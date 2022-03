Porfirio Muñoz Ledo explotó contra AMLO por propuesta de Reforma Electoral: “No sabe nada”

El ex diputado aseguró que esta consulta popular sólo funciona para desviar la atención (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

La guerra entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Instituto Nacional Electoral (INE), no se detiene, y la última afrenta la decidió el mandatario, quien aseguró que presentará una propuesta de Reforma Electoral después del proceso de Revocación de Mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Dicha modificación a la ley busca, según el tabasqueño, “garantizar la democracia”, por lo que afirmó que buscará proponer que los ciudadanos elijan a los Consejeros Electorales y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por medio del voto abierto.

Ante esta declaración, el político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, explotó contra el jefe del Ejecutivo Federal y afirmó que este cambio podría devolver a las instituciones electorales a como estaban en administraciones anteriores.

En una entrevista con la periodista Azucena Uresti para su espacio en Radio Fórmula, declaró que López Obrador “no sabe nada”, pues la evolución del sistema electoral ha costado esfuerzo durante años para conseguir que funcionen como lo hacen en la actualidad.

“El que no sabe nada es mi amigo Andrés Manuel hay una especie de parálisis histórica, quiere retrotraer las instituciones electorales a la época de Ruiz Cortines, cuando era un solo sistema de estado. La evolución del sistema electoral ha costado vidas, ha costado esfuerzos y no puede echarse por la borda”, señaló Muñoz Ledo.

AMLO estaría buscando el control de las instituciones electorales, aseguró el ex diputado

Porfirio Muñoz también aseveró que las propuestas de AMLO convertirán a México en una “cuartotecracia”, pues el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) está buscando volver a tener el control de los procesos electorales, como en anteriores gobiernos en los cuales se denunciaron fraudes en los comicios.

“Centralizar es controlarlo desde la federación, pretender que el pueblo elija a los consejeros a propuesta del presidente para que sólo salgan de los que él quiere, es un retroceso incalificable”, dijo Muñoz Ledo.

Finalmente, el político que ha mostrado afinidad con el partido Movimiento Ciudadano (MC) aseguró que no participará en la Revocación de Mandato, proceso que catalogó como “cantinflesco”, pues el tabasqueño “lo hace para ratificar, los demás partidos no impulsan porque saben que es una farsa, yo no me voy a prestar a esta farsa”, concluyó.

Según la propuesta del presidente, se pretenderá que que los tres poderes del gobierno presentarán a 20 ciudadanos, “de inobjetable honestidad” para ser postulados como Consejeros del INE. “Algo parecido se aplicará para el caso de los magistrados (...) van a ser votados en elecciones abiertas, el que saque más votos, ese será el presidente, buscando que sean mitad mujeres mitad hombres”, adelantó durante la mañanera.

Esto se derivó luego de que un reportero le notificara que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó un decreto con el que se anula el acuerdo del poder legislativo que permitía realizar promoción de la Revocación de Mandato.

La Revocación de Mandato se realizará el próximo 10 de abril

Fue a mediados de marzo cuando se aprobó desde el Congreso de la Unión el decreto en el que se modificó la definición del Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, con el único objetivo de que cualquier funcionario público tuviera la capacidad de hablar libremente de la revocación de mandato, aún en veda electoral.

Sin embargo, a petición del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se analizó si el Decreto de interpretación era aplicable en virtud de la cercanía de la jornada electoral de votación de revocación de mandato.

La autoridad concluyó que el decreto de interpretación auténtica es inaplicable para los casos de una revocación de mandato, pues más bien se estableció una excepción a la prohibición de la misma, lo que resulta violatorio a lo que indica la Constitución.

Además, se confirmó que continúan en pie las medidas cautelares de la Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Morena y otros actores políticos para eliminar de sus redes sociales las publicaciones de apoyo a AMLO.

