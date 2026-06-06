Detienen y vinculan a proceso a Jesús Antonio “N”, presunto integrante de grupo criminal de Michoacán por homicidio en Tezoyuca

Detienen y vinculan a proceso a Jesús Antonio “N”, señalado por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido en el municipio de Tezoyuca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Antonio “N”, señalado por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido en el municipio de Tezoyuca. De acuerdo con las investigaciones, el imputado podría formar parte de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

La resolución judicial representa un avance en las indagatorias relacionadas con este crimen, registrado en julio de 2023 en la colonia Ejidos de Tequisistlán, donde la víctima fue atacada con arma de fuego en plena vía pública.

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Así ocurrió el homicidio en Tezoyuca

Jesús Antonio “N” es señalado por ser integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán (FGJEM)

Según las indagatorias realizadas por la FGJEM, los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2023, cuando la víctima se encontraba en la vía pública en compañía de otra persona.

Las investigaciones señalan que el hombre abordó una motocicleta negra y avanzó a baja velocidad por la zona. En ese momento, una camioneta negra se aproximó al lugar. En el vehículo viajaban Jesús Antonio “N”, una mujer y otro hombre.

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Los tres descendieron de la unidad y se dirigieron directamente hacia la víctima. De acuerdo con la carpeta de investigación, la mujer entregó un arma de fuego tanto a Jesús Antonio “N” como al otro individuo.

Posteriormente, ambos sujetos apuntaron con las armas a la víctima, mientras que la mujer le exigía el pago de un dinero. Según la Fiscalía mexiquense, fue ella quien habría ordenado a los agresores disparar contra el hombre.

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Tras la agresión armada, la víctima perdió la vida en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos. Los presuntos responsables huyeron inmediatamente después del ataque.

Investigación permitió identificar al presunto responsable

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del homicidio, el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar a los posibles responsables.

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Como resultado de las investigaciones, la FGJEM logró identificar a Jesús Antonio “N” como probable participante en el crimen. Con los datos de prueba recabados, la representación social solicitó una orden de aprehensión ante la autoridad judicial competente.

La orden fue concedida y posteriormente cumplimentada por elementos de la Fiscalía mexiquense, quienes lograron detener al sospechoso y trasladarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente.

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Tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, un juez determinó vincular a proceso a Jesús Antonio “N” por el delito de homicidio.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta de investigación con nuevos datos de prueba.

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El imputado permanecerá a disposición de las autoridades mientras continúa el proceso legal en su contra.

La FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Jesús Antonio “N” debe ser considerado inocente hasta que una sentencia condenatoria emitida por un juez determine su responsabilidad penal.

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