Así se burlaron de la caída de Epigmenio Ibarra en el AIFA: “Se resbaló con un chayote”

El cineasta Epigmenio Ibarra, férreo defensor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue una de las personas que ha recibido severas críticas por estar relacionado con el desarrollo y defensa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Asistió al paseo dominical en bicicleta junto con otras 25 mil personas, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a pesar de que el Instituto del Deporte de la Ciudad mencionó que eran alrededor de 5 mil, la cual se celebró para que personas de la sociedad pudieran conocer sus instalaciones días antes de su apertura.

El también periodista asistió para documentar el hecho. Estas imágenes fueron añadidas en su documental estrenado el 18 de marzo Una Obra del Pueblo. Dicho trabajo audiovisual fue duramente criticado por opositores de la Cuarta Transformación (4T).

Ahora con la apertura del aeropuerto este 21 de marzo, Ibarra volvió a ser tendencia debido a que en un video se puede ver una caída durante la cobertura de la apertura.

Mientras miembros de los medios filmaban el paso del presidente por una sección del aeropuerto, entre ellos Epigmenio Ibarra, el cineasta, caminando hacia atrás, tropezó con un guardia que trataba de quitar a una civil del camino.

Por lo que el cineasta tropezó con él, lo que causó que cayera con todo y cámara.

Ibarra ha mostrado su lealtad hacia AMLO a través de diversos comentarios en sus redes sociales (Fotos: Cuartoscuro)

Ante esta situación y las burlas que le acarrearon, Ibarra publicó en sus redes sociales que esta no se trataba de la primera caída en su carrera y recalcó su apoyo hacia el presidente.

“Pues si. Me caí. La cámara pesa. No es la primera vez que me sucede cubriendo a AMLO. Espero que no sea la última. Es para mi un honor, un privilegio, un deber que cumplo con alegría porque para mi ha sido, es y será siempre #UnHonorEstarConObrador”, comentó el cineasta.

Después compartió otro mensaje en el que mencionó que seguiría con su trabajo. Además compartió el fragmento del video en el que se captó su caída.

“Y así; casual. Al suelo de nuevo. No es la primera vez. No será la última…. Verónica y yo nos reímos muchísimo”

Los comentarios de los usuarios mostraron su apoyo hacia el cineasta como “Gajes del oficio, don Epigmenio”, “Lamento su caída y admiro su entrega al periodismo profesional y ético”, fueron algunas de las muestras de solidaridad.

Claro que también estuvieron algunos que hicieron mención del supuesto dinero que recibe por parte del gobierno: “Cuando de colchón hay algunos millones de pesos del presupuesto.... el ching*zo duele menos” o “Se resbaló con un chayote”.

El polémico aeropuerto entró en servicio a partir de este lunes (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ibarra, por otro lado, tuvo una discusión en días anteriores a la apertura del AIFA por la realización del documental con varios usuarios de redes sociales.

Entre ellos destacaron los comentarios del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los cuales sobresalieron por su aparente xenofobia al referirse al cineasta como “guatemalteco” de forma despectiva: “Qué pena que utilicen (y así) a soldados mexicanos para los caprichos del guatemalteco”.

Por lo que la respuesta de Ibarra no se hizo esperar y tachó al expresidente de ser un xenófobo y fascista al hacer uso del gentilicio como una forma de denostar el trabajo de Ibarra.

“Pretende @FelipeCalderón, como todo un fascista, usar ‘guatemalteco’ como insulto. Explota la xenofobia y el racismo de sus seguidores. Su furia vs los ‘otros’, los extranjeros, los diferentes. Es solo un miserable promotor del odio que tiene las manos manchadas de sangre inocente”

La apertura del AIFA se dio en el transcurso de este lunes 21 de marzo en la que asistieron empresarios y políticos.

