FGR inicia procedimiento migratorio contra exmilitar detenido en California por el caso Ayotzinapa

El sujeto detenido (X/@EROLosAngeles)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de este 5 de junio que iniciará el procedimiento migratorio correspondiente tras conocer la detención del exmilitar mexicano Enrique Martínez Chávez, vinculado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las autoridades estadounidenses notificaron a la Fiscalía federal sobre el aseguramiento, afirmando que Martínez no pudo acreditar su legal estancia cuando se encontraba en Hawthorne, California.

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La FGR se enteró de la detención a través de la comunicación internacional

La fiscalía indicó que, con base en la comunicación internacional, las autoridades estadounidenses le notificaron el aseguramiento de Martínez Chávez. Además, detallaron que el exmilitar permanece en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, en Adelanto, California.

Martínez Chávez cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, librada por una juez en el Estado de México por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

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La FGR detalló que continúa con la indagatoria para determinar su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

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