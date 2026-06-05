México

¡Ya llegaron! Corea del Sur aterriza en Guadalajara para disputar el Mundial 2026

Los Tigres de Asia enfrentarán a México en la fase de grupos, Son Heung-min, Kim Min-jae y Lee Kang-in lideran al grupo coreano

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Corea primera selección en aterrizar en Guadalajara. (Foto generada con IA)
Corea primera selección en aterrizar en Guadalajara. (Foto generada con IA)

La Selección de Corea del Sur llegó este viernes 5 de junio a la ciudad de Guadalajara con miras a su participación en el Mundial 2026. Los Tigres de Oriente compartirán grupo con la Selección Mexicana y se enfrentarán el jueves 18 de junio en el estadio Guadalajara, —recinto que alberga los partidos de las Chivas en la Liga Mx—.

El debut de la República de Corea será el jueves 11 de junio, —día que México inaugurará el Mundial frente a Sudáfrica—, contra la Selección de Chequia en la Perla Tapatía. El duelo correspondiente al Grupo A se jugará a las 20:00 horas (tiempo de la Capital).

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El segundo partido para Corea del Sur será justamente con la Selección de México y cerrará participación en la primera etapa contra su homóloga Sudáfrica. Los asiáticos dejarán Guadalajara para tomar rumbo a Nuevo León, donde enfrentarán a los Bafana Bafana el 24 de junio desde el estadio Monterrey.

Figuras a seguir en la Selección de Corea

Son Heung Min, capitán de Corea del Sur aplaude a los aficionados. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo
Son Heung Min, capitán de Corea del Sur aplaude a los aficionados. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

Son Heung-min (LAFC, MLS): Es el capitán, máximo referente y principal figura de Corea del Sur. Disputará su cuarta Copa del Mundo y suma 54 goles con su selección, muy cerca del récord histórico de Cha Bum-Kun (58).

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Kim Min-jae (Bayern Múnich): Defensa central, campeón de la Bundesliga, considerado uno de los mejores defensas asiáticos del momento.

Lee Kang-in (Paris Saint-Germain): Mediocampista ofensivo, reciente campeón de la UEFA Champions League con el París Saint Germain, de Francia. Aporta creatividad y desequilibrio.

Hwang Hee-chan (Wolverhampton, Premier League): Delantero rápido y potente, importante en el esquema ofensivo.

Lee Jae-sung (Mainz 05, Bundesliga): Mediocampista de recorrido y buen acercamiento al área de los rivales.

Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach): Primer futbolista nacido fuera de Corea en integrar la Selección.

Oh Hyeon-gyu (Besiktas) y Cho Gue-sung (Midtjylland): Delanteros jóvenes con proyección internacional.

Hong Myung-bo, leyenda del futbol coreano y actual entrenador de los Guerreros. Se convirtió en el primer asiático en disputar cuatro Copas del Mundo en forma consecutiva (1990, 1994, 1998 y 2002). Ahora tendrá la responsabilidad de dirigir a una generación que combina experiencia internacional y talento juvenil.

Los reciben en su hotel de concentración

Una multitud de aficionados, muchos vistiendo camisetas de fútbol y sosteniendo banderas de México y Corea del Sur, se reúne frente a un edificio.
Fans de México y Corea esperan a la Selección asiática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Numerosos fanáticos de México y Corea del Sur se reunieron en los exteriores del hotel donde se hospedará la Selección de Corea para brindarles una cálida y respetuosa bienvenida a Guadalajara, rumbo a su participación en el Mundial 2026, teniendo la ambición de mejorar su más grande actuación tras el mundial 2002, en el que fueron anfitriones y terminaron en cuarto lugar.

Portando las playeras de México y Corea, ondeando banderas y bufandas, levantando cartulinas y gritando por la emoción de ver a los futbolistas, la afición tapatía respetó los límites de seguridad mientras esperaban el autobús de los Tigres, quienes descendieron con sombreros de charros como símbolo de identidad, honor y cultura mexicana.

Primera Selección en arribar a Guadalajara

La tarde de este viernes, Corea del Sur se convirtió en el primer equipo en llegar a la ciudad de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo, siendo recibida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara por elementos de la Policía Estatal de Caminos, Policía Vial, Policía Regional, Policía Preventiva y Guardia Nacional.

Las corporaciones de seguridad escoltaron a la delegación asiática hasta su sitio de concentración, donde establecerá su base de entrenamiento durante el Mundial 2026. Desde su llegada, integrantes del equipo surcoreano fueron recibidos de buen modo otorgando fotos a quienes los recibieron en el Aeropuerto.

Tras un largo viaje a Norteamérica, la Selección de Corea del Sur descansará en su hotel para preparar el plan que amerita los trabajos previos a su debut en el Mundial 2026. Los Tigres de Oriente acumulan once participaciones consecutivas en la Copa del Mundo, una racha ininterrumpida que comenzó desde México 1986.

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