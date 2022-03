Activistas de Greenpeace se encadenaron a maquinaria que construye el Tren Maya. (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno/Archivo)

Activistas de la organización internacional Greenpeace, junto con otros colectivos, se encadenaron simbólicamente a la maquinaria que se utiliza para construir el tramo 5 del Tren Maya, a la altura de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano.

Aunque la movilización fue pacífica, al lugar llegaron varias patrullas de la Guardia Nacional, la Policía Municipal e incluso la Fiscalía General del Estado, luego de que en el número de emergencias 911 recibieron un reporte de disturbios, ya que los activistas se encadenaron a la maquinaria pesada para impedir que continuaran los trabajos de desmonte de la selva.

Aleida Lara, directora de Campañas en Greenpeace México, dijo a Efe que la inmovilización de la maquinaria es para llamar la atención del presidente de la República para que frene las obras y respete el marco legal.

El desmonte de la selva para construir el tramo 5 avanza rápidamente. (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno/ Archivo)

“Estos trabajos se están llevando a cabo sin contar con una manifestación de impacto ambiental, lo cual está violando la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), en la que en sus artículos del 170 al 174 se establecen sanciones en caso de no presentarse manifestación o en casos de no cumplirse”, señaló.

A raíz de que se anunció un cambio de ruta por las protestas de organizaciones empresariales -principalmente de hoteleros- que se opusieron al paso del Tren Maya sobre la carretera que conecta a Cancún con la Riviera Maya, los trabajos de desmonte selva adentro avanzan rápidamente.

“Estamos pidiendo el respeto al marco legal del país, porque de no ser así la devastación ambiental estará avanzando miles de kilómetros, ya ahora, hasta el día de hoy van más de 30 kilómetros de selva por 60 metros de ancho”, agregó Lara.

Para la vocera de Greenpeace, el proyecto es totalmente inviable y representa un riesgo.

“Toda la Península es una zona de relevancia de conservación de la biodiversidad de nuestro país, esta zona particularmente, tiene grandes alertas, para empezar el suelo kárstico, poroso, representa un espacio inestable para la construcción de un tren”, explicó.

Foto: EFE/Cuauhtémoc Moreno/Archivo

Aleida Lara consideró que, ante la serie de violaciones a la legislación ambiental vigente en el país, es necesario detener este tramo de las obras.

“El tramo del Tren Maya, el tramo 5, es inviable. Este tramo es un caos icónico, está en contra de la ley”, reiteró.

La intervención de Greenpeace y otros grupos ambientalistas locales inició poco después de las cinco de la mañana del lunes 28 de marzo justo en el tramo que internamente conocen los trabajadores del Tren Maya como “Calica” debido a que localiza en una zona cercana a donde opera la empresa transnacional de extracción de materiales pétreos.

Como parte de la protesta, Greenpeace desplegó una manta con el mensaje “Protejamos la selva maya”, mientras que varios activistas se encadenaron a excavadoras y aplanadoras para evitar que pudieran ser operadas este día.

El Tren Maya es una de las megaobras más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos (alrededor de 9 ,mil 300 millones de dólares) para construir cerca de mil 554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los activistas protestaron por la tala de miles de árboles de la selva para construir el Tren Maya, una de las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: REUTERS/Paola Chiomonte)

El tramo 5 fue recientemente criticado por un grupo de famosos -como los actores Eugenio Derbez o Kate del Castillo- por redes sociales, quienes impulsaron la campaña “Sélvame del Tren”, clip que desató una serie de descalificaciones por parte del propio López Obrador y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los cuales calificaron a las personalidades que participaron en la grabación como “”pseudoambientalistas”.

En el video, que rápidamente se hizo viral, los implicados explicaron que los trabajos del Tren afectarían severamente a los ríos subterráneos, aparte de causar graves afectaciones a la flora y fauna de la región.

Ante la polémica desatada por el video, Andrés Manuel López aseguró que las personalidades que participaron en la grabación son “pseudoambientalistas” y “fifís” e incluso aseguró que habían recibido dinero para hacer el clip.

Dijo que aquellos que no hayan recibido un pago por su participación, lo hicieron por convicción propia, al tener un pensamiento conservador y buscar fama; pero -afirmó- estaban “muy desinformados” sobre lo que estaban denunciando. Incluso dijo que “claramente” estaban leyendo un texto.

“Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer y a decir que yo debería de conocer el país, yo creo que lo conozco un poco más que él (…) voy a presumir, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México”, aseveró AMLO en su conferencia del pasado jueves 24 de marzo.

Foto: EFE/ José Méndez/ Archivo

“Ojalá estos famosos se informen más, no se dejen sorprender, a lo mejor ni sabían lo que iban a ocasionar con lo que están planteando, fueron utilizados posiblemente”, señaló.

En respuesta, Eugenio Derbez puntualizó que no percibió ningún tipo de remuneración económica por haber colaborado en la campaña.

“Me duele que lo descalifiquen (el video) porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, expresó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva el viernes 25 de marzo.

Con información de EFE

