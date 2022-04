Qué pasará con la reforma electoral que propuso AMLO

President of the National Electoral Institute (INE) Lorenzo Cordova interacts with people during the session to announce the preliminary results of the recall referendum on Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador at the premises of the National Electoral Institute in Mexico City, Mexico April 10, 2022. REUTERS/Gustavo Graf

El actual periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura concluirá formalmente el próximo 30 de abril y aún se encuentra pendiente la iniciativa de Reforma Electoral anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual puede llegar en el momento que el Ejecutivo lo decida y en caso de ser necesario llevar al Congreso de la Unión a un periodo extraordinario.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, comentó que la próxima semana se discutirán las posibilidades para llevar a cabo un extraordinario y recordó que el titular del Ejecutivo anunció en semanas anteriores que enviará las iniciativas de reforma a la Constitución para la Ley Electoral y el tema de la Guardia Nacional.

El diputado de Morena señaló que esperarán a que lleguen dichos proyectos para tratar de impulsarlas y aseguró que dialogarán con argumentos con los otros grupos parlamentarios.

El pasado 17 de abril Morena no logró el consenso con los otros partidos para que la iniciativa de reforma eléctrica avanzará más allá de la Cámara baja, lo que representó la primera derrota legislativa para una iniciativa del titular del Ejecutivo, quien en menos de un día envió para su aprobación una reforma a la Ley Minera, misma que fue avalada en las dos cámaras en un lapso de 72 horas.

El día 18, López Obrador admitió que el escenario no era el mejor para sus reformas en lo que resta del sexenio pues los partidos que no forman parte de la alianza de Morena advirtieron que votarían en contra de la nueva Ley Electoral y en materia de la Guardia Nacional, sin embargo, afirmó que las presentará aún con el riesgo de que no consiga el voto favorable del PAN, PRI, PRD y MC.

“Hay elecciones que les gustaría a ellos cambiar por votos; no, la política es imperativo ético y vamos a ir hacia adelante”. dijo el alusión a los comicios que se llevarán a cabo en junio próximo en los que se renovarán seis gubernaturas.

En cuanto al Senado de la República, este ya solo tiene programadas dos sesiones presenciales en lo que resta del actual periodo ordinario.

El escenario de un posible extraordinario

Las iniciativas pendientes del presidente López Obrador son de carácter constitucional, y una vez enviadas al Congreso de la Unión requerirán el voto favorable por mayoría calificada, es decir, las dos tercera partes de los legisladores presentes en el Pleno de cada una de las cámaras.

Sin embargo, Morena cuenta con mayoría en el Congreso por lo que a través de la Comisión Permanente podría impulsar un periodo extraordinario y aquí es preciso recordar que el quórum mínimo para hacer válida una sesión es del 50% más uno, esto quiere decir que que en San Lázaro deben estar presentes 251 de los 500 diputados y en el Senado 65 de los 128 representantes.

La propuesta del presidente de la República pretende que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos a través del voto popular y los candidatos serán propuestos por el propio poder Ejecutivo además del Legislativo y Judicial.

Otro de los puntos principales que contiene esta propuesta es la eliminación de los diputados y senadores de representación proporcional o plurinominales, medida que ha sido criticada por el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, quien considera que esta maniobra política fortalece al partido en el poder y reduce el tamaño de sus opositores.

