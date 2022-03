Hijo de AMLO respondió a burlas en su contra por moto falsa: “Ni las del Ajusco les manejo”

(Foto: Twitter @30jr39)

José Ramón López Beltrán, el primogénito del presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió una tarde como tendencia en las redes sociales por una fotografía editada donde se le puede ver con una motocicleta.

Lo curioso del escándalo es que lo compartió la abogada Paola Migoya, perteneciente al Frente Cívico Nacional, misma a la que agregó un intento de crítica relacionada con lujos y austeridad republicana.

“Los conocedores de motos cuánto cuesta esta moto. Nos pueden informar. Ah y #JoseRamonLopezBeltran28 ¿Cuánto robas?”, escribió en su perfil oficial de Twitter.

Sin embargo, pronto le hicieron ver su error. Los usuarios cuestionaron la veracidad de la imagen con memes constantes, con correcciones y críticas, por lo que la publicación fue borrada.

(Foto: Twitter)

A pesar de ello, López Beltrán reaccionó con un comentario irónico y en tono de burla por la imagen que circuló. El abogado mexicano hizo énfasis en que nunca ha sido partidario de las motocicletas, pues no se ha subido ni a las de renta de espacios públicos.

“No pues, ni las motocicletas del Ajusco o la Marquesa les manejo”, fue el comentario irónico que publicó a través de su Twitter oficial, y agregó el HT #JoseRamonLopezBeltran29, por el número 28 que contiene la placa de la imagen truqueada.

Ambas imágenes fueron inmediatamente encontradas por los usuarios que siguen a José Ramón y las postearon como prueba de que la publicación es falta, y para despejar toda duda que pudiese haber quedado.

Siguieron las burlas

En una segunda foto, la integrante del Frente hizo referencia al libro de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter, Padre rico, padre pobre, además de recomendar al productor Epigmenio Ibarra sacar una serie al respecto del reportaje que lanzó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUs sobre las residencias de López Beltrán en Estados Unidos. No obstante, hizo un llamado a que la sociedad no participe en la consulta de Revocación de Mandato, la cual se tiene prevista a realizarse el próximo 10 de abril.

(Foto: Twitter)

“De zángano a millonario, díganle a Epigmenio que sería una gran serie. #UrnasVacias10DeAbril”, redactó la integrante del Frente Cívico Nacional después de causar polémica con la supuesta fotografía de López Beltrán y una motocicleta.

Tras las publicaciones de Paola Migoya, usuarios de redes sociales salieron en defensa del hijo del Jefe del Ejecutivo y aseguraron que la imagen que compartió la abogada es falsa: “Mira ese recorte todo feo y no me hagan hablar de la iluminación”; “No se inventen más cosas”; “Lo único cierto de ahí es esa camisa con diseño de mantel de la marca Burberry qué esta en un valor de 42,000 pesos mexicanos”; “Alguien debería editar la foto bien, solo para ver cómo se vería”, fueron algunas de los comentarios que emitieron los cibernautas.

Lo anterior es parte de las burlas, críticas y ataques que ha recibido el primogénito de AMLO desde que se reveló el precio de la vivienda que ocupa con Carolyn Adams, su esposa, en un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Tras la polémica, José Ramón compartió un documento en el cual señaló que desde 2018, año en el que su padre ganó las elecciones presidenciales, volvió a su trabajo como abogado hasta que, al lado de su familia, decidieron mudarse a Estados Unidos.

