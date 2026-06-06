¡Listos para el Mundial 2026! Así fue el espectacular ensayo de drones sobre el Estadio Ciudad de México

Un espectáculo de luces con drones se desarrolló en el cielo nocturno sobre un estadio en la Ciudad de México. Los drones formaron diversas figuras luminosas, incluyendo un diseño que se asemeja a un logo y una forma rectangular con bandas de colores. En la estructura del estadio se observan los letreros 'CIUDAD DE MÉXICO' y 'COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026'. Las luces iluminaron la parte superior de la edificación, ofreciendo una vista panorámica del evento desde el exterior.

El Estadio Ciudad de México, estaría preparando un show de drones para la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica en el partido que abre el torneo.

Diversos aficionados que se encontraban cerca del estadio la noche del 4 de junio, vislumbraron lo que se presume fueron ensayos de drones que formaron figuras en el cielo como la bandera de México, el trofeo de la Copa del Mundo, una chilena, el Ángel de la Independencia y las mascotas

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La ceremonia de inauguración comenzará a las 11:30 de la mañana y el partido está programado para las 13:00 horas, tiempo del Centro de México. Ese horario abrió una duda sobre la visibilidad del espectáculo aéreo, porque la luz solar podría impedir que el público lo aprecie de la mejor manera.

Las puertas abrirán cuatro horas antes y los asistentes con boleto podrán entrar a actividades exclusivas y al entretenimiento previo al partido, por lo que se recomienda llegar temprano.

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La FIFA alista ceremonias también en Estados Unidos y Canadá

Así los drones sobre el Estadio Azteca (captura de pantalla)

El organismo también realizará actos inaugurales en los partidos disputados en Estados Unidos y Canadá, las otras dos sedes del Mundial 2026.

La expectativa crece a seis días del inicio de la Copa del Mundo, tanto por el debut de la Selección Mexicana bajo la dirección de Javier Aguirre como por las actividades previstas en territorio nacional.

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El duelo del 11 de junio marcará el inicio del camino mundialista para millones de aficionados mexicanos y para las selecciones de 48 países participantes.

¿Qué artistas van a estar en la inauguración del Mundial en México?

La imagen presenta un vibrante collage artístico de los músicos Shakira y Burna Boy superpuestos sobre una silueta gráfica del icónico Estadio Azteca de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA confirmó que Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la CDMX.

La canción está asociada al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, con la meta de recaudar USD 100 millones al terminar el torneo para dar a niños y niñas acceso al futbol y a educación de calidad.

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La respuesta central es esta: Shakira y Burna Boy interpretarán por primera vez en vivo Dai Dai en la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, según FIFA. Esa presentación abrirá un torneo que busca reunir a miles de millones de aficionados alrededor del futbol, la música y la cultura.

El debut de México abre otra oportunidad de superar los cuartos de final

@miseleccionmx

El partido inaugural responderá a la principal expectativa deportiva: México abrirá su participación en casa frente a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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Para la selección mexicana, el torneo representa una nueva oportunidad de superar los cuartos de final, la instancia más lejana que ha alcanzado jugando como local.

Restricciones de tránsito en CDMX durante el Mundial 2026

La CDMX alista restricciones y filtros de tránsito alrededor del Estadio Ciudad de México durante los días de partido del Mundial 2026, con operativos que priorizan la movilidad peatonal y el uso de transporte público en la zona sur de la capital.

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Entre las medidas previstas está el operativo de la FIFA llamado “Última Milla”, que busca facilitar el ingreso y salida de aficionados con controles de acceso y limitaciones vehiculares en vialidades cercanas al inmueble.

El dispositivo se concentra principalmente en la alcaldía Coyoacán y zonas cercanas de Tlalpan. Las colonias que podrían registrar afectaciones incluyen Santa Úrsula Coapa, Pedregal de Santa Úrsula, Bosques de Tetlameya, Cantil del Pedregal, Coapa y sectores próximos a Taxqueña.

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Los cierres parciales, restricciones temporales y filtros de acceso varían según la fecha y la relevancia de cada encuentro mundialista, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y ordenar los desplazamientos. Las autoridades contemplan mecanismos especiales para residentes y servicios esenciales dentro del perímetro de seguridad, aunque los detalles se informarán conforme se acerquen los partidos.

El estacionamiento en vía pública en el entorno del estadio también se restringe durante los operativos, por lo que se pide a vecinos y visitantes seguir los anuncios oficiales de dependencias de movilidad y seguridad.. Las afectaciones se concentran en las horas previas y posteriores a los juegos: las restricciones inician varias horas antes del silbatazo y se mantienen hasta que concluye el desalojo.

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Para reducir contratiempos, las autoridades recomiendan usar rutas alternas alejadas del estadio y optar por transporte público. El plan incluye reforzar servicios como Metrobús, Trolebús y RTP, además de esquemas de estacionamientos remotos para disminuir la carga vehicular en la zona.