De pisar la cárcel al Mundial: Kaishu Sano, la polémica estrella de Japón que ya entrena en Monterrey

El jugador nipón llegó a tierras regias en medio de la polémica que estuvo envuelto y reavivó en redes. Joseph Maiorana-Imagn Images

La llegada de la Selección de Japón a Monterrey rumbo al Mundial 2026 ha generado expectativa entre los aficionados, pero también ha puesto nuevamente bajo los reflectores a uno de los nombres más controvertidos de la convocatoria nipona: Kaishu Sano.

El mediocampista del Mainz 05 no solo es considerado una pieza importante en el esquema de Hajime Moriyasu, sino también un futbolista cuya presencia en la Copa del Mundo ha reavivado una polémica que nunca desapareció del todo.

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Hace menos de dos años, el jugador fue arrestado en Tokio por una acusación de agresión sexual contra una mujer, un caso que sacudió al futbol japonés y que continúa generando debate dentro y fuera de su país.

Mientras Japón realiza sus entrenamientos previos al torneo en suelo mexicano, Sano se prepara para disputar la máxima competencia del futbol internacional sin ninguna repercusión.

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Sin embargo, su convocatoria ha provocado cuestionamientos entre aficionados, periodistas y usuarios de redes sociales, quienes consideran que su historial extradeportivo sigue siendo un tema pendiente en la conversación pública.

El jugador del Mainz estuvo 15 días en la cárcel. REUTERS/Stephanie Lecocq

La acusación que sacudió al futbol japonés

La madrugada del 14 de julio de 2024, la policía de Tokio arrestó a Kaishu Sano junto con otros dos hombres por presuntamente haber participado en una agresión sexual contra una mujer de aproximadamente 30 años en un hotel de la capital japonesa.

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De acuerdo con los reportes difundidos por medios japoneses, la víctima denunció los hechos después de abandonar el lugar y contactar a las autoridades.

La acusación provocó un enorme impacto debido a que el futbolista acababa de concretar su fichaje con el Mainz 05 de Alemania y era considerado una de las promesas del futbol japonés.

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El caso adquirió una enorme repercusión mediática. Durante semanas, el nombre de Sano ocupó titulares en Japón y Europa, mientras la investigación seguía su curso.

El futbolista permaneció detenido y fue interrogado por las autoridades, una situación que puso en duda su futuro profesional apenas días después de firmar su contrato en la Bundesliga.

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Aunque posteriormente fue liberado después de 15 días, los fiscales decidieron no presentar cargos formales en su contra, la resolución no eliminó el debate público.

La decisión judicial significó que no enfrentaría un proceso penal, pero para una parte de la opinión pública el caso dejó preguntas sin resolver sobre la conducta del jugador y la manera en que el futbol maneja situaciones de esta naturaleza.

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El japonés fue absuelto de los cargos de los que se le acusaba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Del escándalo a la convocatoria mundialista

A pesar de la controversia, Sano continuó su carrera en Alemania con el Mainz 05 y logró consolidarse como uno de los mediocampistas más destacados del club.

Su rendimiento deportivo terminó pesando en las decisiones de Hajime Moriyasu, quien incluyó su nombre en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026.

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Las reacciones no tardaron en aparecer. En redes sociales y foros deportivos surgieron críticas hacia la Federación Japonesa de Futbol y hacia el propio seleccionador por mantener al jugador dentro del proyecto mundialista.

Algunos aficionados cuestionaron si una figura envuelta en una acusación tan grave debía representar al país en el escenario deportivo más importante del planeta.

El propio Sano emitió declaraciones públicas ofreciendo disculpas por los problemas generados alrededor de su figura, pero eso no ha impedido que el tema resurja cada vez que su nombre aparece en una convocatoria o en un partido de la selección japonesa.

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De hecho, para muchos seguidores, la discusión sobre su presencia en el Mundial se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles alrededor del combinado asiático.

Ahora, mientras Japón afina detalles para su debut mundialista y realiza parte de su preparación en Monterrey, Kaishu Sano vuelve a ocupar titulares por motivos que van mucho más allá de su desempeño dentro del terreno de juego.

Su historia representa uno de los casos más polémicos entre los futbolistas que disputarán el Mundial 2026: un jugador que pasó de ser arrestado por una acusación de agresión sexual a integrar la lista de representantes de su país en la máxima cita del futbol internacional.