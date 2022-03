Shanik Berman arremetió contra YosStop por comodidades que tuvo en la cárcel: “No es hotel de cinco estrellas”

Shanik, opinó acerca de las declaraciones de la influencer, destacando que ella no consideró que la actriz tuviera que estar en la cárcel. (Foto: IG)

La conductora y periodista Shanik Berman posteó en su cuenta oficial de Instagram un video en el cual arremetió contra la famosa Youtuber Yosstop, pues comentó sobre las comodidades que vivió la influencer dentro del reclusorio.

“YosStop dice que la cárcel esta horrible, que en lugar de celdas hay jaulas, donde duermen muchísimas mujeres y solo había una toalla para todas, pues claro es que es la cárcel, no es el Club Med ni el Ritz de París, es la cárcel, para criminales y debe ser horrible”, afirmó.

Asimismo, la periodista consideró en el video que la actriz no debió estar en la cárcel, sin embargo, subrayó que esta misma es para personas que le hayan hecho un daño crucial a la sociedad, por lo tanto no sería “linda”, para los que se encuentran en ella.

En el mismo filme, Berman tageó la cuenta oficial de YosStop, donde además escribió “¡Les dieron toalla para 20, porque eres conocida, porque que yo sepa ni toalla dan!”, aunado con: “Es la cárcel, no es el Club Med, ni es Hotel de 5 estrellas, ella cuenta sorprendida como viven las reclusas, escúchala aquí”, posteriormente se puede ver un fragmento donde Yoseline Hoffman contó su experiencia.

Luego de que la influencer salió de la cárcel, comentó sobre su experiencia, a lo que Shanik comentó su opinión ante esto

A lo que diversos internautas reaccionaron e hicieron comentarios como: “Creo que confundes las comodidades con derechos básicos”, “No dan ni sentencia y ahí te tienen años esperando”, “Que aprenda la lección…sino otra vez tendrá que pasar por lo mismo…”, “Y sí te portas mal !!! Eso te toca SABELO! [sic]”, hasta el momento la influencer no se ha pronunciado.

No es la primera vez que Shanik Berman y Yosseline Hoffman protagonizan una polémica, pues el año pasado la youtuber se encontró recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y luego de medio año fue puesta en libertad.

Ante esto, el programa Ventaneando, dio a conocer que la comunicadora pidió hasta USD 50 mil por dar declaraciones a los medios de comunicación. Tras este revuelo, Shanik no se quedó callada y durante el programa Hoy mencionó su opinión al respecto.

“A mí se me hace que una comunicadora como ella dice ser, es una vergüenza que quiera cobrar”, opinó.

Shanik Berman y Andrea Legarreta mantuvieron una ligera discusión por opinar sobre las enormes cantidades que la youtuber estaría cobrando por entrevistas (Foto: Instagram@andrealegarreta/Cuartoscuro)

Por su parte, Andrea Legarreta conductora del mismo programa, defendió a YosStop y recalcó que si ella deseaba cobrar grandes cantidades de dinero por entrevistas y alguien se lo pagaba era “su bronca”.

Luego de esta declaración, se tornó un ambiente incómodo, lo que derivó a una ligera discusión y la periodista sentenció que no solo Hoffman tenía deudas, sino que ella también, a lo que Legarreta contestó “Pues cobra”.

Además, desde sus redes sociales, Berman se mostró decepcionada de la influencer y comentó que ella ante su profesión nunca le habrían cobrado “ni un centavo”.

“Yo he entrevistado a todos los grandes (…) no puedo creerlo, jamás nadie me había pedido un centavo. Yo defendí a YosStop mientras estuvo en la cárcel, decía que no era justo, pero esto es una vergüenza”, remarcó desde Instagram.

Fotos: Instagram @justyoss / @not.arafonte

La comunicóloga Yoseline Hoffman, ingresó a prisión luego de que un juez la vinculara a proceso por ser acusada del delito de posesión de material en agravio de la menor de edad Ainara Suárez. Luego de casi medio año privada de su libertad, la defensa de la creadora de contenido, pudo llegar a un acuerdo reparatorio con la parte demandante.

Tras su liberación, se informó que la actriz debió pagar cierta cantidad de dinero, un departamento y un automóvil usado a la víctima, además debió donar el 5% de sus percepciones a organizaciones y colectivas feministas, en el lapso de los tres años subsecuentes.

Lo anterior indicó que la famosa de 31 años estuvo en disposición de ofrecer entrevistas exclusivas a cambio de una fuerte suma de dinero.

