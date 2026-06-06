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Lluvias intensas seguirán en el Valle de México durante el fin de semana: alertan por inundaciones y deslaves

Además habrá tormentas eléctricas, granizo y riesgo de afectaciones urbanas

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lluvias Clima CDMX bajas temperaturas [Twitter/@G_Punzo]
Se registrarán fuertes lluvias durante todo el fin de semana en el Valle de México [Twitter/@G_Punzo]

La presencia de un canal de baja presión, combinado con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del centro del país durante los próximos días, provocando lluvias intensas en diversas entidades, incluida la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más significativas se registrarán en Hidalgo y Puebla, donde se esperan lluvias intensas, mientras que Querétaro y Tlaxcala tendrán lluvias muy fuertes. En tanto, Guanajuato, Morelos, Estado de México y Ciudad de México enfrentarán lluvias fuertes con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo.

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Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos severos, crecida de ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas e inundaciones en áreas urbanas vulnerables.

Viernes con lluvias fuertes en CDMX y Estado de México

Inundaciones Edomex caos vial lluvias
Inundaciones Edomex caos vial lluvias (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En este viernes 5 de junio, continuó el cielo nublado en gran parte de la región central del país. Se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México y en diversas zonas del Estado de México, especialmente en las regiones norte, oeste y suroeste.

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Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, por lo que Protección Civil recomienda extremar precauciones al conducir y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante las tormentas.

La temperatura máxima registrada en el Observatorio de Tacubaya fue de 24.3 grados Celsius, mientras que la mínima alcanzó los 15 grados. Además, se espera viento de componente norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Sábado: aumentará la intensidad de las precipitaciones

Vista de una calle mojada en la Ciudad de México con personas caminando con paraguas, coches y un autobús, y un puesto de tacos con vapor.
Una concurrida calle de la Ciudad de México muestra a peatones con paraguas, vehículos en tráfico y un puesto de tacos humeante durante una tarde lluviosa, reflejando la rutina urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el sábado 6 de junio las condiciones meteorológicas podrían agravarse. Durante la mañana se espera ambiente fresco y cielo completamente nublado, mientras que por la tarde se prevé ambiente templado con lluvias muy fuertes en el norte del Estado de México.

Los acumulados podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros en un periodo de 24 horas en territorio mexiquense, mientras que en la Ciudad de México se pronostican lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Las tormentas podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, factores que incrementan el riesgo de inundaciones repentinas en vialidades, afectaciones al transporte público y complicaciones para peatones.

La temperatura máxima estimada para la capital del país oscilará entre 22 y 24 grados Celsius, con mínimas de 14 a 16 grados. El viento será de componente este, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Domingo continuará el temporal en la región

Lluvias
Seguirán fuertes lluvias en el Valle de México este domingo 7 de mayo (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

El pronóstico para el domingo 7 de junio indica que las lluvias persistirán tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Durante las primeras horas del día se espera cielo medio nublado y ambiente fresco, con posibilidad de lluvias aisladas.

Sin embargo, hacia la tarde aumentará nuevamente la nubosidad y se presentarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de hasta 75 milímetros en algunas zonas.

Las autoridades meteorológicas señalaron que las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Recomiendan tomar precauciones ante posibles afectaciones

Ante la continuidad de las lluvias durante el fin de semana, especialistas recomiendan evitar tirar basura en calles y coladeras, ya que esto favorece las inundaciones. Asimismo, sugieren revisar techos, desagües y sistemas de drenaje domésticos para prevenir daños en viviendas.

Las autoridades también piden a la población mantenerse alerta ante posibles deslaves en zonas de ladera y evitar cruzar corrientes de agua durante las tormentas.

El Valle de México enfrentará así un fin de semana marcado por condiciones de lluvia persistente, por lo que millones de habitantes deberán extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la movilidad.

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