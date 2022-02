Cuauhtémoc Cárdenas se reunió con Demetrio Sodi y otros miembros del Frente Cívico Nacional

Cuauhtémoc Cárdenas se reunió con Demetrio Sodi y Guadalupe Acosta Naranjo (Foto: Twitter / @acostanaranjo)

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es, sin duda, uno de los mayores símbolos de la izquierda en México; su padre, el ex presidente Lázaro Cárdenas fue quien realizó la expropiación petrolera para, así, crear Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa generadora del Estado más redituable de México; asimismo, fue el creador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el que llegó a ser el primer jefe de gobierno electo en el entonces Distrito Federal (DF), hoy Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, este legado partidario funcionó como plataforma política-electoral para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Marcelo Ebrard Casaubón, quienes también fueron jefes de gobierno del DF, 2000-2006 y 2006-2012, respectivamente.

No obstante, desde la última campaña de López Obrador, en 2018, el fundador del sol azteca marcó su distancia del actual presidente de México y, más recientemente, inició un acercamiento con los detractores de la llamada 4T. En esta ocasión, Guadalupe Acosta, ex diputado federal por el PRD, publicó un encuentro que sostuvo con el hijo del general Cárdenas. Asimismo, destacó la presencia de Demetrio Sodi, ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc Cárdenas fue miembro fundador del PRD (Foto: Cuartoscuro)

Lo relevante de esta reunión es el contexto en el que ocurrió y las ideologías a las que atienden los personajes, pues Acosta Naranjo es un miembro más del Frente Cívico Nacional (FCN), una organización política más que tiene como objetivo terminar con la continuidad de la administración de AMLO y quitar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del poder ejecutivo en 2024.

Aunado a esto, Sodi de la Tijera, de 2005 a 2017, desfiló en el Partido Acción Nacional (PAN) y fue miembro fundador de Futuro 21, la primera organización anti 4T que fue creada durante el sexenio del tabasqueño y que sirvió para consolidar la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) en las elecciones de 2021.

En cuanto al contexto, cabe destacar que este año se disputarán seis gubernaturas (Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo, Durango y Oaxaca); asimismo, el próximo año se definirán las y los candidatos que competirán por la presidencia de la república y la jefatura de gobierno de la CDMX. Con ello, es de destacar que el PRI, PAN y PRD anunciaron que competirán con candidatos únicos para poder derrotar la popularidad que posiblemente tendrán los perfiles morenistas.

Sí por México buscará crear un frente único contra la 4T para las próximas elecciones presidenciales (Foto: Cortesía / Sí por México)

“Hoy el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas nos permitió dialogar sobre los acontecimientos de la vida nacional. De verdad es un gran aprendizaje escucharlo, sereno, sabio. Le comentamos del Frente Cívico Nacional, sus consejos son importantes, vamos para adelante”, escribió Guadalupe Acosta en su cuenta de Twitter. Asimismo, Gustavo Madero, abanderado por el PAN e integrante del FCN, retuiteó esta imagen.

En la mesa del lugar en el que se reunieron se pueden ver vasos de vidrio con refrescos, una copa de vino y una copia del libro “Por una Democracia Progresista”, escrito por Cuauhtémoc Cárdenas y que plantea una revisión histórica y crítica del proceso revolucionario en México a inicios del Siglo XX. Asimismo, el libro publicado en noviembre del 2021, presupone que México atraviesa una crisis institucional.

También es de resaltar que la presentación oficial del FCN ocurrió en noviembre del 2021, pues el 27 de ese mes, esta organización se presentó, desde el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, como un mecanismo de la sociedad civil que tiene como objetivo impulsar una candidatura opositora de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

De tal modo que los miembros del FCN formalizaron la integración de su Comité Promotor. Por lo que esta asociación se suma a FRENAAA (Frente Nacional Anti AMLO), Futuro 21 y Sí por México como otra asociación civil que pretende tener influencia directa en la política electoral nacional para configurar un rival contra Morena y detener las políticas que comenzó a impulsar el actual mandatario.

SEGUIR LEYENDO: