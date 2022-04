Tres recetas fáciles y baratas para cocinar en Semana Santa

La comida es una de las mejores formas de mostrar amor a nuestros seres queridos, sin embargo, no siempre se tiene el suficiente dinero o tiempo para preparar lo que queremos. (Foto: Gettyimages)

La Semana Santa suele ser una de las festividades en las que diversas personas aprovechan y pasan tiempo con su familia y amigos, no obstante, a pesar de que las reuniones en días festivos sean el pretexto perfecto para divertirse con los seres queridos, también implica recibir gente y sorprenderlos con un rico platillo. La única desventaja es que en ocasiones no se tiene el tiempo suficiente para preparar algo laborioso o peor aún, el dinero de la cartera no alcanza para hacer algo muy ostentoso.

No hay de que preocuparse, pues a pesar de esas dificultades se pueden realizar recetas fáciles, ricas y baratas. Para muchas personas que son amantes de la carne roja, la época de Cuaresma se puede tornar algo larga, sin embargo, existen distintas formas de conquistar el paladar de cualquiera con tan sólo preparar un guiso de pescado, pollo u otro tipo de ingredientes.

Por tal motivo se presentan a continuación algunas ideas para tener una comida rica sin la necesidad de afectar el presupuesto de los demás días.

1. Mojarra al mojo de ajo con ensalada y arroz

La mojarra aparte de ser uno de los pescados más baratos aporta distintos nutrientes. (foto Twitter: @JuanGutierrezR)

La mojarra es ideal para cocinar en esta época, no sólo porque es uno de los pescados más económicos, sino también por su gran aporte nutricional. De acuerdo con un artículo de la Coordinación de Nutrición de la UNAM, cada 100 gramos contienen al rededor de 20 gramos de proteína, 1.7 de grasa y brindan un total de 96 calorías, además es rica en minerales como potasio, fósforo y sodio, así como vitaminas D, B3, y B9.

Aunque al principio pueda parecer que guisar el pescado es complicado, la mojarra es muy amigable en ese sentido. Lo primero que se debe hacer es comprarlo sin escamas, vísceras, agallas, cola y sin la aleta central. Una vez que se tenga el producto se debe lavar bien y secar.

Después se debe moler en un recipiente ajos pelados con sal y pimienta y se le agrega el jugo de dos limones y dos cucharadas de vinagre. Una vez que la mezcla esté lista se debe untar en los pescados para que el sabor se impregne a la piel, después se tiene que recortar una parte de la panza para colocar cebolla dentro.

Posteriormente en un sartén con aceite o mantequilla caliente se ponen a freír las mojarras y una vez que agarre la consistencia deseada se podrán retirar del fuego y listo. La mejor manera de acompañarlas es con una sencilla ensalada de pepino, lechuga y jitomate. Por último, si se tiene el tiempo suficiente se puede guisar arroz, sólo se necesita lavarlo, calentar aceite con un ajo, guisar el cereal y una vez que cambie de color se le agrega agua y se deja cocinar por 30 minutos a flama media-alta.

2. Pechuga de pollo con espagueti

La pechugas de pollo son fáciles de cocinar y muy ricas. (FOTO TWITTER : @dakotawolf33)

El pescado no es la única alternativa para sobrevivir a la Cuaresma, el pollo también es un gran aliado para hacer deliciosos platillos. Lo mejor de las pechugas es que se pueden sacar varios filetes de una sola, lo cual disminuye los gastos.

Otra de las maravillas es su fácil preparación, pues simplemente se debe poner en un sartén con un poco de sal a calentar y una vez que agarren un color amarillento significa que están listas. Si se desea agregar un toque especial, se puede untar mostaza o salsa BBQ al momento de la cocción, de esta forma se obtendrá un sabor distinto al del pollo tradicional.

El espagueti es un complemento perfecto para nuestro guiso y lo mejor es que también es muy versátil. En cualquier tienda se puede encontrar a un bajo costo y se puede llenar una olla entera, ideal para que nadie se quede con hambre.

Para prepararlo sólo se debe poner agua hervir con dos cucharaditas de sal, luego se coloca la pasta y una vez que cambie de color se escurre y enjuaga para prepararlo con crema y un poco de mayonesa, se revuelve muy bien y quedará listo para servirse.

3. Huevo en salsa verde con nopales y frijoles

(Foto: Getty Images)

Se debe tomar en cuenta que no siempre se tiene el tiempo para ir a comprar pollo o pescado, no obstante, el huevo siempre será un salvavidas en la cotidianidad de cualquier persona que cocine, aparte de que se puede hacer de un sinfín de maneras: revuelto, en omelette, cocidos, tibios y un largo etcétera, brinda mucha proteína al cuerpo y es muy rico.

Para preparar la salsa sólo se necesita poner a hervir tomates con un chile, un cuarto de cebolla y epazote, después de que cambie su color se licuan los ingredientes y se le ponen dos cucharaditas de sal y una de sazonador de pollo. Una vez que esta lista la salsa se puede optar por comprar una lata de frijoles o poner a cocerlos en olla exprés (está opción es más barata y rinde más).

Se puede conseguir una buena cantidad de nopales a muy buen precio, por eso pueden ser un gran acompañante en el platillo. El huevo se puede hacer revuelto en la salsa y se le agregan los nopales, pero si se le quiere dar un toque distinto se puede hacer al estilo “ranchero” con tortilla frita abajo y se colocan los complementos al plato.

