Así fue el primer día del AIFA: entre ambulantes y gente que viajó desde EEUU solo para vivir el “momento histórico”

El primer vuelo que se realizo en el AIFA fue rumbo Tabasco, Villahermosa, estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador (Crédito: Karina Hernández / Infobae)

21 de marzo de 2022: una fecha clave en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues más allá de ser el natalicio de Benito Juárez, fue el día en que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los megaproyectos de la Cuarta Transformación (4T).

Y es que la expectativa ante el nuevo complejo aeroportuario ubicado en la zona militar de Santa Lucía, en el Estado de México, era tan grande que en Ecatepec se desplegó un operativo de seguridad de más de mil 300 elementos de la Policía Municipal desde un día antes, pues la Vía Morelos, la avenida Central, la autopista México-Pachuca y la carretera Texcoco-Lechería son las principales vías para llegar al AIFA.

Por esa razón, a las primeras horas de este lunes, desde Ciudad Azteca se podían observar varios oficiales en sus camionetas con un anuncio que decía “Operativo de Seguridad Felipe Ángeles”. El equipo de Infobae México partió a las 7:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia. Sin embargo, desde media hora antes las operaciones en el AIFA ya habían comenzado: el primer vuelo salió rumbo al estado natal del presidente: Tabasco, Villahermosa.

La Ciudad de México se encontraba sin transeúntes ni tráfico, debido al megapuente que para algunos inició desde el viernes 18. Los rayos del sol apenas se colaban en las calles y en la radio, televisión y redes sociales ya se hablaba de la inauguración del Aeropuerto en el municipio de Zumpango.

El viaje se cotizó en Uber y comprendía un trayecto de 57 kilómetros aproximadamente. Tuvo un costo de 388 pesos y duró poco más de una hora. En el camino se observó al menos cinco dispositivos de seguridad por parte de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Ecatepec. Los señalamientos hacia el AIFA se podían percibir desde antes de Indios Verdes, de manera que no hubo complicaciones en la ruta. Sin embargo, unos tramos al interior del Aeropuerto no eran reconocidos por la aplicación de Google Maps.

Mientras que algunos llegaron con su equipaje, otros arribaron con gorras, banderines y playeras de la 4T (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Una vez se llegaba a las inmediaciones de la base militar de Santa Lucía, elementos de la Guardia Nacional recibían a los automóviles para hacer el registro de las placas y los tripulantes a bordo. A partir de ese punto, se tenía que reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora como máximo y prestar atención a los señalamientos para llegar a la base terminal.

Después de pasar por una estación de la línea 1 del Mexibús y recorrer un kilómetro, se logró percibir unas letras de casi dos metros de altura de color verde, blanco y rojo que decían “AIFA”, señal de que la terminal aérea estaba más cerca. A lo lejos, también se podía observar la Torre de Control.

El calor empezaba a aumentar y los primeros viajeros, con maletas en una mano y el celular en la otra, registraban su llegada al Felipe Ángeles. Todos los carros se dirigían al estacionamiento, enfrente de los andenes de entrada y salida, punto donde algunas personas esperaban el arribo de sus familiares.

Alrededor de las 9:00 horas, el interior de la terminal aérea se encontraba casi vacío. Sin embargo, de un momento a otro, familias enteras comenzaron a llegar. Algunos iban con su respectivo equipaje, mientras que otros llegaron con gorras, playeras y banderas de AMLO y la 4T.

A las 10:00 horas, la conglomeración de personas aumentó considerablemente. Conforme pasaban los minutos, los banderines guindas se multiplicaron y se empezaron a escuchar las primeras porras hacia el mandatario federal. “AMLO, estamos contigo”, “Viva AMLO” y “AMLO, México te respalda” eran algunas de las consignas que los seguidores de la Cuarta Transformación coreaban.

Algunas personas mostraron su apoyo hacia AMLO y corearon insignias de felicitación por la inauguración de este megaproyecto (Foto: Presidencia de México/Gobierno de México)

Asimismo, hubo quienes aprovecharon la ocasión para promocionar la revocación de mandato. A través de un megáfono invitaban a los viajeros a votar para que el presidente de México continúe con sus labores al frente del Ejecutivo. “Den el sí a Obrador”, pronunciaban mientras más pasajeros llegaban a la terminal con un semblante de alegría en su rostro.

Tal fue el caso de Arturo Hernández, quien partió desde Boston, Estados Unidos, para conocer el nuevo complejo aeroportuario. Para esto, tuvo que llegar a Tijuana primero. Después, de la frontera norte viajó a Cuernavaca y de ahí tomó un autobús que le cobró 500 pesos y lo dejó en el AIFA.

Arturo decidió visitar el Aeropuerto Felipe Ángeles por tres razones principalmente: porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba saturado y porque la ubicación del AIFA es más cercana a su domicilio en Cuernavaca. Sin embargo, su principal motivo, explicó para Infobae México, fue conocer uno de los proyectos emblema de Andrés Manuel, por lo que quería ser parte de este “momento histórico” al ser uno de los primeros viajeros en visitar el nuevo aeropuerto.

Una de los aspectos que más llamaron la atención en el día de su inauguración fue la presencia de puestos ambulantes en los pasillos de la terminal aérea. A los costados de la zona de espera se instalaron una serie de mesas para que comerciantes vendieran sus productos.

La mayoría de los artículos eran artesanías como mantas, cobijas, aretes, dijes y accesorios. Aunque también había algunos puestos montados sobre el suelo en los que se vendía mercancía exclusiva de AMLO, desde retratos y pósters, hasta playeras, peluches y tazas.

En su primer día, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tuvo programado un total de 22 operaciones aéreas (Foto: Gobierno de México)

En entrevista para este medio, Rosa Sosa, una mujer originaria de Oaxaca, comentó que desde el sábado 19 de marzo los dejaron instalarse. Sin embargo, no les aseguraron hasta qué día podían permanecer en las inmediaciones del aeropuerto. Por lo que le comentó la licenciada Fabiola (no recuerda su apellido), quien los contactó en un primer momento para que vendieran su mercancía en el AIFA, sería hasta este lunes 21 de marzo el último día para que realizaran sus ventas.

No obstante, Rosa espera que, por lo menos, los dejen terminar la semana. Junto con Félix Ruíz, viajaron desde Tepoztlán, donde tienen su negocio llamado “Artesanías Oaxaqueñas, Raíces Zapotecas”, nombre derivado de su dialecto y lugar de origen. Ambos son oriundos de la comunidad Teotitlán del Valle.

Para llegar al AIFA, tomaron un autobús desde Tepoztlán hasta la terminal de Tasqueña. Y de ahí tuvieron que pedir un taxi que los llevara hasta la base de Santa Lucía. El tiempo de trayecto, comentaron, fue de tres horas y media y tuvo un costo de más de 600 pesos, viaje que tienen que realizar de regreso a su casa. En cuanto a su mercancía, la tuvieron que transportar en bolsas de plástico. Rosa señaló que las ventas hasta ese momento no eran muy buenas debido a la hora (las 11:00 de la mañana aproximadamente). Sin embargo, las personas que se acercaban a preguntar por sus artesanías eran abundantes.

Asimismo, explicó que su horario de trabajo era de 6:00 de la mañana a las 16:00 horas de la tarde. Aunque no tienen contrato ni firmaron ningún documento para su acreditación como vendedores ambulantes, Rosa dijo estar agradecida por esta oportunidad, ya que puede ayudar a crecer su negocio y a que los turistas conozcan las artesanías que se hacen en Oaxaca. Así, Rosa y Félix formaron parte de la docena de puestos ambulantes que estuvieron presentes en la inauguración del AIFA.

Pero no sólo se vendían artesanías y artículos sobre AMLO, pues incluso hubo una señora que se instaló cerca del estacionamiento con un anafre chico para vender tlayudas -tortilla verde dorada untada con frijoles, nopales y salsa- para calmar el hambre de los viajeros. Y no fueron pocos los que se acercaron, pues la fila era de unos 20 metros aproximadamente.

Emiliano Servín viajó desde California para conocer el nuevo complejo aeroportuario y ver si tenía la oportunidad de ver al presidente Andrés Manuel (Foto: Infobae)

Cuando el sol estaba en su punto más alto (alrededor de las 13:00 horas), las primeras familias que sólo fueron de visita partían de regreso, por lo que la terminal de la Línea 1 del Mexibús se encontraba llena. Y así como unos se iban, otros más llegaban. Las filas para subir al primer piso -donde se hacían el registro de los vuelos- eran de más de 90 metros.

Otra de las personas que viajaron desde Estados Unidos con el único fin de conocer este megaproyecto fue Emiliano Servín. En entrevista para Infobae México, relató que tuvo que realizar una travesía desde California y hacer una escala en Guadalajara para llegar a este nuevo aeropuerto, pues además de estar más cercano a su antiguo domicilio en Michoacán, dijo sentir una gran admiración por el presidente de México.

Su viaje lo planeó desde hace 20 días, ya que por lo menos viaja tres veces al año a territorio azteca. Las primeras impresiones que Emiliano se llevó del AIFA fueron positivas. Aseguró que no tuvo ninguna complicación en su camino y las instalaciones le parecieron de “primer mundo”. El oriundo de Michoacán estaba esperando a ver si tenía la oportunidad de ver a AMLO, por el que sentía una gran admiración.

De igual manera, Raúl Rodríguez viajó desde Houston, Estados Unidos, a Guadalajara, y de ahí tomó el primer vuelo para el AIFA. Al igual que Arturo y Emiliano, Raúl quería conocer uno de los proyectos emblema de la 4T. En entrevista para este medio, Rodríguez contó que durante el vuelo el ambiente fue muy jovial y alegre. Los tripulantes incluso echaban porras al presidente Andrés Manuel “y la aerolínea se discutió el desayuno”, relató.

El señor Torres planeó su viaje en bicicleta desde que se enteró del día de inauguración, por lo que realizó un recorrido de 36 kilómetros desde Ecatepec para conocer el AIFA (Foto: Infobae)

Así como hubo quienes llegaron al aeropuerto en transporte público, en autobuses particulares o en coche, también hubo quienes optaron por otra forma de movilidad. Tal fue el caso de Eduardo Torres, quien, desde Ecatepec, llegó al AIFA por medio de su bicicleta. El hombre de 59 años tuvo que recorrer una distancia de 36 kilómetros desde la cabecera municipal de San Cristóbal hasta la base de Santa Lucía en un trayecto de dos horas.

En entrevista para Infobae México, Eduardo contó que desde que inició la pandemia tomó la decisión de ejercitarse de manera constante. Y así fue como comenzó a realizar recorridos largos en bicicleta. Debido a su experiencia, el señor Torres no tuvo complicaciones para llegar al AIFA. Los señalamientos, aseguró, eran claros y los choferes de autobuses fueron respetuosos con él.

Y es que desde que se dio a conocer el día de la inauguración, Eduardo planeó hacer este viaje. Asimismo, comentó que en un futuro le gustaría viajar a Cancún desde el nuevo aeropuerto. En tanto, hará un recorrido para conocer las otras instalaciones, como el Museo del Mamut.

En el viaje de regreso, la mayoría de las personas -que no llevaban equipaje- optaron por tomar el Mexibús (pues el Tren Suburbano todavía no se encontraba operando), mientras que aquellos que sí viajaron decidieron contratar taxis particulares del aeropuerto; o bien, familiares fueron por ellos. El tiempo promedio para llegar de la terminal del AIFA a la base de Ojo de Agua en Mexibús es de una hora aproximadamente. Y, como era el día inaugural, no tenía ningún costo su acceso.

En su primer día, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tuvo programado un total de 22 operaciones aéreas, incluido un vuelo internacional que provenía de Caracas, Venezuela. En el evento de inauguración estuvieron presentes (además del presidente Andrés Manuel): Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, Rosa Icela Rodríguez, Marcelo Ebrard, así como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo: Alfredo del Mazo y Omar Fayad, respectivamente.

SEGUIR LEYENDO: