El supuesto plan de Epigmenio Ibarra para un documental de Felipe Calderón: “presentaré sus corruptelas”

En días pasados el polémico cineasta Epigmenio Ibarra ha ocupado las miradas públicas por su constante apoyo al proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien ha defendido a capa y espada a través de su cuenta de Twitter.

Y la volvió a abarcar cuando hizo público la decisión de presentar un documental del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual se estrenó el pasado 18 de marzo.

Por este motivo a recibido críticas por parte de las personas que se han encarado como miembros de la oposición.

Pero los comentarios de Felipe Calderón fueron los que en verdad dieron de qué hablar al referirse a él de forma despectiva como “guatemalteco”, por lo que Ibarra lo tachó de fascista y racista: “Explota la xenofobia y el racismo de sus seguidores. Su furia vs los ‘otros’, los extranjeros, los diferentes.”, escribió al respecto Ibarra.

Epigmenio, contestó que no esa no era su nacionalidad y criticó al expresidente. Pero también aseguró que este no iba a ser el único proyecto cinematográfico que tenía entre manos. Posteriormente, aseguró en su cuenta oficial que Calderón estaba en su mira.

Mencionó en su comentario que hablaría de los principales escándalos gestados en su gobierno, como la Guardería ABC, la guerra contra el narcotráfico, así como la construcción de la estela de luz, entre otras.

“Sabe @FelipeCalderon no lo voy a dejar sin su documental. No hablaré solo de su barda y de su estela de la corrupción; presentaré sus corruptelas con Odebrecht e Iberdrola, su atroz crimen de GuarderiaABC, su fraude electoral, su traición a la patria, su guerra, su juicio…”

Varios de los comentarios que le siguieron de otros usuarios mostraron su apoyo a la idea del cineasta de elaborar un proyecto en el que se hablara del expresidente, principalmente haciendo referencia a su presunto alcoholismo.

De igual forma, otros hablaron de la corrupción que se generó en su periodo de gobierno o bien del abuso de poder y el despegue de la violencia por la declaración de guerra en contra de los grupos del narcotráfico.

Inclusive hubo algunos que ofrecieron su ayuda para colaborar en la producción del producto audiovisual, ya fuera con apoyos económicos o bien con mano de obra: “Si necesita financiamiento, díganos y nos cooperamos, exhibir los crimenes del Borolas es justo y placentero.”

Sin embargo, también estuvieron aquellos que mostraron cierta desaprobación en su propuesta argumentando que debería centrarse en asuntos del gobierno actual.

El aeropuerto abrirá sus puertas el lunes 21 de marzo (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

“También pueden realizar un documental de Julio Scherer, Gertz Manero y Olga Sánchez Cordero, ya que andan trabajando de gratis.”, escribió uno, o también “Mejor haz uno sobre cómo se hizo millonario #JoseRamonLopezBeltran29. Te garantizo un éxito inmediato”.

De igual forma mencionaron el caso de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, así como el derrumbe de un tramo de la línea 12 en mayo del 2021, así como de la falta de medicamentos para los niños con cáncer.

“Uno de la casa gris, otro de las casas de Bartlett, otro del fideicomiso de Morena del sismo, otro de la línea 12, otro de los hermanos de AMLO, otro de la escases de medicamentos, de los recursos públicos que recibes, etcétera”, destacó un internauta.

Ibarra y Calderón han sostenido diversas discusiones por medio de la red social, ya que el cineasta ha mencionado que el exmandatario ha sido hipócrita en cuantos señalamientos ha hecho a López Obrador, mientras que el exmandatario habló de los presuntos recursos que recibe del estado.

Por otro lado, el lunes 21 de marzo será la apertura del AIFA, el cual a causado polémicas debido a su rápida construcción, su lejanía, el diseño del aeropuerto y los accidentes en la edificación.

En días pasados una trabe de un distribuidor vial a su interior, se derrumbó, lo que causó la muerte de uno de los obreros del lugar.

