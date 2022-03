Defendieron al hijo de AMLO tras críticas por foto alterada con supuestos lujos

José Ramón López Beltrán ha estado en el ojo del huracán debido a la investigación de MCCI (Foto: Facebook)

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que la abogada Paola Migoya, perteneciente al Frente Cívico Nacional, compartiera una supuesta fotografía del primogénito del Jefe del Ejecutivo que usuarios de redes sociales le cuestionaron su veracidad.

Por medio de su cuenta de Twitter, la abogada publicó una foto en donde se puede ver al hijo de López Obrador detrás de una motocicleta con un fondo de lo que sería el jardín de una casa.

“Los conocedores de motos cuánto cuesta esta moto. Nos pueden informar. Ah y #JoseRamonLopezBeltran28 ¿Cuánto robas?”, escribió Paola Migoya acompañando a la imagen. Dicha publicación ya no aparece en su cuenta de Twitter; sin embargo, compartió otra fotografía en donde se puede ver a López Obrador acompañado de su hijo, a Carolyn Adams, esposa de López Beltrán y uno de los edificios de Baker Hughes, empresa vinculada a la investigación de la Casa Gris y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Usuarios de redes sociales salieron en defensa del hijo de AMLO (Foto: Twitter)

En la segunda foto, la integrante del Frente hizo referencia al libro de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter, Padre rico, padre pobre, así como también recomendó al productor Epigmenio Ibarra sacar una serie al respecto del reportaje que lanzó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUs sobre las residencias de López Beltrán en Estados Unidos. No obstante, hizo un llamado a que la sociedad no participe en la consulta de Revocación de Mandato, la cual se tiene prevista a realizarse el próximo 10 de abril.

“De zángano a millonario, díganle a Epigmenio que sería una gran serie. #UrnasVacias10DeAbril”, redactó la integrante del Frente Cívico Nacional después de causar polémica con la supuesta fotografía de López Beltrán y una motocicleta.

Tras las publicaciones de Paola Migoya, usuarios de redes sociales salieron en defensa del hijo del Jefe del Ejecutivo y aseguraron que la imagen que compartió la abogada es falsa: “Mira ese recorte todo feo y no me hagan hablar de la iluminación”; “No se inventen más cosas”; “Lo único cierto de ahí es esa camisa con diseño de mantel de la marca Burberry qué esta en un valor de 42,000 pesos mexicanos”; “Alguien debería editar la foto bien, solo para ver cómo se vería”, fueron algunas de los comentarios que emitieron los cibernautas.

Paola Migoya recomendó a Epigmenio Ibarra lanzar una serie de la Casa Gris (Foto: Twitter)

Cabe mencionar que durante los últimos meses López Obrador ha sido blanco de críticas debido a que MCCI dio a conocer que su hijo habitó una residencia que pertenecía a un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, misma que mantiene contratos millonarios con Pemex.

Tras la polémica, José Ramón compartió un documento en el cual señaló que desde 2018, año en el que su padre ganó las elecciones presidenciales, volvió a su trabajo como abogado hasta que, al lado de su familia, decidieron mudarse a Estados Unidos.

Tiempo después, en 2020, comenzó a trabajar como asesor legal de desarrollo y construcción de la empresa KEI Partners, con la que obtuvo su visa de trabajo TN para residir en EEUU sin ningún contratiempo.

Finalmente, afirmó ser un ciudadano privado que no tiene injerencia alguna con el gobierno de México, pues el total de sus ingresos provienen de su empleo. Por ello, sentenció que no existe ningún conflicto de interés con su domicilio en Houston, la empresa petrolera Baker Hughes y la administración actual.

