí buscará defender que el presentador de Sin Censura estaría exagerando en sus declaraciones.

Según recordó, una vez que Vicente ya había subido a sus redes sociales su denuncia, volvió a pararse justo en frente a él y le habría mencionado a su padre para menospreciarlo.

Serrano pidió ayuda de las autoridades en ese momento, motivo por el que policías se llevaron a Suárez Gomís a declarar (Fotos: Instagram @pelongomis / @sin_censura_vicente_serrano)

“Se levanta, sale del lugar, vuelve a pararse en mi lugar para decirme que qué bueno que se murió mi papa porque sin el no soy nada”

Reveló que la policía sí lo llevó a declarar debido a que esa era el debido proceso y él aceptó tranquilamente, pues estaba consciente de lo acontecido. Dijo que se reservó su derecho a hablar para entregar su versión de los hechos por escrito.

Por su parte, Serrano habría rechazado ser revisado por un médico para corroborar su versión de los hechos, según dijo el actor, esto lo habría hecho el periodista porque no cuenta con lesiones.

También se mostró molesto debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobara sus actos y no preste atención a familiares de mujeres desaparecidas, asesinadas, o a periodistas que sufren de ataques más fuertes por ejercer su profesión.

“Ojalá (la CNDH) apoyara así a los periodistas que han matado por ejercer su profesión”, expresó.

